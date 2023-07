Nairo Quintana brilló en su regreso a competencias: así le fue al boyacense en el Giro de Italia Ride Like a Pro

Nairo Quintana participó en la segunda edición del Giro de Italia Ride Like a Pro. Foto: @nairoquincoficial

Tras un año bastante complicado en el que las oportunidades no han llegado a tocar a la puerta de Nairo Quintana, el ciclista boyacense sigue en búsqueda de un espacio para volver a subirse en su caballito de acero y demostrar que todavía tiene talento para explotar en los pedales.

Ese tiempo de espera de Quintana finalizó recientemente gracias la invitación que recibió para participar en el Giro de Italia Ride Like a Pro, uno de los eventos que mejor acogida ha tenido en Sudamérica.

La carrera, la cual tuvo su segunda edición, se llevó a cabo en Quito, Ecuador, y comprendió un recorrido que pasó por Parque Bicentenario, el Centro Histórico, Sangolquí, Tumbaco y Nayón, Carcelén y el monumento a la Mitad del Mundo.

Nairoman fue uno de los más destacados de la jornada, cumpliendo sin problema el circuito más exigente del evento que comprendió un recorrido total de 140 kilómetros en los que corrió rueda a rueda con su bien conocido compañero de profesión el ecuatoriano Richard Carapaz.

El colombiano, de 33 años de edad, fue la sensación en el evento. Tal fue la asistencia al mismo que las autoridades ecuatorianas tuvieron que realizar hasta 500 cierres viales para que la carrera se desarrollara sin problema alguno.

Además, el pedalista tuvo un momento para ser partícipe de una charla gratuita moderada por el periodista Mario Sabato, que sirvió de abrebocas para el evento.

Tras asegurarse de que su estado físico todavía sigue en óptimas condiciones para correr, Quintana regresará a Colombia para continuar entrenando y a la espera de que un equipo profesional de alta categoría vuelva a tocar a su puerta.

Qué es el Giro de Italia Ride Like a Pro

Giro de Italia Ride Like a Pro es una carrera competitiva y no competitiva. Su objetivo es permitir que todos los aficionados experimenten un gran evento montando como un profesional y donde la idea está estrechamente ligada a la Gran Vuelta que se lleva a cabo en Italia, por lo que le brinda a todos la oportunidad de vivir una experiencia ciclista profesional.

Espíritu competitivo, diversión, pasión, ambiente italiano: estos son los elementos que cada ciclista llevó a casa después de participar en la competencia. El evento Giro d’Italia Ride Like a Pro Ecuador hace parte de un circuito internacional exclusivo.

La actualidad de Nairo tras un año sin competir

Actualmente y tras un año de su última participación en una competencia europea, el colombiano mantiene la ilusión de poder volver a correr de manera profesional y siente que está preparado para afrontar cualquier reto. Así mismo, en la entrevista con ESPN el mismo ciclista descartó que por ahora se esté adelantando algo con una escuadra WorldTour o ProTeam:

“Si hubiese algo sería el primero en salir a decirlo con mucha alegría porque sé que haría feliz a mucha gente y estaría muy feliz, he soñado nuevamente colocándome el dorsal, atacando, ganando, pero no. Debemos tener paciencia y esperar el momento en el que llegue si Dios lo permite. De momento si mañana me llevan a una competición estoy en un muy buen nivel, los números lo dicen y las sensaciones lo dicen, así que estoy preparado, ojalá sea para este año para cuando se pueda”.

El 24 de julio se disputó la última etapa del Tour de Francia 2022 y, en esa ocasión, tal y como sucedió en la actual edición, el campeón fue el danés Jonas Vingegaard. Ese recorrido en París fue lo último que veríamos de Nairo Quintana en Europa, por lo menos hasta ahora.