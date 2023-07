Marbelle arremetió contra Gustavo Bolívar: no lo bajó de “bobolitro”

La cantante caleña calificó al candidato de "bobolitro" Foto: Infobae

La cantante de música popular Marbelle volvió a utilizar sus redes sociales para caerle con toda a Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá, con el que la artista ha demostrado sus diferencias, esta vez por la polémica propuesta que presentó el político para combatir la inseguridad en la capital colombiana.

La intérprete de Adicta al dolor puso el tema sobre la mesa luego de que una niña de tan solo cuatro años perdiera la vida en medio de un enfrentamiento entre las disidencias de las Farc y el Ejército en Huila.

Marbelle mezcló el hecho con la propuesta que hizo el excongresista para las elecciones sobre usar el inglés como herramienta contra la inseguridad en Bogotá y publicó en su Twitter:

“Si las disidencias hablaran inglés, no habrían matado a la niña ni estarían combatiendo. Att: bobolitro”.

La cantante arremetió contra la controversial propuesta de Gustavo Bolívar. Foto: Twitter: @Marbelle30

No conforme con ese comentario, la cantante añadió otro mensaje cargado de sarcasmo: “Le mandan a decir que no se quejen. Vamos a tener ratas asesinas, pero bilingües. Mejor vayan a estudiar para que estén al nivel y puedan responder”.

Estas declaraciones no son aisladas, ya que Marbelle ha sido una crítica recurrente de Gustavo Bolívar durante la campaña electoral, incluso burlándose de él al compararlo con una mujer en otras ocasiones. Por su parte, el exsenador del Pacto Histórico no ha respondido directamente a los comentarios de la cantante, aunque sí la ha calificado de ignorante en anteriores ocasiones.

La controversial propuesta de Gustavo Bolívar que detonó la reacción de Marbelle

El tema surgió durante una entrevista con la periodista Camila Zuluaga en Noticias Caracol, que le cuestionó sobre sus planes para erradicar la delincuencia en Bogotá.

“Estructuraremos una campaña para que, en 2038, cuando la ciudad cumpla 500 años, los niños sean bilingües”, respondió el candidato con una propuesta bastante inusual para muchos.

Bolívar continuó explicando, ante la perplejidad de la periodista que, la relación entre el bilingüismo y la seguridad en la ciudad: “Un niño que aprenda inglés, que tenga segundo idioma y que sepa informática, no sale a atracar a alguien por una bicicleta, está insertado en el mercado mundial”.

Sin duda, esta idea ha generado diversas perspectivas en la opinión pública, algunos la ven como una propuesta innovadora que puede fomentar el desarrollo y la competitividad en un mundo globalizado, aunque de otro lado, muchos la consideran insuficiente y cuestionan cómo el bilingüismo podría ser la solución definitiva para combatir la delincuencia en la capital colombiana.

El enfrentamiento entre Marbelle y Gustavo Bolívar ha puesto en evidencia las diferencias y tensiones que existen en el escenario político de Bogotá, una ciudad que enfrenta desafíos significativos en términos de seguridad y desarrollo social.

No obstante, la campaña por la Alcaldía de Bogotá continuará generando debates y controversias, y es responsabilidad de los candidatos presentar propuestas sólidas y realistas para abordar los problemas que afectan a los capitalinos, pues claramente son los electores quienes tendrán la última palabra en las urnas, decidiendo qué candidato consideran más capaz de liderar la ciudad hacia un futuro mejor y más seguro.

Gustavo Bolívar tildó a Marbelle de “ignorante”

Luego de que la cantante se burlara del candidato comparandolo con una mujer, Gustavo Bolívar respondió a Marbelle durante una entrevista que sostuvo con Semana. Allí, además de expresar algunas de las propuestas con las que busca convertirse en el nuevo alcalde de Bogotá, también aprovechó para enviarle un fuerte mensaje a la cantante, afirmando que estaría orgulloso de ser mujer, y señalando a la cantante de “ignorante”.

“Yo no soy mujer, pero si lo fuera, estaría muy orgullosa de ser mujer. No soy gay, nunca he tenido una relación, digamos con otro hombre y respeto lo que diga Marbelle, que es una mujer bastante ignorante y que no conoce mucho de la política”, Fueron las palabras de Gustavo Bolívar al respecto.