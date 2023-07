Una perrita murió luego de ser golpeada y lanzada a un río: comunidad protestó

En Maceo, Antioquía, una perrita murió después de ser golpeada y ahogada en un río. Fotos: Facebook / Edgar Cadavid

Hay consternación entre la comunidad animalista del municipio de Maceo, subregión del Magdalena Medio antioqueño, tras conocerse la muerte de La Negra, una perrita callejera bastante conocida por la población, al ser una víctima más de maltrato animal.

Te puede interesar: Corporación Autónoma de Santander investiga presunta caza de venado de cola blanca

La canina fue encontrada el viernes 21 de julio en un río de la zona. Las personas que hallaron el cuerpo notaron que el animal tenía algunas señales de maltrato, como golpes y una cuerda alrededor, al parecer, habría sido lanzado a un afluente, por lo que murió ahogada.

La tristeza de la comunidad se hizo mayor teniendo en cuenta que La Negra dejó huérfanos a cinco cachorros que apenas tienen 10 días de nacidos.

Te puede interesar: Manifestantes hicieron plantón frente a la Alcaldía de Pereira tras muerte de chimpancés

“Me siento muy triste y Confundido: No es posible que se siga, Matando a Seres sintientes y con derechos como nosotros. Mi repudio y no Aceptación. Como Animalista y líder social y comunitario de Maceo, Antioquia. Ya no más. El llamado es a no matarlos y si no los puede querer, entonces deja que ellos, sigan su camino. No existe, ni existirá una razón para callar sus vidas. La persona o personas que hacen estos actos de maltrato animal recibirán su castigo y pido que no seamos indiferente con estos actos. Todo en la tierra se paga y con la vara que mides serás medido”, señaló puntualmente Edgar Cadavid, defensor de los animales y residente del municipio a través de Facebook.

El cuerpo de la canina fue hallado con signos de maltrato, golpes y una cuerda amarrada, al parecer falleció ahogada en el río. Fotos: Facebook / Edgar Cadavid

Según el líder animalista, La Negra cuidaba el sector donde se está construyendo actualmente una variante y vivía en un puesto de control, donde los vecinos le daban alimento. “Ella vivía aquí saliendo del pueblo. Era muy cuidadora del sector y era muy querida por todos”, indicó Cadavid en diálogo con la Red Zoocial de El Espectador.

Te puede interesar: Una perrita habría sido lanzada desde un puente vehicular en Bogotá

A los diez días de haber nacido los cachorros, la perrita desapareció: “Nosotros dijimos, bueno, de pronto vuelve, pero si se nos hizo raro, cuando el viernes pasado, a eso de las 9:30 a. m. me llamaron y me dijeron que habían visto a la perrita cerca a la quebrada, fui y vi que era La Negra”, continuó narrando Cadavid.

También indicó que La Negra murió de una manera muy triste. “Ella sí era un poco agresiva, pues cuidaba su territorio, yo creo que por eso alguien la amarró de la nuca y la cogió a palo, porque ella trató de defenderse” explicó en entrevista al medio citado anteriormente.

Comunidad salió a marchar exigiendo justicia por la muerte de la perrita

Comunidad de Maceo salió a marchar en rechazo a la muerte de 'La Negra', perrita asesinada. Facebook: Edgar Cadavid

El rechazo de la comunidad fue contundente y en la tarde del jueves 27 de julio cerca de 100 personas, entre ellas niños, protestaron en contra del atroz crimen y en rechazo a tantos casos de maltrato animal, donde algunos habitantes del municipio portaron pancartas y fotos de La Negra para pedir protección para animales como ella.

“No es el primer caso que ocurre en el municipio, incluso los niños hablaron durante la marcha y también rechazaron lo que pasó”, indicó el líder animalista.

Por otra parte, los cachorritos fueron acogidos en hogares de paso mientras encuentran una familia que los ame para toda la vida. “Aunque nosotros los cuidamos muchísimo, se nos murió uno porque es muy difícil mantener a estos seres tan pequeños sin su madre, entonces estamos hablando de un doble crimen, porque murió La Negra, pero también uno de sus cachorros”, concluyó Cadavid.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso o si recibieron la denuncia oficial que permita iniciar la investigación formal para dar con el paradero del responsable de la muerte de La Negra.