Eliminación de la visa de turismo para colombianos: el embajador de Estados Unidos entregó detalles sobre cómo va el proceso

Imagen de archivo referencial. El embajador de Estados Unidos en Colombia habló sobre cómo avanza el proceso de exención de visa de turismo para los colombianos. /Foto: AFP

Viajar por turismo a Estados Unidos sin necesidad de expedir la visa estadounidense es una de las iniciativas que el Gobierno del presidente Petro le ha estado apostando desde el pasado octubre de 2022, cuando lanzó la propuesta a las autoridades diplomáticas estadounidenses. Desde entonces las dos naciones han tenido acercamientos en la materia.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, volvió a referirse al proceso y, en la tarde del 30 de julio entregó algunos detalles de cómo avanza el proceso de exención de visado para los ciudadanos colombianos que viajan por turismo al territorio estadounidense.

El diplomático comenzó su entrevista con Noticias Caracol asegurando que “Las relaciones entre los dos países siguen siendo muy fuertes, muy cercanas. Colombia es el aliado más importante que tenemos en el hemisferio”

Francisco Palmieri, el embajador de Estados Unidos en Colombia, habló sobre cómo avanza el proceso de exención de visado para colombianos. / Foto: Colprens

El embajador Palmieri aseguró que, pese a las diferencias políticas que se han presentado en el Congreso de Estados Unidos frente al Gobierno del presidente Petro, las relaciones entre los dos países continúan siendo muy fuertes.

“Hemos contribuido aquí a procesos de paz, en la lucha compartida contra flagelos de crímenes y vamos a continuar trabajando con este gobierno en todo ese campo, particularmente en el comercio entre los dos países, que es muy importante”, señaló el diplomático al noticiero bogotano.

Respecto al proceso de exención del visado, el embajador Palmieri fue directo al decir que el trámite “va bien”, aunque no entró en detalles sobre cuándo el Gobierno colombiano tendría una respuesta definitiva sobre si aplica o no al Visa Waiver Program (VWP, por su sigla en inglés).

“Hay un programa de cómo manejar una exención de la visa de turismo, hay requisitos y es para comenzar esas prácticas de entender lo que necesita hacer Colombia para calificar para el programa”, explicó el representante del gobierno de los Estados Unidos a Noticias Caracol.

Los requisitos que pide Estados Unidos a Colombia

Imagen de archivo de una visa norteamericana. Estados Unidos exige una serie de requisitos a Colombia para poder incluirlo en el programa de exención de visas de turismo. /Foto: Colprensa

A mediados del pasado mes de julio, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, detalló en diálogo con el diario El Tiempo cuáles son los requisitos que el gobierno de Estados Unidos exige a Colombia para poder incluirlo en el programa de exención de visas.

De acuerdo con lo dicho por el diplomático al rotativo bogotano, los requisitos son:

Un buen intercambio de datos relacionados con la aplicación de la ley y la seguridad con los Estados Unidos. Emisión de pasaportes electrónicos. Tener una tasa de rechazo de visa de visitante (B) de menos del tres por ciento. Notificación oportuna de pasaportes perdidos y robados, tanto en blanco como emitidos. Mantenimiento de altos estándares de contra-terrorismo, aplicación de la ley, control fronterizo y seguridad de documentos.

Aunque el embajador Murillo resaltó que la eliminación de visa de turismo para los colombianos “es un proceso largo”, aseguró que el gobierno colombiano está dispuesto a recorrer el camino “paso a paso”, con el fin de lograr la exención de visado estadounidense trámite que hasta ahora solo Chile ha logrado en la región.

“Esto toma años, insisto, pero no se puede dejar de lado. Tarde o temprano (se logrará), los colombianos turistas merecen la exención de visas”, expresó el diplomático colombiano en su entrevista con El Tiempo.

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, recalcó que aunque la exención de visado para colombianos tardará, el Gobierno colombiano está dispuesto a recorrer el "paso a paso" para lograrlo. /Foto: Colprensa

“Colombia se merece que la población colombiana no tenga que recurrir a una visa, de eso se trata la relación especial. He sido enfático en eso, la relación especial es que nos lleguen más recursos de los Estados Unidos para inversión. De eso se trata, no que nos coloquen un arancel para el acero colombiano que no significa más del 1% del mercado”, subrayó el embajador Murillo al rotativo bogotano.