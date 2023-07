Alina Lozano y Jim Velásquez fingieron tener un accidente y generaron polémica en redes: “Se pasan de bufones”

Polémica por pesada broma de Alina Lozano y Jim Velásquez: fingieron tener un accidente

Una nueva polémica se encuentra protagonizando la pareja conformada por los actores colombianos Alina Lozano y Jim Velásquez. Ambos fueron criticados tras publicar un video en el que fingen haber sufrido un accidente automovilístico. En las imágenes se les ve en el suelo a ambos, usando cuellos ortopédicos y yesos en sus extremidades.

“Amigos, queremos contarles que acabamos de tener un accidente, ya nos atendieron, pero estamos en el piso”, inicia diciendo Alina en el polémico video. La actriz aparece sobre una camilla, acostada al lado de Jim, y con un zapato en la cabeza. De fondo, además, se escucha el efecto de sonido de lo que sería una supuesta ambulancia.

“Queremos hacer un llamado de atención, una advertencia, para que tengan cuidado manejando, ya que las calles están muy peligrosas (...) si usted, amiga, tiene un novio joven que maneja, no le suelte la cabrilla, no se la suelte, porque ellos no saben manejar”, añade la actriz en la grabación que fue compartida por Velásquez en su cuenta de Instagram y TikTok.

Hacia el final del video se ve a la pareja en un parque de diversiones, jugando dentro de un ‘carrito chocón’. Todo el video era solo una broma.

Las opiniones de los internautas en contra de la pareja llenaron la sección de comentarios rápidamente. Quienes decidieron manifestar su inconformidad con el contenido aseguraron que mentir acerca de la vida y la salud no es bueno.

“Con eso no se juega, las palabras tienen poder”, “están pronosticando el futuro, terrible”, “hay límites, con el tema del noviazgo, se aguanta, pero hacerse los accidentados, no, en el momento que hicieron esto, tres personas murieron”, “perfecto que generen contenido. Pero los accidentes no son bromas. Para nada chistoso”, “ahora entiendo por que ya nos los llaman para trabajar en la televisión, ya se pasan de bufones”, dicen algunos críticos.

Esta polémica es tan solo una de la larga lista. Desde su inicio, la relación ha sido centro de comentarios negativos. La diferencia de edad se ha convertido en uno de los puntos coyunturales del debate acerca de la relación de ambos actores: Alina es 30 años mayor que Jim.

Alina y Jim están comprometidos, de hecho, la propuesta de matrimonio se hizo en medio de la transmisión en vivo del programa de variedades de los fines de semana del canal CityTv, Bravíssimo. Lozano, tras el anuncio de su futura boda, también fue criticada tras decidir someterse a una cirugía para disimular los efectos del envejecimiento en su cara.

A través de sus redes sociales, Alina aseguró que no había operado para gustarle más a Jim, y que su decisión tenía que ver con sus ganas de verse y sentirse mejor, más cómoda consigo misma.

“Mujeres de mi edad, o menores que yo, me han escrito que se sienten motivadas a hacerse cosas y operarse por ese chico joven que tienen. Aquí estoy poniendo mi cara, aún inflamada, para decirles, a título personal, que nada de lo que hagan por otra persona funciona para controlar a ese ser”, inició diciendo en un video en el que se le ve con su cara todavía inflamada por los procedimientos.

“Yo no lo hago por competir, ni quiero competir con las jóvenes o con mi propia edad. Todas esas cosas extremas que supuestamente me iba a hacer no eran reales, yo me hice lo que yo quería y lo que deseaba. Yo usé ese regalo de mi novio para mí (...) El novio se puede ir y, la relación se puede acabar. Yo acabada diciendo y ¿qué hago, qué me invento para parecerle bonita a este ser humano? Ya no, me encanta el egoísmo y pensar en mí. Cuando me he dejado botada me ha ido muy mal. Lo hice por mí y para mí. La batalla contra la vejez se pierde”, agregó y concluyó la actriz recordada por su papel en la novela Pedro, el escamoso.