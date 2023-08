Carlos Antonio Vélez envió una advertencia a la selección Colombia Femenina: “Nosotros solemos menospreciar”

El periodista y comentarista se refirió a lo sucedido en el último juego de la Tricolor. Fotos: Captura de pantalla Win Sports / @@FCFSeleccionCol (Twitter)

La selección Colombia Femenina clasificó a los octavos de final del Mundial que se disputa en Australia; sin embargo, la Tricolor cayó en su último partido en la fase de grupos ante Marruecos por la mínima diferencia y el periodista Carlos Antonio Vélez no dejó pasar esta situación para lanzar una advertencia al equipo nacional.

El reconocido comentarista deportivo realizó un análisis en el programa Palabras mayores de Antena 2 y destacó: “el que parecía ser el rival más cómodo, terminó siendo el más difícil. Ese equipo de Marruecos que acabo de ver es de los más ordenados que he observado de cuantos equipos he visto en este Mundial”.

Aunque el equipo dirigido por Nelson Abadía cumplió con el objetivo y se clasificó primera del grupo H, la derrota expuso algunas falencias de la Tricolor en el campo de juego. Lo anterior lo advirtió el periodista, quien manifestó que esta clase de equipos es muy organizado y genera enormes problemas: “Es el rival más complejo que ha enfrentado Colombia”.

La selección Colombia cayó por la mínima diferencia con un tanto de Anissa Lahmanri al minuto 45+4′. Pese a este resultado, la Tricolor clasificó en el primer lugar del grupo H con seis unidades, y en octavos de final se medirá a Jamaica, segunda del grupo F.

El equipo de Nelson Abadía clasificó en el primer puesto del grupo H. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

“Nos vamos a encontrar un rival semejante”

Incluso, el mismo Carlos Antonio Vélez aseguró que Marruecos lo sorprendió en el Mundial. “Por desconocimiento puro, tengo que admitirlo, creí que Marruecos estaba simplemente asistiendo al Mundial, pero no, tienen con qué competir. No sabía que Marruecos tenía jugadoras de tan buen nivel”.

El comentarista deportivo manifestó que “Colombia no pudo hacer lo que sabe hacer y lo que puede hacer porque el rival se lo impidió. Muchas veces pasa que el rival resulta mejor que uno. Y no es verdad que Marruecos no ha jugado bien, jugó perfecto e hizo el partido que necesitaba hacer (...) No nos dejó por donde”.

La advertencia que realizó Carlos Antonio Vélez a la selección Colombia es precisamente sobre el siguiente rival que enfrentarán: “Nos vamos a encontrar un rival semejante el martes a las 3 de la mañana. Jamaica, que eliminó a Brasil, que no tiene ningún gol en contra, que no tiene un gran poder ofensivo, solamente un gol en 180 minutos y monedas, igual es un equipo sólido”.

Carlos Antonio Vélez analizó la derrota de la selección Colombia ante Marruecos y advirtió sobre Jamaica. Foto: @velezfutbol (Twitter)

“No menospreciemos”

Vélez afirmó que la selección Colombia deberá encontrar “espacios necesarios” para poder maniobrar la pelota, algo que no permitió Marruecos. “Está pasando en este Mundial, lo que ya vimos en el Masculino de Catar. Alemania y Brasil están por fuera (...) en Catar vimos el crecimiento de selecciones como Canadá, Marruecos, Saudí, esas selecciones tercermundistas futbolísticamente, crecieron y los equipos grandes no avanzaron”

“Hay un crecimiento en las selecciones menores, hay un avance, crece el fútbol africano, el asiático, se siente el peso, el camino avasallante de esas selecciones, entonces no menospreciemos, porque nosotros solemos menospreciar en materia deportiva, ‘jugamos contra Marruecos, Marruecos no existe, jugamos contra Zambia, ¿Zambia?, qué será Zambia’, en fin, suele pasar”, resaltó el comunicador.

Aunque la derrota tomó por sorpresa a muchos, el periodista manifestó que este tipo de resultados sirve para que todos se aterricen y entiendan “que este es un juego y como juego no hay superioridades absolutas”.

El siguiente partido de la selección Colombia por los octavos de final se llevará a cabo el martes 8 de agosto a las 3:00 a. m. (hora colombiana) ante Jamaica, equipo que clasificó en el segundo lugar del grupo F, superando a las selecciones de Brasil y Panamá. El compromiso se disputará en el AAMI Park en Melbourne y el vencedor de esta llave se medirá a la selección vencedora entre Inglaterra y Nigeria