Luisito Muñoz también fue víctima de los ladrones que levantaron hasta las baldosas de su apartamento

El cantante de música popular fue víctima de robo en su apartamento perpetrado por sus propios vecinos. Crédito: luisito_munoz / Instagram

Luis Ovidio Muñoz Tapasco, conocido con el nombre artístico de Luisito Muñoz, es uno de los cantantes de música popular más reconocido en Colombia, pero ni su popularidad lo salvó de que los amigos de lo ajeno terminaran quitándole lo que le pertenece. Muñoz fue víctima de los ladrones dos veces, una en su apartamento, mientras estaba cumpliendo compromisos musicales, y la otra en su vehículo donde le robaron hasta la llanta de repuesto.

Te puede interesar: Jessi Uribe retó a sus seguidores por los rumores de crisis con Paola Jara: “Los invito a que se metan conmigo”

Así lo dio a conocer en el programa La Red de Caracol Televisión, donde contó detalles de cómo se dio cuenta que fueron sus mismos vecinos los que ingresaron a su propiedad y levantaron hasta la baldosa del piso para buscar una caleta.

“Yo vivía solo y se dieron cuenta que yo estaba de concierto todo ese fin de semana y que no regresaba y me levantaron hasta el piso”.

Luisito Muñoz explicó que en su vivienda tenía 10 millones de pesos en efectivo en la caja menor, también, los ladrones aprovecharon y se llevaron lociones y prendas del artista por lo que el monto robado alcanzó un valor aproximado de 20 millones de pesos.

Te puede interesar: Jhonny Rivera reveló como fue el primer beso con su novia más joven, quien nunca antes había besado a un hombre

Luego de saber que su vivienda había sido robada, el artista se puso en contacto con la Fiscalía General de la Nación y el Gaula para entregar toda la evidencia que tenía, pero al final Muñoz decidió no llevar el caso a juicio, pues se dio cuenta que las personas que habían ingresado a su propiedad eran sus mismos vecinos.

“Se ve cuando los ladrones se entran por la ventana, cuando dan varias vueltas y el seguimiento. Total, la Fiscalía y el Gaula se encargaron de esto y a la final yo decidí con el tiempo dejar esto así porque yo me di cuenta quienes eran”.

Luisito Muñoz explicó que su idea de que la investigación no fuera más allá tenía que ver con que no conocía que tan grande era la organización criminal de la que hacía parte las personas que ingresaron a su vivienda, por lo que pensó que era mejor dar el paso al costado y no ganarse más problemas.

“Vivían en la unidad y yo me puse a pensar que si cogían a los ladrones uno no sabe cuántos son los de la banda y queda uno con esa incertidumbre de que le hagan a uno algo, que tomen represalias contra uno y la verdad, pues yo a la final quise desistir de este caso y le dije al Gaula y a la Fiscalía: ‘Yo no quiero y la verdad lo que pasó pasó, a mí no me van a devolver la plata’”.

Para el cantante de música popular, lo más importante es estar bien de salud, pues las cosas materiales se pueden recuperar, incluso, él fue consciente que no le iban a devolver el dinero que sacaron de su propiedad, por lo que pidió dejar las cosas así.

Te puede interesar: La doctora Polo, de Caso Cerrado, impacta con su aspecto a los 64 años: ¿la reconocerían?

En cuanto al robo de su carro, Luisito Muñoz es consciente que pudo haber dado papaya a los ladrones para que se llevaran sus pertenencias entre las que se encontraban gafas, la llanta de repuesto y dos millones de pesos.

“Miré y había una ventana estallada, todos los papeles y tenía 2 millones de pesos y también se los robaron, gafas, la llanta de repuesto, pues creo que yo también di el papayaso”.

Pero no todo estuvo perdido, pues días después recibió la llamada de una persona que le aseguró tener sus papeles, por lo que el cantante no dudo en ir para reclamarlos y volver a tenerlos en su poder: “Me llamó un muchacho que habían encontrado los papeles con un bolso, pero no había nada más, igual a uno le interesa mucho en estos casos los papeles porque ahí está todo”.