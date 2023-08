Así puede conseguir trabajo a través de redes sociales y no fallar en el intento

Dedique tiempo para ordenar su red social (LinkedIn) precisando en detalles las funciones y los logros que han obtenido en su trayectoria como profesional. (Freepik)

Las redes sociales han venido registrando un cambio significativo para la interacción de los usuarios en cuanto al sin fin de actividades que se pueden desarrollar ahí, dejando de ser un solo espacio para el diálogo, sino también, una forma distinta para buscar y ofertar opciones de trabajo.

No obstante, esos espacios también se prestan para el engaño y la estafa, por tal razón, compañías como Adecco Colombia y plataformas como El Empleo.com invitan que antes de aceptar o acceder a cualquier oferta laboral los usuarios validen la información suministrada desde los canales oficiales de las empresas o efectúen dichas prácticas en las redes sociales destinadas para eso, como es el caso de LinkedIn.

Y es que buscar trabajo por medio de esta red ha tomado una fuerza importante, ya que son cientos de personas que buscan hacerse notar en el mercado laboral, gracias a los perfiles que se construyen en dicha plataforma, como en otras.

De acuerdo con el gerente de Adecco Colombia, Felipe Franco, las redes sociales, es especial LinkedIn, les sirve a los reclutadores para encontrar posibles candidatos que se encuentren alineados a la vacante que se está ofertando.

“En caso tal de que la información se ajuste con el perfil, se buscará tener un contacto directo para solicitar su hoja de vida”, añadió Franco.

La reconocía compañía, especializada en aspectos de recursos humanos, dio a conocer tres recomendaciones a tener presente para quienes se encuentren interesados en buscar trabajo a través de las redes sociales y no fracasen en el intento:

Organización: dedique tiempo para ordenar su red social (LinkedIn) precisando en detalles las funciones y los logros que han obtenido en su trayectoria como profesional.

Palabras claves : implemente palabras técnicas con respecto a su descripción del perfil para que puedan ser visibles a los reclutadores. “Por ejemplo, un cazatalentos está buscando una persona con experiencia haciendo reportes en un sistema como SAP, intentará encontrar personas que tengan en sus perfiles de las redes sociales la palabra SAP”, precisó la empresa.

Busque la campaña laboral de las empresas en otras plataformas: revise redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para que valide las vacantes con la que cuenta la empresa y de esa forma pueda aplicar de una manera mayormente directa.

¿Es bueno estudiar un posgrado en Colombia para mejorar el perfil laboral?

Con base en la plataforma de El Empleo.com, en Colombia se han publicado más de 36 mil ofertas de trabajo para profesionales, en lo corrido del 2023, que hayan cursado un posgrado; ya sea en especialización, maestría o doctorado.

A su vez, la información suministrada por la plataforma detalla que el rango salarial de esos profesionales está muy por encima de las personas que no han cursado ese tipo de formación superior.

En un evento que sostuvo la Universidad del Externado de Colombia, se destacó las ventajas de cursar estudios en posgrados, en el cual participaron personas que cuentan con ese tipo de formación que destacaron desde sus experiencias la importancia que han tenido en su crecimiento profesional y económico.

“Hacer un posgrado si fue fundamental para mi carrera, si me abrió puertas y me ayudó a entender las organizaciones de una manera ecosistémica. También sabemos, desde elempleo.com, que estos profesionales con posgrados ganan entre tres y cinco veces más salario que unas personas que no tiene estos estudios.”, afirmó Yobany Barrero, gerente ejecutivo de transaccionales de El Tiempo, invitado al evento.

Y es que, según el Ministerio de Educación, las tasas de vinculación laboral para aquellas personas que poseen algún tipo de formación posgrado son muy altas, registrando un 98%.

No obstante, el contraste para las personas que no cuentan con este tipo de formación en educación superior la tasa de vinculación es del 70%, unas diferencias de 28 puntos porcentuales. Lo que demuestra que, el mercado laboral valora en gran medida a quienes cuentan con una especialización o estudios posgrados.