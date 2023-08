Festival de Verano 2023: el jueves 10 de agosto Bogotá vivirá una nueva jornada de la Ciclovía Nocturna

Este jueves 10 de agosto se realizará una nueva jornada de la Ciclovía Nocturna de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Bogotá busca conmemorar los 485 años de la ciudad con una serie de actividades para todo el público y como parte de la celebración capitalina el distrito cuenta con una serie de actividades, lideradas por el Festival de Verano 2023. Así pues, una de las alternativas de recreación que podrán disfrutar los bogotanos será una nueva jornada de la Ciclovía Nocturna.

Te puede interesar: Todo listo para el Festival de Verano 2023: más de 60 actividades en 14 localidades de Bogotá

Según lo indicó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el jueves 10 de agosto de 6:00 p. m. a 12:00 p. m., los residentes capitalinos podrán hacer uso de las más de 11 rutas destinadas para la Ciclovía Nocturna, siendo más 98,4 kilómetros de trayecto sin trancones, dispuestos en varias zonas de la capital.

Cabe destacar que, durante el cumplir de la jornada nocturna el distrito contará con puntos de actividad física, ciclopaseos y Bicine, “un plan para no perderse, en familia o con amigos, y vivir la ciudad de una manera diferente”, precisó el Idrd.

¿Qué hay para hacer el jueves 10 en el Festival de Verano 2023?

El Idrd resaltó que, durante el transcurso del jueves 10 de agosto de 2023, los bogotanos no solo tendrán la opción de la Ciclovía Nocturna, si no, también una serie de actividades que iniciaran de las 6:00 a. m.

Aqua Festival 2023 Natación , Clavados : hasta el 13 de agosto los bogotanos podrán asistir a un evento con los mejores exponentes de esta disciplina, que darán cita en el Campeonato Nacional de Interligas Infantil de Clavados. Los horarios del espectáculo serán de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. en el complejo acuático Simón Bolívar de Barrio Unidos.

Panamericano de artes marciales mixtas : estos combates serán protagonizados por los mejores exponentes en el mundo de las MMA, y contarán con la participación de más de 12 delegaciones de diferentes países. El evento se realizará de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. ele Coliseo El Salitre. Además, hará presencia la Brave Combat Federación, la mayor promoción de MMA de medio oriente. Más de 100 deportistas inscritos, incluyendo 20 competidores profesionales de distintas naciones.

Bicicine: durante la jornada de la ciclovía nocturna la plaza de eventos del parque Simón Bolívar se vestirá de cine nocturno para que todos los residentes de la ciudad, que decidan salir a rodar con su bicicleta, puedan disfrutar de la proyección de una película totalmente gratuita. La sala de cine al aire libre se llevará a cabo de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.

Jornada de ciclovía del lunes festivo: 7 de agosto

Por otra parte, Bogotá preparó una serie de actividades para completar la jornada festiva de la ciclovía, que iniciará de 7:00 a. m. a 2:00 p. m. Así pues, los bogotanos no solo contarán con los corredores habilitados, sino que, además tendrá la opción de agendarse a: