Gerard Piqué le hizo caso a Shakira y en su regreso a las canchas de fútbol estuvo acompañado de sus dos hijos

El exfutbolista estuvo presente en el juego benéfico por Ucrania en compañía de sus hijos. Foto: Captura de pantalla Directv Sports / captura video publicado por la cuenta de Twitter @MailSport

El exjugador Gerard Piqué es una de las figuras públicas que más ha dado de qué hablar en los últimos meses, incluso, mucho más que cuando era jugador del Barcelona. Sus proyectos personales y lo sucedido con su expareja, la colombiana Shakira, lo han puesto en el foco de los principales medios de comunicación a nivel mundial.

El sábado 5 de agosto, el español dio nuevamente de qué hablar porque tras varios meses sin jugar, volvió a un campo de juego y disputó un partido de fútbol; sin embargo, en este momento importante para él no estuvo solo, ya que lo acompañaron sus dos pequeños hijos Milan y Sasha, quienes nacieron producto de su relación amorosa con Shakira.

El juego que se disputó en el estadio Stamford Bridge de Londres hizo parte de una iniciativa llamada Game4Ukraine en el que se espera recolectar fondos para reconstruir a Ucrania, país que ha estado muy afectado desde que empezó la guerra con Rusia a inicios de 2022 y que hasta el momento ha cobrado la vida de más 25.000 personas, de acuerdo a una información publicada por la BBC.

El presidente de la Kings League, un torneo de fútbol que ha revolucionado el Internet y ha tenido un enorme impacto, volvió a las canchas para disputar un juego amistoso y en las tribunas lo estuvieron acompañando sus dos hijos, quienes están pasando las vacaciones junto al exjugador del Barcelona.

Una de las situaciones que más llamó la atención por parte de la prensa internacional es que Gerard Piqué no ha querido que sus pequeños hijos pasen mucho tiempo con su actual pareja, la española Clara Chía, por lo menos de manera pública. Durante el evento benéfico no estuvo presente su novia, lo que ratificaría la versión que surgió hace unos días en donde el exfutbolista prefirió alejarse de la mujer de 24 años mientras pasa tiempo con Milan y Sasha.

El futbolista estuvo presente con sus pequeños hijos en un juego benéfico. Video - @MailSport

La periodista española, Lorena Vásquez, manifestó hace algunos días que, “no, no creo que eso vaya a pasar este año (que Milan y Sasha pasen tiempo con Clara Chía). Por lo que me comenta su entorno más próximo, él de momento quiere separar a Clara Chía de sus hijos. Si es cierto que la conocen, pero nada más”.

La presencia del exjugador del Barcelona no pasó desapercibida y desde tempranas horas las personas estuvieron atentas a la llegada del jugador. En un video se pudo observar el momento en el que los dos pequeños se bajaron de una camioneta en compañía de su padre, quien, pese a los gritos de las personas, decidió seguir su camino junto a sus hijos.

De acuerdo con una versión entregada por la prensa española, la cantante Shakira no habría estado muy a gusto con el hecho de que el cuidado de los dos pequeños esté a cargo de terceros mientras están bajo la custodia de su padre, por esta razón el español estaría aprovechando estos espacios para compartir con sus hijos.

“Fuentes cercanas a la artista nos aseguran que ella no comprende que su expareja ceda la custodia a terceros, cuando él es quien, por convenio, debe hacerse cargo íntegramente de la misma. Shakira no está de acuerdo con que Piqué no tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales para estar con los niños durante su período vacacional, nos comentan las mismas fuentes”, revelaron en Las Mamarazzis, programa que es conducido por Lorena Vásquez y Laura Fa.

Gerard Piqué estuvo presente en el compromiso amistoso en compañía de sus pequeños hijos. Foto: Reuters/Peter Cziborra

En este programa también aclararon que no existe un acuerdo en el que Gerard Piqué no tenga permitido pasar tiempo con Clara Chía y sus dos pequeños hijos; sin embargo, su decisión de mantener un espacio fue personal y con esto evitar más comentarios de los necesarios al respecto, por lo menos, por ahora.

Sobre el compromiso que disputó Gerard Piqué, los equipos fueron liderados por los ucranianos Oleksandr Zinchenko y Andriy Shevchenko y algunas de las grandes figuras que estuvieron presentes fueron Jens Lehmann, Robert Pires, Antonio Valencia, Gilberto Silva, Luca Toni, Dida, Claude Makélélé, Samuel Eto’o, Fabio Cannavaro, Joe Cole, Clarence Seedorf, entre muchos otros.

El partido entre los amigos de Zinchenko y los amigos de Shevchenko culminó 2-2 y los goles llegaron a través de Mark Noble, Clarece Seedorf, Darijo Srna y William Gallas. Gerard Piqué tuvo una oportunidad antes de terminar la primera parte y su remate cruzado se estrelló contra el vertical.