Audiencia de Nicolás Petro y Day Vásquez: avanza la legalización de captura del hijo del presidente

Nicolás Petro y Dayasuri Vásquez en la audiencia de legalización de captura

Tras los problemas que presentó la primera presentación ante un juez con funciones de control de garantías de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, el Juzgado 74 acogió realizar la audiencia de manera virtual. Ambos permanecen detenidos en el búnker de la Fiscalía.

“La Fiscalía me ha brindado todas las garantías y ha sido respetuosa de todos mis derechos”, señaló Vásquez durante su presentación, pese a que la legalización de captura en su contra inició cuando sus abogados defensores no habían llegado a la capital para atender el proceso.

El abogado de Petro Burgos, Juan Trujillo presentó una solicitud al juez 74 de garantías de Bogotá para que las audiencias del proceso, incluida la legalización de captura, en un espacio neutral. Considera que la Fiscalía es contraparte en el caso y durante el primer día acusó al fiscal de tener una actitud intimidatoria con su cliente.

“El día de ayer se intentó dar inicio a estas audiencias concentradas y esa audiencia no se pudo llevar a cabo por razones conocidas y es por la inasistencia de los abogados de Daysuris Vásquez. El país pudo observar el completo desbalance que se presentaba, tono y actitud intimidante del señor fiscal en contra de los indiciados, completamente aislados de sus abogados defensores. Con el componente adicional de que la audiencia se genere en sede de una de las partes, la contraparte”, expuso Trujillo quien atendió la diligencia de manera virtual.

El abogado defensor del diputado del Atlántico se negó a ir hasta la Fiscalía y señaló al fiscal delegado Mario Burgos de no tener una comunicación fluida con las partes. “Nunca hizo una invitación a los abogados a que asistiéramos a la sede. Yo tengo poder para defender a Nicolás Petro desde el 10 de marzo de este año y desde entonces le he enviado comunicaciones correos al señor fiscal y nunca me los contesta. Le he pedido cita para exponerle el caso y colaborar con la investigación y nunca los ha contestado”, sostuvo en el inicio de su alegato.

En la noche del 29 de julio se inició, en el búnker de la Fiscalía General de la Nación la audiencia de legalización de captura del hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Fiscalía.

“Vimos intimidante la presencia del fiscal con nuestro defendido”, alegó Trujillo, quien sostuvo que el hecho de que su defendido esté detenido no avala que la audiencia se realice en sus instalaciones, en las que considera que no tiene garantías para cumplir con el proceso. “Estoy de acuerdo con la virtualidad siempre y cuando la fiscalía dejara en libertad a los indiciados, de lo contrario estas audiencias tienen que realizarse en un espacio neutral”, sostuvo.

La primera audiencia intentó realizarse en la noche del sábado 29 de julio, después de la detención de Vásquez y Petro y traslado a Bogotá, pero los abogados de ella no pudieron llegar a tiempo para estar presentes. Sin embargo, en la nueva audiencia sí estuvieron presentes, incluso directamente en el búnker junto a su defendida, un detalle que le generó sospecha al abogado Trujillo.

“Así como los defensores de la señora Daysuri Vásquez están allá presentes, muy respetable su decisión, quizá están en una negociación con la Fiscalía, quizá van a aceptar cargos hoy”, dijo el apodera del hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro.

Day Vásquez junto a sus abogados

Vásquez fue quien hizo públicos los hechos por los que se abrió la investigación contra Petro Burgos. Ella asegura haber sido testigo de que el diputado del Atlántico, su exesposo, recibió dineros de un ex narcotraficante, además de tener chats que probarían los hechos por los que la Fiscalía le imputará a este el delito de lavado de activos.

El juzgado no habría acogido la invocación del principio de igualdad de armas del abogado Trujillo. Procederá a realizar la audiencia para impartir legalidad a los allanamientos hechos durante la captura y las pruebas recolectadas en ese proceso, que se cobijó con carácter reservado.