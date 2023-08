Shakira recordó, a capella, la “Suerte” que tiene en la vida

La cantante cantó a "capella" uno de sus éxitos de los 2000 que la lanzó al estrellato en el mercado anglo

Shakira se posicionó en lo más alto de los listados musicales en el mundo, con canciones como Ojos así, Octavo día y Hips don’t lie. El talento y la voz que la han acompañado desde muy joven, la llevaron a obtener grandes reconocimientos en la industria como Premios Grammy, Billboard y recientemente, ocho Premios Juventud.

Pero hace 22 años llegó a la cima con una canción Suerte (Whenever wherever en inglés) cuando después de que el mundo entero conociera sus canciones en español, su casa disquera decidió darle el espaldarazo para arriesgarse con temas para el mercado anglo y así, llegar a más público. Sin embargo, la artista no era una experta en el idioma, por lo que decidió estudiar, con ayuda de Sony Music, la forma de escribir nuevas canciones.

Una de esas fue Suerte, que para el mercado anglosajón estuvo amparada bajo el ala de Gloria Estefan, que se encargó de ayudarle con las traducciones de las canciones que estaban compuestas en español por la colombiana mientras completaba sus estudios en el inglés.

Recientemente, la barranquillera sorprendió a sus seguidores en TikTok con la interpretación a capella de este sencillo, que fue estrenado en los 2000. Allí, la colombiana apareció con un sensual vestido de tirantes rojo mientras cantó el verso que recordó la suerte que ha tenido en su vida tanto artística como personal.

Shakira dedicó la canción "Suerte" a la relación que sostenía en ese momento con Antonio de la Rúa. Foto: Vídeo YouTube.

“Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas. Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas. Suerte que heredé las piernas firmes, para correr si me hace falta y esto si tus ojos que me dicen que he de llorar cuando te vayas”.

La publicación ya alcanzó más de 210 mil likes en la red social china y fue replicada en la cuenta de Instagram de la barranquillera, logrando algunas interacciones de sus seguidores.

Dedicatoria de la canción

La historia de esta canción está centrada en la relación que para 2000 tenía la cantante con el hijo de un expresidente argentino, Antonio de la Rúa. De acuerdo con las imágenes y su letra, dice que ella sería capaz de cruzar Los Andes para encontrarse con su enamorado, además, de destacar las cualidades como su proporción corporal, que distaban de la moda en la época de senos grandes.

Musicalmente, la canción tiene elementos propios de la música andina de tierras como el Perú, Ecuador y Bolivia, algunos toques de guitarra eléctrica y percusiones, al parecer orientados por Gloria Estefan que también utilizó la misma sonoridad en su tema Hoy. Aunque la versión en español tenía demasiados tintes latinos, no fue hasta su versión anglo en que la colombiana conquistó ese mercado, pues se dijo que eso era lo que estaba buscando su casa Sony Music con la artista.

Fue uno de los videos que requirió mayor destreza tecnológica por parte del equipo de trabajo, ya que las grabaciones se hicieron con pantalla verde para hacerle creer a los espectadores que realmente la artista se encontraba recorriendo Los Andes. Adicionalmente, fue otra de las ocasiones en las que la colombiana encantó con su movimiento de caderas, después del lanzamiento de Ojos así.

Esta fue de las primeras canciones que Shakira compuso para una de sus parejas, pues cuando empezó su relación con Gerard Piqué compuso temas como Día de enero, Antes de la seis, Addicted to you y Me enamoré.