Presidente de Colpensiones negó ser el protagonista de video viral: “No es cierto”

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, es señalado de protagonizar un video difundido en redes sociales. Foto: Presidencia.

Las acusaciones en contra del presidente de Colpensiones Jaime Dussan no se detienen, ya que luego de que el periodista Daniel Coronell afirmara que Dussan habría intentado influir en las decisiones del Pacto Histórico para favorecer a su hija, en las últimas horas se ha filtrado una grabación con la que se señala al hombre de 71 años de agredir a uno de sus escoltas.

El video fue publicado por la cuenta de TikTok @Lapuyatovar, en la cual se asegura que los hechos se habrían registrado en el municipio de Garzón, en Huila; en el clip se observa a un hombre de camisa de rayas y gorra negra, al que varias personas de la opinión pública identificaron como el presidente de Colpensiones.

Este hombre se baja de una camioneta, y a pesar de que varios uniformados de la Policía intentan detenerlo, se acerca hasta donde uno de ellos y lo toma del cuello, por lo que este responde propinándole un fuerte golpe con la mano abierta.

“Presidente de Colpensiones y líder del Polo Democrático Jaime Dussan, le pegó una cachetada a su escolta humillándolo y este se la devolvió. Y saber que criticaban a Vargas Lleras por el coscorrón y son lo mismo”, indica una de las cuentas que compartió el video en redes sociales.

Jaime Dussan negó ser el hombre del video. @Lapuyatovar/TikTok

Debido a que la grabación se convirtió en tendencia en las redes sociales, el periodista y escritor, Daniel Samper Ospina, aconsejó a Dussan, a través de su cuenta de Twitter, pronunciarse al respecto, ya que aunque desde su opinión, el hombre de la grabación no correspondería al presidente de Colpensiones, indicó que le parece sorprendente que eso no sea un escándalo nacional.

“No puede ser cierto, me resisto a creer que este video sea real y que -pese a que ha circulado desde hace algunos días- esto no sea un tremendo escándalo. Haría bien en negarlo el director de Colpensiones en caso de que no se trate de él”, es el trino de Daniel Samper al respecto.

A través de su cuenta de Twittter, Jaime Dussan afirmó que él no es la persona que aparece en el video, además de indicar que es un “ciudadano de bien”.

El presidente de Colpensiones nego ser el hombre del video. @Dusasanja/Twitter

Jaime Dussan habría agredido a uno de sus escoltas

La grabación con la que fue asociado Dussan se ha convertido en tendencia luego de que Semana revelará que tiene una denuncia por lesiones personales dolosas desde 2015 por agredir a uno de sus escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección cuando era presidente del Polo Democrático.

Alexander García Valenzuela afirmó que la agresión se registró en el conjunto donde vivía Dussan, señalando que en ese momento el hoy presidente de Colpensiones se encontraba borracho.

“Estando en el conjunto residencial donde vive el querellado, pero más exactamente en el sótano de los parqueaderos, el querellado me agrede verbalmente diciendo: marica, guevón, respéteme. Yo le paso al querellado un bolso, pero el querellado me toma por el cuello, me estruja, yo me le quito, lo dejo en su ascensor y le hago entrega del vehículo principal, el querellado reaccionó de forma violenta sin justa causa”, es parte de la denuncia radicada por el escolta ante la URI de la Fiscalía.

De la misma forma, García señaló que luego de hacer la denuncia, Dussan lo amenazó con hacer que no volviera a conseguir trabajo, por lo que luego de que fue retirado de su esquema de seguridad, optó por dejar las cosas así.

“Fue saliendo de un restaurante de la Zona G, almorzó y salió en estado de embriaguez, nos desplazamos al apartamento de él y en el camino nos estuvo tratando mal, a todo el equipo de seguridad, sobre todo a mí, diciéndonos un poco de groserías. Cuando entramos al sótano donde él estaba viviendo, me encuelló y me dijo: hijueputa, y un poco de cosas ahí. En ese tiempo yo sabía que el señor andaba armado”.