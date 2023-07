Mary Méndez reveló si volvió con su exesposo: “Nos cuidamos el uno al otro”

Luego de siete años de su separación con Santiago Iregui, circularon rumores sobre la posibilidad de que la conductora de ‘La red’ se diera una nueva oportunidad con el empresario (@famosos_er/Instagram)

Aunque se supone que actualmente está de vacaciones (o al menos dentro de lo que le permiten sus obligaciones como directora de su emprendimiento de comida sana Fitcook), Mary Méndez todavía protagoniza rumores en las redes sociales por cuenta de su pasado.

La samaria, una de las presentadoras más queridas y comentadas de Colombia por su presencia como presentadora en La Red, se ha caracterizado por no guardarse lo que piensa; salió al paso de un malentendido que surgió cuando publicó en sus historias de Instagram un flyer de un DJ set que daría en El Salvador el empresario Santiago Iregui, que fue esposo de Méndez durante siete años. En dicha publicación invitó a sus seguidores a que lo fueran a ver si tenían la oportunidad.

Esto generó gran revuelo en las plataformas digitales, llevando a preguntarse si no se trataba de un indicio de que habían decidido darse una nueva oportunidad luego de su separación en 2017.

Ante sus 1,4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Mary Méndez se refirió a los rumores sobre su actual relación con Iregui de manera clara y contundente:

“Acabo de salir de trabajar y me encuentro con una chorrera de mensajes por el flyer que puse esta mañana de Santiago Iregui, mi exmarido, que va a tocar el sábado en Salvador. Yo no he vuelto con Santiago, yo soy una mujer soltera, 1000% soltera y Santiago y yo tenemos una relación súper cordial, somos ‘hipermegaparceros’, amigos, hablamos de vez en cuando, nos cuidamos el uno al otro, o sea, nada que ver”

Una vez señaló que su relación con Iregui es cordial, Méndez se apresuró a remarcar que no tenía intenciones de retomar su historia de amor con él, y que la publicación se limitaba a darle difusión a su DJ set que tendrá lugar el sábado 29 de julio:

“No empiecen a decir: ‘¿estás cangrejeando? ¿qué pasó ahí? No ha pasado absolutamente nada, porque ahorita lo que hablan es pura basura. No existe tal, no he vuelto con Santiago, soy una mujer soltera, nos divorciamos hace siete años y ha quedado una bonita amistad”

Para cerrar sus comentarios sobre el tema, Méndez no desperdició la oportunidad que le generó el revuelo por estos rumores infundados y reiteró si invitación para que vieran al Dj en acción. “vayan a ver a Santi, toca muy sabroso la verdad… Recomendadísimo”, apuntó la presentadora y empresaria.

Mary Méndez y la soltería

Precisamente su soltería es un tema recurrente en las preguntas y comentarios que recibe por parte de sus seguidores. En diciembre de 2022 explicó durante una dinámica de preguntas y respuestas por qué seguía soltera:

“Mi vida privada es muy privada … Muchos me dicen que si no me siento sola, que cómo hago para lidiar con la soledad porque yo soy una mujer que vive sola desde hace mucho tiempo, me divorcié hace seis años y no he tenido parejas relevantes en mi vida. Nunca en mi vida me he sentido sola. Yo soy feliz cuando por fin puedo estar en mi soledad”

En esa oportunidad señaló que si bien no está cerrada a iniciar una relación, si la persona y la oportunidad se presentan, también reconoció que uno de los motivos por los cuales sigue soltera es, justamente, porque no ha conocido a esa otra persona que cumpla con sus expectativas:

“Yo quiero tener una pareja, pero una persona ya con la vida completamente clara y definida, que sepa exactamente qué es lo que quiere y que vayamos juntos para el mismo camino. Eso hoy en día no es fácil”

Por otra parte, reconoció que buscar pareja no es una de sus prioridades en la actualidad. “Yo no busco tampoco, cero, no me interesa, prefiero pasar mis momentos haciendo mis cosas en mi soledad y haciendo mi trabajo”, dijo.