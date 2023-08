Alcaldía de Cali decretó calamidad pública por aumento de casos de dengue en la ciudad

Las zonas más afectadas por el dengue continúan siendo las comunas 2, 6 y 14, norte y oriente de Cali. II Foto: Alcaldía de Cali

Hay preocupación en la capital del Valle del Cauca, debido a que, en lo que va corrido del año, Cali ha acumulado un total de 2.370 casos de dengue, de acuerdo con la Alcaldía Distrital a partir de los datos del Instituto Nacional de Salud (INS).

Te puede interesar: Un Minsa sin reacción ante la amenaza de dengue, Guillain Barré y otras posibles epidemias: lo que se espera de la cartera que más urge fortalecer

Por este motivo, la Alcaldía de Cali decretó la calamidad pública en la ciudad, con el fin de poner en marcha estrategias que ayuden a controlar la propagación y el impacto del dengue en la ciudadanía.

Con la llegada del fenómeno de El Niño a Cali se han visto acumulaciones de agua en la ciudad luego de pasar por el periodo de lluvias. Esto hace que “el mosquito se reproduzca mucho más rápido con el aumento de la temperatura”, dijo Eduardo Cruz, médico asesor de la Secretaría de Salud Pública Distrital.

“Estamos muy preocupados, teniendo en cuenta la temporada seca y el fenómeno de El Niño es probable que la cifra incremente, por eso nos enfocaremos en luchar contra los criaderos, adelantar fumigaciones en vía pública e intradomiciliaria y fortalecer los servicios de atención en la red de salud pública y privada”, informó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud Pública, el brote se concentra especialmente en las comunas 2 (barrio Brisas de Los Álamos), 6 (sector de Floralia) y 14. Asimismo, profesionales de la Secretaría de Salud de Cali indicaron que los menores de edad son la población en la que más se han concentrado los registros, pues indican que es más probable que estos individuos nunca hayan tenido dengue y por eso son más susceptibles a padecer la enfermedad.

Te puede interesar: Por el calentamiento global, los casos de dengue en América pueden llegar a niveles récord

“En esas áreas hay un número exagerado de casos. Por eso, además de la inspección en los 52 mil sumideros que tiene Cali, la autoridad sanitaria planteó ante el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo la necesidad de que cada organismo cree una estrategia de control del dengue”, argumentó la funcionaria Doris Stella Tejeda, subsecretaria de Promoción y Prevención, de la Secretaría de Salud Pública.

De esta manera, la Alcaldía de Cali expresó que desde la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres se dispondrán todas las capacidades locales para atender la situación.

“Haremos capacitación de acción para control del dengue en comités de gestión del riesgo, así como en zonas de alto riesgo a las que no puede llegar Salud Pública”, indicó Rodrigo Zamorano, titular de este organismo distrital.

Un equipo de la Secretaria de Salud de Cali, realizó una campaña en algunos barrios de la ciudad para prevenir el contagio por Dengue. II Foto: Alcaldía de Cali

La Alcaldía de Cali indicó que “el portador de los virus del dengue, zika y chikungunya es un mosquito particular, su nombre es Aedes Aegypti y lo han denominado coloquialmente como el ‘Patiblanco’ debido a que sus patas poseen rayas de este color; es imperceptible puesto que no zumba y sus rondas de picaduras las realiza entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m., después de eso, toma un descanso en lugares como armarios, cómodas y cortinas para después seguir con peligroso trabajo.”

Te puede interesar: Centro Democrático citó a debate de control político en el Congreso por el millonario robo de hidrocarburos en Ecopetrol

Hace apenas dos días el equipo operativo de la Secretaría de Salud se desplazó por algunos barrios de Cali llegando a zonas como Petecuy III; en este lugar, los funcionarios realizaron campañas de sensibilización y pedagogía para frenar los contagios y evitar los criaderos del zancudo, según lo dio a conocer la Alcaldía de Cali.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Cali, estas actividades se seguirán realizando de manera permanente en la capital del Valle al igual que las fumigaciones y las demás acciones de inspección, vigilancia y control, para hacerle frente al aumento de casos de Dengue en la ciudad.

Recomendaciones para evitar la picadura del mosquito que provoca el dengue

La Alcaldía de Cali, dio a conocer algunas recomendaciones para que los ciudadanos puedan prevenir ser picados por el mosquito: