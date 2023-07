Sacerdote cantó a todo pulmón vallenato de Silvestre Dangond en plena misa y el video se hizo viral

Las opiniones se encuentran divididas entre feligreses; ya que, incluso cambió la letra de la canción para ajustarla a su sermón

En su incansable búsqueda por interesar a las nuevas generaciones y mantener a las de antaño en la liturgia, la iglesia católica y quienes ofician la misa (padres, diáconos y acólitos) han intentado hacer de la palabra de Dios un lenguaje diverso y algo más llamativo del que, desde hace siglos aparece consignado en la Biblia.

Cuenta de ello, es el padre que, en los últimos días de julio (2023), se hizo viral en la plataforma de entretenimiento TikTok por interpretar un cover de ‘Mi propia historia’, de Aurelio el ‘Yeyo Núñez’, en las voces de Silvestre Dangond y Juancho De la Espriella.

Entonando el coro a todo pulmón y cambiando algunas palabras para ajustar el sencillo a su sermón, el padre –de identidad desconocida– generó opiniones divididas entre los feligreses, aunque su comunidad religiosa decidió acompañarlo de la mejor manera en el canto vallenato.

“Si siembro una semilla nace, si yo hago una misa la pego…”, se escucha decir al religioso y continua:

“Yo soy la calidad, yo soy la noveda’ a donde llego. Si Dios me puso como un ejemplo para triunfar, esa es mi estrella que está en camino para llegar. Y por eso yo soy como soy el amigo de siempre pa’ ti, y si tengo un momento de gloria yo sé que en el triunfo hay dolor. Yo no le hago dos caras a ninguno por eso la gente cree en mí, y me fían, me prestan me dan, por eso soy rico en amor…”.

Acompañado por un saxofón y las voces de quienes conocían al pie de la letra el éxito musical del 2010, logró acumular más de 7 mil likes y cientos de comentarios de quienes, a manera de broma, siguieren que no se perderían la misa del domingo siempre y cuando se encuentren con escenas como esta más a menudo.

Otros, sin embargo, se opusieron a su manera de llevar la santa eucaristía y pidieron a la iglesia colombiana tomar cartas en el asunto por considerar este tipo de prácticas una muestra de desorden, a lo menos inaceptable, en el templo santo. Criticas que, a pesar de estar a la orden del día, no han generado ningún pronunciamiento.

Así luce actualmente el niño que se hizo viral por componer una canción a la salchipapa

La imagen de un pequeño niño cantándole a la salchipapa en la costa caribe colombiana se hizo viral mucho antes de la existencia de plataformas como TikTok.

Sin embargo, no muchos saben que aquel pequeño, con talento para cantar y componer desde el 2014 se llamaba Laureano José y, además de su amor innegable por la comida, era un gran conocedor del género vallenato.

Detrás de la famosa letra: “Me comí una salchipapa (Bis) Ay que cosa tan sabrosa. Y me quedó en la garganta, porque no me alcanzó pa’ la gaseosa” escrita con tan solo 12 años, permanece oculta una historia cotidiana, fuente de inspiración para su primer éxito musical.

Un día, junto a su hermano, salieron en busca de algo de comer y se dejaron seducir por una salchipapa, al punto en el que no les importó tener 5.000 pesos en el bolsillo, con lo cual, apenas lograban pagarla.

Sin nada que tomar, pero satisfechos, regresaron a la casa y en ese momento nació el famoso video que, nueve años más tarde, Laureano José decidió replicar, esta vez con camisa y con una voz que sorprendió a quienes recordaban su canción.

En ese entonces lo invitaban a comer, pero, al confirmar su talento, surgió un nuevo llamado a que, siendo un adulto, continúe su carrera musical.