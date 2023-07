Andrés Marocco y Alejandro Pino Calad protagonizaron disputa por canción de Bon Jovi

Andrés Marocco y Alejandro Pino Calad protagonizaron un cruce en redes sociales debido a la insatisfacción del primero con la difusión mediática de las burlas que desató un video en redes sociales (ESPN y @pinocalad/Instagram)

El martes 25 de julio el periodista Andrés Morocco causó revuelo en redes sociales debido a un contenido que subió en su cuenta de TikTok. Usualmente, el periodista de la cadena ESPN y reconocido amante del rock, comparte versiones de algunas de sus canciones favoritas y es así que en ciertas oportunidades se le ha visto tocando su guitarra o su batería electrónica. Incluso hay algunas oportunidades donde comparte estos momentos en las propias emisiones del canal en el que trabaja.

Ese día en particular, Marocco, con guitarra acústica en mano, hizo una versión de Como yo nadie te ha amado, de la agrupación norteamericana Bon Jovi. La canción se lanzó en 1995 en la edición de lujo del álbum These Days, y es una adaptación al español del tema This Ain’t a Love Song, que fue uno de los cortes de difusión de dicho LP. La versión en español llegó a estar entre las más sonadas en las emisoras de toda América Latina durante todo ese año.

Entre los comentarios a la publicación de Marocco en TikTok hubo una considerable cantidad en tono de burla. El video no tardó en difundirse en otras redes sociales, y en Twitter hubo un usuario que lo subió acompañado de las palabras “Le envié este vídeo a la que me gusta y me bloqueó 🙁😐”.

Debido a que el video y los comentarios se hicieron virales en redes sociales, no tardaron en aparecer las notas en distintos medios de comunicación refiriéndose al tema. Sin embargo, esto al parecer no le hizo mucha gracia a Marocco, que en su cuenta de Twitter citó la nota respectiva que hizo Publimetro y trinó en respuesta:

“Este muchacho que dirige este medio desde hace 20 años sigue obsesionado conmigo. Que le den mi teléfono y me pida una cita. Que pelele que es !”

A la persona que se refería el santandereano era Alejandro Pino Calad, el director de dicha publicación. Debido al revuelo que generó Andrés con su reacción a la noticia, el también periodista deportivo le respondió con un hilo en el que señaló que no lo conocía personalmente ni tenía su teléfono, por lo que le respondía vía Twitter.

Alejandro Pino Calad respondió a los señalamientos de Andrés Marocco en su cuenta de Twitter (@PinoCalad/Twitter)

Inicialmente, señaló de manera relajada al dar las “gracias por lo de muchacho, pero hace rato ese bus pasó”. Acto seguido y más serio, Pino Calad le recordó a Marocco que debido al auge de las redes sociales y al ser una figura pública que usa dichas plataformas “aunque no le guste, hace parte de nuestra farándula (desde sus tiempos de DJ y más ahora con cientos de miles de seguidores)”, al igual que puede pasar con cualquier cantante, actriz o generador de contenido en las propias redes sociales.

También señaló que no se trataba de ninguna persecución u obsesión, sino que se trataba de “nada más que trabajo de periodismo de farándula”. Aunque Pino Calad manifestó que entendía que a Marocco no le agradara aparecer en las noticias de farándula por lo ocurrido con su versión de Bon Jovi, también acotó que “creo entonces que tampoco entiende qué son las redes sociales, ni cómo operan, ni su lugar en el ecosistema mediático en el cual trabaja”.

Para cerrar, el director del medio no evitó señalar que sus quejas hicieron que la nota alcanzara un buen tráfico “le agradezco por la publicación de la nota en sus redes, nos trajo un tráfico decente, no el del día, pero lo esperado para una nota simpática de farándula. Gracias otra vez y, de nuevo, le regalo lo de pelele y le doy la bienvenida a la industria”.