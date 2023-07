Cancillería, Vivienda, Transporte, Interior y TIC las carteras donde saldrían más ministros del Gobierno Petro

Hasta el momento han salido 11 ministros del Gobierno Petro, lo que equivale a uno por mes. Presidencia.

A pocos días de cumplirse el primer año de Gobierno de Gustavo Petro ya van 11 cambios en su gabinete ministerial y al parecer se vienen más.

Se vislumbran varios cambios en las principales carteras para el próximo 7 de agosto de 2023. Una de las más sorpresivas sería la de Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, que se posesionó en el cargo desde el 1 de mayo de 2023.

A Velasco se le señala de la fallida cohesión, el pasado 20 de julio, entre el Gobierno y el Congreso, que dejó como resultado a Iván Name como presidente del Congreso y la no elección de Angélica Lozano.

El propio Name, según reveló El Colombiano aseguró que se trató de una derrota para el ministro y hasta la fecha no han concretado un espacio para dialogar. Además, el nuevo presidente del Senado reveló que Velasco no quiso dialogar con él antes de la elección de la nueva mesa directiva de esa corporación.

Sin embargo, Velasco mandó un mensaje por Twitter donde felicita al nuevo presidente de esta corporación: “Presidente Iván Name Vásquez, usted y yo fuimos compañeros del senado y compartimos ideas, pero también tuvimos diferencias que las tramitamos con altura. Felicito su triunfo y estoy seguro que con el respeto a la independencia de poderes el gobierno tendrá desde su presidencia todas las garantías para debatir propuestas. En un país que quiere superar sus dificultades, lo menos que esperan los ciudadanos es ver a un ministro y al presidente del senado en un concurso de descalificaciones mutuas, su experiencia puede aportar mucho y nosotros sabremos escuchar”.

Trino de Luis Fernando Velasco

Uno de los que suena como posible remplazo de Velasco, sería el exsenador Roy Barreras “que ya tiene beneplácito para ser embajador en el Reino Unido, pero un ofrecimiento de un cargo importante lo haría cambiar de opinión”, dijo una fuente al diario antioqueño.

Otro de los que también se posesionó el pasado primero de mayo y que también podría dejar su cargo es Mauricio Lizcano, jefe de la cartera de las TIC, a quien se le señala, entre otras razones, por la lenta ejecución en materia de educación digital.

Más en la cuerda floja

Después que el jefe de Estado mandara un regaño generalizado a su gabinete durante su habitual consejo de ministros, aparecieron más nombres, otro de los que suena para salir, de acuerdo con ese medio, es el canciller Álvaro Leyva Durán, ya que el presidente estaría planeando darle un reenfoque al manejo de la diplomacia para fortalecer la bandera de lucha contra el cambio climático y las alianzas con naciones de América Latina y el Caribe.

Para Relaciones Exteriores suena el actual embajador colombiano en Washington, Luis Gilberto Murillo, cuya labor diplomática en Estados Unidos ha sido destacada.

Así mismo, una de las cuotas del Partido Liberal en el Gobierno la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, sería otra de las bajas. Esta cartera apareció en un informe de la empresa Corficolombiana como una con la más baja ejecución de presupuesto del Gobierno Petro, ya que a mayo solo se había cumplido el 27% de las inversiones previstas, lo que tendría inconforme al mandatario.

Otro que probablemente podría salir y que aparece en la lista del diario económico Portafolio es William Camargo, ministro de Transporte, quien ha sido protagonista de la discusión pública por el debate y tensión en la Casa de Nariño debido a la construcción del metro de Bogotá.

Esta sería la tercera poda de su gabinete justo al cumplir su primer aniversario. Los primeros que dijeron “adiós” fueron Alejandro Gaviria (Educación), Patricia Ariza (Cultura) y María Isabel Urrutia (Deporte).

Luego, hubo una segunda tanda entre los que estaban José Antonio Ocampo (Hacienda), Cecilia López (Agricultura), Carolina Corcho (Salud) Alfonso Prada (Interior), Sandra Urrutia (TIC) y Arturo Luna (Ciencia). Un mes y medio después se despidió a Guillermo Reyes de Transporte. Y, más recientemente, a Irene Vélez de Minas.

Hasta el momento ha salido en promedio de un ministro por mes. Vale recordar que Gustavo Petro, en su primer año como alcalde de Bogotá, hizo 38 cambios de directivos de su gabinete.