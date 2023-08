Day Vásquez publicó canción en Twitter y sus seguidores explotaron

Day Vásquez confirmó que ya se encuentra en Barranquilla después de su paso por el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Con su regreso a la capital del Atlántico también volvió su vida, lo que quedó demostrado al poder usar sus redes sociales y hacer varias publicaciones.

Pero, un video que Daysuris Vásquez publicó en su cuenta de Twitter llamó la atención de los usuarios de la red social ahora llamada X, pues una canción generó todo tipo de comentarios, inclusive, los seguidores de Vásquez especularon sobre un posible encuentro cercano entre ella y Nicolás Petro.

Desde el primero de agosto de 2023 Day Vásquez pasó sus días en audiencias ante el juez 74 Penal con Función de Control de Garantías de Bogotá, Ómar Leonardo Beltrán Castillo, por el caso en el que a su exesposo, Nicolás Petro, se le imputaron los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En esas mismas audiencias, luego de que el juez escuchara al fiscal Mario Burgos, a Day Vásquez se le otorgó el beneficio de libertad condicional tras ser imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales porque, según el juez, Vásquez ha colaborado con la justicia.

Y es que la publicación de Day Vásquez en su Twitter hizo pensar a sus seguidores que, posiblemente, entre la expareja pudo haber ocurrido un acercamiento y no el exclusivo y frío trato que quedó registrado en las diferentes audiencias transmitidas por la Fiscalía.

En su cuenta de Twitter, Day Vásquez compartió un fragmento de Ligado a tus besos del cantante vallenato Michel Torres, una canción que habla sobre el amor que se convierte en una declaración en la que se invita a olvidar el pasado y volver a estar juntos.

En su cuenta de Twitter, Dat Vásquez publico una canción que puso a conspirar a sus seguidores. Crédito: @Daysvasquezc / Twitter

“Eres la excusa perfecta!”.

Y es que la letra de la canción puede ser tomada como un pedido para volver a estar juntos; inclusive, el coro que compartió Day Vásquez se puede relacionar con la actualidad de la pareja: “Y sigo pensando en ti y sigo creyendo que sin ti no puedo vivir, aunque tú no me lo crees sabes cuánto me interesa estar por siempre a tu lado. Tú eres la excusa perfecta para olvidar el pasado”.

Tras la curiosa publicación, los usuarios de redes sociales no dudaron en dejar sus mensajes en los que etiquetaron a Nicolás Petro, incluso, algunos cuestionaron lo que habría podido pasar al interior del búnker de la Fiscalía en Bogotá.

Algunos de los comentarios que hicieron los usuarios de la red social fueron: “@nicolaspetroB que saludos”; “Hicieron el delicioso en el búnker antes de la audiencia o que?🐵”; “Que miedo un amor como el suyo !!”; “Jajajajajajajajaj que novelón jajajaja”; “Pensando en quién mama? QUE?”; “Se mecatearon en el búnker @Daysvasquezc?”; “Doctora Vásquez, usted merece ser feliz. No se quede callada permitiendo abusos. Usted es nuestra Policarpa”.

Nicolás Petro y Daysuris Vásquez afrontaron la audiencia en la que se determinó libertad condicional para la expareja. Crédito: Audiencia Fiscalía General de la Nación

Por ahora, lo que se sabe del caso es que Day Vásquez ya se encuentra en su casa en Barranquilla. La información fue confirmada por su abogado quien pidió la reserva de su nombre por seguridad.

Para conceder la libertad condicional a Day Vásquez, el juez 74 Penal con Función de Control de Garantías tuvo en cuenta que todo el entramado de corrupción en el que estaba el hijo del presidente Gustavo Petro fue conocido gracias a las denuncias que en su momento hizo Vásquez.

Por lo que la exesposa de Nicolás Petro puede estar sin problema en Barranquilla, pero el juez 74 penal también le colocó dos condiciones, la primera permanecer en el país y, la segunda, no participar en campañas políticas.