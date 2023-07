Salvatore Mancuso se refirió a las supuestas amenazas en contra de la magistrada Alexandra Valencia: “La justicia no puede ser manipulada”

El excomandante paramilitar envió un derecho de petición a las altas cortes para solicitar información respecto a la magistrada Valencia. Foto: archivo pantallazo Audiencia Mancuso en la JEP

El excomandante paramilitar del Bloque Catatumbo, Salvatore Mancuso, radicó un derecho de petición a las Altas Cortes solicitando información sobre si la magistrada Alexandra Valencia compulsó copias en contra de Mancuso por presuntas amenazas. De igual manera pidió saber en cuántas audiencias de implementación de Ley de Justicia y Paz participó en el proceso de desmovilización del 2005.

“Esta situación me obliga a solicitar a mi defensa que instaure las acciones legales pertinentes. La justicia no puede ser manipulada ni utilizada como herramienta de presión política. La integridad del sistema judicial y la confianza en nuestras instituciones están en juego”, señaló el excomandante paramilitar en el documento.

Salvatore Mancuso, quién hace poco fue nombrado gestor de paz por el Gobierno nacional, le solicitó a la magistrada Valencia entregar evidencias de las dos ocasiones en las que asegura que el exintegrante de las AUC la amenazó:

“En relación a las graves y reiteradas acusaciones de supuestas amenazas proferidas en contra de la Magistrada Valencia de parte mía, deseo expresar mi consternación y preocupación, pues no es la primera vez que la magistrada Valencia me atribuye tal conducta irresponsable. Estas acusaciones tendenciosas, que se repitieron en el pasado ante un medio italiano, me obligan a dirigirme a la magistrada por los canales legales y públicos correspondientes. Le exhorto a que presente, sin ambigüedades, sin demora y con la claridad que la justicia demanda, las pruebas y circunstancias en las que yo, en dos ocasiones, la habría amenazado”.

De igual manera el excomandante paramilitar aseveró que tras su desmovilización del grupo terrorista de extrema derecha “me comprometí a no volver a apelar a la violencia en ninguna de sus formas. Desde aquel día que depuse las armas he honrado mi palabra y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi vida”.

Respecto a las acusaciones que ha recibido por parte de la magistrada Valencia sobre sus escasos o pocos aportes dados al tribunal de paz indicó:

“La responsabilidad de sacar conclusiones en este caso debe recaer únicamente en la JEP y sus Magistrados. Muchas verdades contadas, fueron parcialmente reflejadas en las sentencias judiciales, y sólo pueden encontrar su lugar en la JEP. Hemos hecho un análisis detallado de esas verdades, identificando elementos trascendentales que Justicia y Paz no tuvo en cuenta o nuevos que no pude narrar debido a que no me brindaron las garantías para reconstruirlos”.

El recuerdo de los duros cuestionamientos que Petro le hizo a Mancuso y Uribe

En las redes sociales ha comenzado a circular la intervención que tuvo Petro durante su época como Representante a la Cámara de Bogotá en el 2004, concretamente cuando Mancuso llegó junto Ramón Isaza y Ernesto Báez al Congreso de la República para dar unas palabras en medio de un cuestionado proceso de paz con el expresidente Uribe.

Esa presentación en el Congreso, en el que Mancuso resaltó los objetivos del grupo terrorista de extrema derecha, fue aplaudido por varios congresistas del recinto. Incluso, el cuestionado hecho motivó a la entonces senadora uribista Gina Parody a renunciar a su curul.

En su intervención Petro afirmó que la motivación de aquel entonces no era la paz sino la reelección de Álvaro Uribe, señaló que el entonces presidente estaba secuestrado por los paramilitares haciendo referencia a la cercanía entre las fuerzas de ultraderecha y los más altos lugares de la élite de su Gobierno.

“Bajo esta bandera de la paz, bandera sucia de cocaína, lo que se está presentando en el fondo es una alianza de narcotraficantes, genocidas y líderes políticos que entre otras cosas tienen como objetivo la reelección presidencial entonces no estamos construyendo ninguna paz, sí es que la paz la definimos como la construcción de un pacto social hecho entre ciudadanos desarmados que puedan trazar las reglas del juego para la convivencia pacífica no solamente ahora sino para las futuras negociaciones. Estamos es frente a una hipocresía, ante un reality”.

Mancuso, quien ha declarado ante la JEP, ha señalado su intención por construir en un proceso de reparación y verdad; precisamente en sus audiencias ante el Tribunal de Paz el excomandante paramilitar reveló el paradero de fosas comunas y poderosas conexiones entre políticos y las AUC.