La cuenta de Instagram de La Liendra ya no aparece: usuarios piensan que quiere llamar la atención

La cuenta de Instagram de La Liendra ya no aparece y usuarios piensan que quiere llamar la atención

Todo aquel que sea seguidor de la Liendra sabe de los múltiples inconvenientes que ha tenido con su perfil oficial de Instagram, puesto que en un momento dado estuvo a punto de perderlo, y mientras se lo activaban nuevamente se vio obligado a abrir cuentas alternas en la misma red social.

Una vez recuperó su cuenta oficial, con aproximadamente seis millones de seguidores, todo parecía ir viento en popa. Sin embargo, el domingo 30 julio su cuenta no apareció más y los usuarios no se demoraron en darse cuenta de ello.

De hecho, en perfiles de Instagram dedicados a replicar información sobre las figuras del entretenimiento se mencionó el caso de La Liendra, y varios internautas aseguraron que podría tratarse de una estrategia, con comentarios como: “Alguien está llamando la atención porque ya perdió la ‘fama’ que le quedaba”, “La estrategia de cerrar la cuenta”, “Él hace rato no suena ni truena, de alguna manera se tiene que hacer sentir”, “Quiere llamar la atención, hacerse notar, por eso lo hizo, para ver qué efecto causa su ausencia”.

Por otro lado, durante las últimas horas Dani Duke, pareja sentimental del creador de contenido, se mostró en su compañía y le preguntó: “A los que preguntan qué pasó con la cuenta de este ser... ¿tienes declaraciones para dar?”. Pero el quindiano únicamente se remitió a hacer un gesto de aparente decepción para luego sonreír. Solo resta esperar que el influenciador decida pronunciarse al respecto para aclarar lo ocurrido.

Además de tener una gran comunidad en redes sociales como Instagram, Mauricio Gómez (nombre de pila de La Liendra) también pisa fuerte en otras plataformas digitales como Twitch, pues se está haciendo un espacio como streamer.

A continuación, lo compartido por Dani Duke sobre la desaparición de la cuenta de Instagram de La Liendra:

La Liendra responde por qué no ha vuelto a hacer videos para las redes sociales

La Liendra alcanzó la fama en el país como creador de contenido; sin embargo, el influenciador quindiano ya lleva un tiempo sin hacer videos para las redes sociales, puesto que se le ha visto más enfocado en su faceta de streamer para plataformas como Twitch, como se mencionó.

Ahora bien, cuando a finales de junio, Mauricio Gómez abrió la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram no faltó el usuario que le preguntara por el tema: “¿por qué no he vuelto a hacer videos?”, fue el interrogante que le llegó. Ante lo planteado, el creador de contenido decidió dar una explicación.

“Porque hubo un tiempo en el que me aburrí. Es que ustedes tienen que entender que ya tuve millones de reproducciones en un video, ya tuve millones de likes, muchos comentarios, ya tuve videos virales, chistosos, malos, buenos, entonces cuando una persona ha hecho tantas veces lo mismo puede que se canse”.

Posteriormente, dio cuenta que en medio de este proceso conoció plataformas como Twitch y descubrió que hay otro tipo de cosas que también lo emocionan, aunque esto no quiere decir que no vuelva a hacer videos nunca más. “Ahí fue que conocí Twitch, me volví a emocionar con los eventos, hicimos La Orejona, hicimos ‘Fútbol stars’ ... como que empecé a ver otras cosas que me emocionaban. Los videos me gustan, nunca los voy a dejar de hacer, en estos días los voy a retomar, pero yo no solamente hago videos... simplemente siento que en los videos ya logré todo lo que quería lograr, voy a volver a hacer, pero también estoy buscando nuevos retos, cosas diferentes”.

