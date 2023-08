Maluma sorprendió a su mamá con tremendo regalo de cumpleaños: “Para ella todo”

El paisa decidió entregarle a su madre una experiencia más que un objeto de gran valor, para que tuviera un mayor sognificado el obsequio

Para Juan Luis Londoño, mejor conocido en el mundo artístico como Maluma, sorprender a sus seres queridos con costosos regalos se ha convertido en parte del paisaje, gracias a la fortuna que ha acumulado con sus exitosos negocios en gastronomía, su propia casa disquera, entre otras actividades económicas que realiza, además del talento para el género urbano con temas como Coco loco, Junio y Hawái.

Recientemente, el paisa sorprendió a su madre al darle tremendo regalo con motivo del cumpleaños de la mujer, dejando con la boca abierta no solo a Marlli Arias, nombre de pila de su progenitora, sino a sus seguidores. Con esto, una vez más Don Juan dejó claro que el dinero no es un problema a la hora de ofrecer grandes experiencias a sus seres queridos, para celebrar fechas especiales por todo lo alto.

Marlli Arias, madre de Maluma, carga a su hijo, quien la presumió en su más reciente publicación en redes sociales. Foto: @maluma/Instagram

A través de sus publicaciones, ha dejado ver las diferentes ocupaciones que tiene con motivo de la gira que se aproxima dando inicio el 31 de agosto de 2023 en los Estados Unidos, el paisa sacó un espacio en su apretada agenda para encontrarse con su madre el día de su cumpleaños. Tal y como lo hizo con su ahijado, Máximo, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno.

El video que está publicado en la cuenta de TikTok del intérprete de Borró cassette entregó la primera sorpresa a su progenitora, al aparecer frente a la puerta de su casa en su día especial. Y es que horas antes, el paisa había publicado una serie de historias en Instagram en un concierto fuera del país.

Maluma agradeció a su mamá, Marlli Arias, por apoyarlo en cada una de las decisiones que ha tomado en su carrera musical. Foto: @maluma/Instagram

En medio de la emoción, madre e hijo se funden en un abrazo para después dejar ver a Marlli desconcertada por la sorpresa que le dio Juan Luis Londoño. Posteriormente, comienza a mostrar lo que tenía preparado para festejar los 55 años de su madre, iniciando con un viaje a un destino misterioso y dejando varias dudas en la homenajeada: “¿Pero para dónde vamos? Me secuestraron”, dijo la mujer entre risas.

De acuerdo con las imágenes, el paisa decidió regalarle a su mamá algo más que un objeto de gran valor, por lo que en su mente quedará el grato recuerdo de la experiencia que tuvo el día de su cumpleaños al recorrer la ciudad de Medellín en helicóptero. Y allí no terminó la celebración, ya que el cantante sorprendió a su madre con una gran fiesta con varios de sus familiares, evento organizado por Maluma.

Maluma sorprendió a su mamá con un paseo en helicóptero por Medellín. (@maluma/Instagram)

Los comentarios no tardaron en aparecer de parte de sus seguidores, quienes no pararon de elogiar a la mujer y felicitar a su hijo por la buena relación con sus padres: “Nunca pensé que un video de este man me diera tanta ternura”; “quiero un hijo como tú”; “así somos los colombianos, con ese amor tan especial por nuestros padres”; “no hay cosa más linda que los latinos”, entre otros.

Cómo fueron otras celebraciones

De acuerdo con publicaciones que ha hecho el artista en sus redes sociales, en 2018 la madre de Maluma se llevó tremenda sorpresa cuando el paisa apareció en una fiesta de cumpleaños que tenía organizada para Marlli Arias. Allí, al momento de cantar el cumpleaños apareció Marc Anthony, dejando a los asistentes con la boca abierta.

En 2019, los familiares de la mujer de 55 años sorprendieron a Arias con una fiesta en una exclusiva terraza de Medellín, en la que tuvieron artistas invitados, fuegos pirotécnicos, entre otros detalles que hicieron amena la noche de festejo familiar.