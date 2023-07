Nuevo presidente de la Cámara de Representantes impugnará multa por construir su casa en zona protegida

Andrés Calle Aguas, presidente de la Cámara de Representantes || Colprensa (Archivo)

La polémica que envuelve al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, debido a un presunto problema ambiental relacionado con la construcción de una vivienda en un humedal y la posterior imposición de una cuantiosa multa por parte de la corporación regional de los valles de Sinú y San Jorge, ha llevado a la firma de abogados que representa al congresista a anunciar que impugnarán el caso. Argumentan que la sanción es ilegal y cuentan con pruebas sólidas para respaldar su apelación.

La investigación señala a Andrés Calle, su hermano Gabriel Calle y su madre como responsables de la construcción de una vivienda en el humedal Furatena, que forma parte de una estructura ecológica en Córdoba.

La multa impuesta asciende a 35 millones de pesos, y se ha establecido un plazo de dos meses para llevar a cabo un estudio que determine si la construcción debe ser demolida.

El abogado Javier de la Hoz, en una entrevista con Blu Radio, afirmó que la sanción es injusta y errónea por varias razones. En primer lugar, sostiene que el predio no estaba destinado para un urbanismo, sino que se trata de un kiosco que ya estaba construido antes de que Andrés Calle adquiriera la propiedad en mayo de 2017.

Además, asegura que las autoridades ambientales y de planeación de Montería permitieron estas intervenciones en el terreno antes de que el congresista fuera propietario del mismo.

El abogado planea presentar acciones judiciales para buscar la nulidad del acto administrativo que impone la multa y otras sanciones. De esta manera, se busca defender la inocencia de Andrés Calle y demostrar que no se realizó ninguna intervención que pudiera afectar el ecosistema del humedal en cuestión.

Presidente de la Cámara Andrés Calle explicó su cercanía con el Gobierno

El liberal Andrés Calle Aguas llegó a la presidencia de la Cámara de Representantes con el respaldo del Gobierno nacional y pese a una jugada de su propio partido para elegir a otro. No se considera seguidor de Gustavo Petro, pero le profesa admiración, y en el ejercicio de sus funciones ratificará la posición de gobierno de su bancada.Calle deberá coordinar los debates en la Cámara de Representantes para la segunda legislatura del cuatrienio, en la que se espera que el presidente Petro impulse una buena cantidad de sus reformas. Deberá asumir, por lo pronto, el segundo debate de la reforma a la salud y pensional que quedaron para la discusión en plenaria.

En la reforma a la salud, el Partido Liberal presentó una contrapropuesta que no fue aprobada y el expresidente César Gaviria ha puesto banderas rojas en varios puntos. Calle considera que ese proyecto lo “eligieron los colombianos”, dijo a Semana, pero espera que se puedan plantear los reparos que tengan los demás sectores durante su debate. Así como conciliar con la postura del director de su colectividad, sin olvidar su posición oficialista.

“Tenemos que llegar a acuerdos, ese será mi rol. En el partido (Liberal) no será cosa distinta. No se nos puede olvidar que el partido es de gobierno, como lo definió la bancada. Tenemos que construir al lado del Ejecutivo. Y esto es construir de manera propositiva y decirles al presidente y a los ministros cuando algo no nos parezca o no está bien. Tenemos que llegar a consensos y mostrarles a los colombianos las reformas que se merecen y que necesitan”, afirmó Calle a El Tiempo.

El nuevo presidente de la Cámara recibió con tranquilidad el discurso del presidente Petro en la instalación del Congreso porque considera que dio un mensaje de colaboración armónica. Cree que la agenda liberal tiene coincidencias con las del Gobierno nacional y que las reformas a la salud, las pensiones y el sistema laboral son necesarias, pero deben contar con consensos.

Calle sostiene que no es “el que puso el Gobierno”, pero es claro en su cercanía, al menos con el ministro del Interior y la postura del presidente, a quien considera que “rompió esquemas” y “logró cambiar la historia de nuestro país”, dijo en El Espectador.

“Luis Fernando Velasco es mi amigo y es un hombre al que admiro profundamente por su lucha y resistencia. Con Luis Fernando tengo una profunda amistad, que va a prevalecer en el tiempo y que dará grandes luchas en nuestro país”, dijo a El Tiempo.