Corredor vial de Bogotá se convirtió en zona habitual de robo de bicicletas: los atracos quedaron en video

La vocera del Centro Democrático precisó que, los hurtos aumentaron en 57,8% en la localidad de Barrios Unidos; lo que para Diago demuestra que Bogotá está sumidad en una crisis de inseguridad.

La tranquilidad de los bogotanos está siendo constantemente violentada por culpa de varios grupos delincuenciales que aprovechan las zonas más oscuras, apartadas o arborizadas para cometer delitos. Así lo dio a conocer la vocera del Centro Democrático, Diana Diago, quien presentó una denuncia por el incremento de hurtos a biciusuarios en la localidad de Barrios Unidos.

Te puede interesar: Diana Diago rechazó la candidatura de Gustavo Bolívar: ¿qué dijo?

De acuerdo con la concejala, los residentes de Entre Ríos, cerca al canal de Salitre, están cansados por la problemática de inseguridad que azota a esa zona de la ciudad.

A partir de un material de video suministrado a Infobae Colombia por parte de la vocera, se puede apreciar cómo varios sujetos rodean a sus víctimas, las amenazan con armas, las agraden y en cuestión de segundos los despojan de sus pertenecías y para luego emprender la huida.

Te puede interesar: Capturan al señalado ladrón que asesinó con un tubo metálico a un hombre por robarle la bicicleta en Norte de Santander

En la imágenes se puede detallar el momento en el que los delincuentes se arriman a sus víctimas en bicicletas y los atacan. Diago indicó que en menos de dos meses se han registrado varios hurtos en esa zona de la localidad de Barrios Unidos.

“Son una banda de 5 criminales que hurtan con arma blanca a ciudadanos que camina por la ciclovía”, denunció uno de los vecinos de la comunidad de Entre Ríos.

La vocera del Centro Democrático precisó que los hurtos aumentaron en 57,8% en la localidad de Barrios Unidos, lo que para Diago demuestra que Bogotá está sumida en una crisis de inseguridad, argumentando que ese es el gran legado que deja Claudia López a la ciudad en aspectos de seguridad.

Te puede interesar: Capturan a hombre señalado de alquilar armas de fuego a delincuentes en Córdoba

“La alcaldesa le dio la espalda a los bogotanos. No fue capaz de garantizar la seguridad y encima para este año le quitó presupuesto a la Secretaría de Seguridad y con pobreza no se combate la delincuencia. Lo que la ciudad necesita es mano firme y estrategias contundentes. ¿Cómo es posible que los residentes del sector denuncien y la institucionalidad no actúe?”, precisó Diago.

En la denuncia que presentó la cabildante, Diago adjuntó el testimonio de una residente de la comunidad de Entre Ríos, Lucy Murcia, quien comentó que la inseguridad en ese sector aumentó en los últimos años: “El peatón no se siente seguro y en los días festivos hay mucha soledad. Las bandas roban a los ciudadanos y a quienes salen a hacer deporte. Los delincuentes se esconden en los árboles y atacan a sus víctimas.”

Ante dicho panorama, Diago advirtió que la ciudad está azotada por la delincuencia, enfatizando que de los 12 delitos de alto impacto, ocho de estos aumentaron en Bogotá en los últimos seis meses.

En la denuncia que presentó la cabildante, Diago adjuntó el testimonio de una residente de la comunidad de Entre Ríos, Lucy Murcia, quien comentó que la inseguridad en ese sector aumentó en los últimos años. Cortesía: Diana Diago. Cortesía: Diana Diago.

La vocera del Centro Democrático hizo un llamado la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, a todos sus funcionarios administrativos; a la comandante de la Policía Metropolitana, Sandra Hernández y al Secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, para que se garantice la seguridad de los bogotanos del sector de Entre Ríos a través de medidas contundentes.

Por otra parte, el 31 de mayo el medio CityNoticias dio a conocer las localidades de Bogotá donde más se registran hurtos de bicicletas. Esto, después de reportar la captura de una banda delincuencial que cometía ese tipo de delitos sobre la avenida El Dorado.

Una vez el canal mostró el informe donde se destacó la recuperación de nueve bicicletas, hurtadas en ese sector de alta afluencia de biciusuarios de la ciudad, y la captura de cuatro de los ocho integrantes, el periodista Camilo Garzón precisó las localidades donde más se registran hurtos a ese tipo de vehículo:

Kennedy: con 369 casos reportados.

Suba: 313.

Engativá: 310.

Fontibón: 256.

Bosa: 143.

Finalmente, se agregó que los días con mayor afectación son los miércoles, viernes y sábados, según los reportes y denuncias oficiales suministrados por las entidades y autoridades competentes.