La millonada que paga Shakira por el colegio de sus hijos en Miami

Después de que Shakira se mudara junto a sus hijos Milan y Sasha a Miami, Florida, a inicios de abril del presente año y tuvieron que decir adiós a todo lo que conocían para emprender una nueva etapa en la ciudad estadounidense. La cantante colombiana los inscribió en el Miami Country Day School, donde estaría pagando por año entre 66 mil y 92 mil dólares por sus dos hijos, es decir, entre 264 millones y 368 millones de pesos.

La escuela es reconocida por ser una de las mejores instituciones educativas en Miami, con casi 1.250 alumnos de más de 40 países. La institución educativa es de los más exclusivos del condado en el que se ubica la lujosa mansión de la barranquillera, con una pensión que sobrepasa los 88 millones de pesos mensuales por cada uno.

En esta enorme cifra no está incluido el costo de los uniformes ni transporte, pero sí comida a cargo de un chef, tema que tiene muy bien controlado la intérprete de Monotonía, Music Sessions #53 y Moscas en la casa, que al parecer habría enviado una lista de los alimentos que pueden consumir sus hijos.

En el Miami Country Day School asisten los hijos de varias celebridades, entre los que se encuentran los hijos de Alejandro Sanz, Jennifer López, Tom Brady, estrella de la NFL, y la modelo brasileña Gisele Bündchen, entre otras celebridades latinas que tienen su vivienda en Miami.

Según se puede leer en la página web del centro educativo, su máxima es que los alumnos desarrollen “su potencial intelectual, físico, estético, social, emocional y espiritual”. Para lograr el máximo rendimiento de los alumnos, se utiliza de manera constante la tecnología para reforzar los conocimientos; además, todo lo aprendido en clases se enfoca en aplicar a la vida real lo que se estudia en el aula.

En cuanto a las actividades extraescolares, el centro dispone de una amplia variedad y destacan los deportes como voleibol, baloncesto, tenis, waterpolo, golf o fútbol, entre otros.

Shakira les dedicó nuevo triunfo a sus hijos Milan y Sasha: los pequeños salieron llenos de trofeos

En la noche del 20 de julio se llevó a cabo en el Coliseo de San Juan, Puerto Rico, la entrega de los Premios Juventud de Univisión. Durante el evento, la cantante colombiana Shakira fue protagonista, no solo por sus galardones sino por la compañía de sus hijos Milan y Sasha, a quienes dedicó cada uno de los premios.

La barranquillera se llevó 8 galardones en diferentes categorías: Artista Premios Juventud Femenina, Mejor Canción Para Mi Ex (TQG), Girl Power (TQG), Mejor Urban Track (TQG), Mejor Canción Pop/Urbano, Mejor Colaboración Pop/Urbano, Tropical Mix y Social Dance Challenge.

Cada premio fue recibido por Milán y Sasha con abrazos y besos de felicitación. Uno de los momentos más emotivos en la entrega de los Premios fue cuando su hijo menor, de 10 años, se le vio dándole un beso en la mano a la intérprete de Monotonía.

Después, Shakira compartió una conmovedora anécdota sobre su hijo, en la que destacó la necesidad de fomentar el respeto y la igualdad desde temprana edad.

“Cuando mi hijo de 10 años me dijo con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte, o que alguno se siente apartado por sus preferencias, solamente me queda como madre decirle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, que puede alzar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello en lo que no está de acuerdo, es así Milan”, expresó la artista colombiana.