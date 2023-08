Presidente del Icetex se pronunció sobre críticas por becas de posgrado en universidad de EE. UU.

El presidente del Icetex también contó que la entidad cuenta con casi 1.050 beneficios al año, tanto en Estados Unidos como en otros países del mundo. Foto: @BecerraGabo/Twitter.

En julio de 2023, el Icetex dio a conocer una convocatoria para estudios en el exterior en la universidad norteamericana Atlantis University, donde se ofertan 25 becas para formación en maestrías.

Cabe resaltar que la oferta tiene como fin garantizar una cobertura del 100% para diez becas y del 50% para 15 restantes. Entre los requisitos, los interesados deben contar un promedio de notas en pregrado de 4,0/5,0.

Sin embargo, varios usuarios de las redes sociales no vieron con muy buenos ojos la alternativa que oferta el Icetex, además de, cuestionar la procedencia de la institución de educación superior por no estar entre las mejores universidades de los Estados Unidos.

Y es que, según el escalafón de universidades norteamericanas, la Atlantis University ocupa el puesto 2.223 entre las 2.496 instituciones de Educación Superior de los Estados Unidos, de acuerdo con EduRank.

Ante dicho panorama, el director de la entidad, Mauricio Toro, salió a esclarecer la situación. En una entrevista que sostuvo con NoticiasRCN, precisó que la entidad no entraría a un debate ideológico en lo que es un beneficio para acceder y potenciar una formación en educación superior.

“La beca la está dando la universidad y Estados Unidos como país aliado. Muchos países nos ofrecen becas del 100%, del 80%, del 50% y la verdad, nosotros por qué vamos a entrar en un debate ideológico frente a lo que es un beneficio para un joven. Que en Colombia estén prohibidas las universidades con ánimo de lucro no implica que yo no pueda dar becas en otras partes del mundo”, comentó el director del Icetex.

Ante las múltiples críticas, Toro señaló “¿Nos quedamos entonces sin becas?”, aclarando que la entidad cuenta con casi 1.050 beneficios al año, tanto en Estados Unidos como en otros países alrededor del mundo.

“Las instituciones son con ánimo de lucro y en Colombia es otra discusión y son prohibidas. Si, por ejemplo, Harvard me da una beca, tengo que preguntarle primero: ¿tiene ánimo de lucro o no? Esa no puede ser una discusión en la que tengamos nosotros que involucrarnos” le aclaró Toro al medio.

El director expresó que el convenio con la Atlantis University es de hace varios años, y que no es la primera vez que ofrecen una alta oferta de becas en niveles de posgrados para los colombianos.

Además, Toro sumó que la institución ocupa los primeros puestos en el ranking de Shangai, pero “resulta que de nuestras instituciones colombianas solamente hay dos. Obviamente, quisiéramos que estuvieran todas, pero no por eso significa que no sean buenas y no estén acreditadas”.

Toro resaltó que para la entidad es importante que las instituciones que llegan a un acuerdo con el Icetex, sus programas ofertados sean acreditados; para que estos, puedan ser un beneficio directo para los jóvenes que buscan acceder a formaciones de alta calidad.

“Nosotros no tenemos convenios con ninguna universidad que no esté acreditada y la Universidad de Atlantis sí lo está y cuenta con títulos oficiales de la Secretaría de Educación del Estado de la Florida y de la ciudad donde opera, que eso es lo que nosotros miramos”, añadió.

El director insistió en el convenio que tiene con la institución norteamericana, destacando que dicha universidad sacó 79 sobre 100 puntos y eso habilitó al Icetex a continuar el convenio. Igualmente, Toro comentó que no es la primera vez que tienen una relación colaborativa con ellos, puesto que, mantienen una relación de diez años.

“Nosotros hacemos una rúbrica en varios campos y nos aseguramos de que la universidad esté registrada, que tenga todos los documentos en regla, que tenga un programa calificado y cualificado de calidad emitido por la Secretaría de Educación y eso nos da un puntaje”, concluyó en su intervención el director del Icetex.

Finalmente, la convocatoria para acceder a los programas de formación que oferta la Atlantis University, finalizará el 17 de agosto y las clases iniciarán en octubre de 2023, con una duración de 16 a 20 meses.