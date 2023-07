Tras conocerse que terminó su relación con Rosalía, se revelan fotos de Rauw Alejandro con Shakira en Puerto Rico

Gran conmoción causó la separación de Rosalía y Rauw Alejandro, que fue confirmada por la prensa internacional. El final del romance y del compromiso de ambos músicos no ha sido el único tema que ha abarcado las páginas principales de medios de comunicación de farándula del mundo, sino también el reciente encuentro que tuvo el puertorriqueño con Shakira.

Según reveló Alanis González, una usuaria de Twitter, ella se encontró con los dos músicos de paseo en Puerto Rico, de donde es originario el cantante.

“Janguear hoy con Shakira y Rauw fue mi highlight del día. Shakira estaba en familia con su madre y sus hijos. Es preciosa y tremenda madre. Ver la relación tan hermosa que tiene con sus hijos fue bello. Rauw estuvo jugando con la bola de fútbol americano con el hijo mayor de Shakira (...) En un río escondido en Puerto Rico. Era solo mi corillo de amistades allí y luego llegaron. Nosotros fuimos respetuosos con ellos por lo que solo le pedimos foto cuando se iban”, contó la mujer.

“La realidad es que los otros días fueron los premios música urbano en Puerto Rico, donde Shakira ganó unos premios. Creo que por eso era que estaba aquí”, agregó. En efecto, en los videos que González mostró como prueba para de que habría compartido con la pareja, se ve a los dos músicos pasando un agradable momento de descanso.

Shakira y Rauw Alejandro comparten una amistad desde hace un buen tiempo. De hecho, fue en el año 2022 cuando lanzaron su colaboración musical Te felicito.

La ruptura de Rosalía y Rauw fue confirmada, en exclusiva, por parte de la revista People. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su separación, Rosalía, en su cuenta de Instagram, publicó un mensaje que para sus seguidores podría ser la evidencia del fin de su amor. “Mi corazón es un archivo de cosas que he amado”, redactó.

“La pareja, que anunció su compromiso en marzo, se separó después de más de tres años juntos, confirma People. Las fuentes dicen que a pesar del amor y el respeto que los cantantes tienen el uno por el otro, ambos acordaron terminar su compromiso”, afirmaron en la revista People acerca del fin de la relación de la Motomami.

Aunque se les empezó a relacionar en el 2020, su noviazgo se confirmó en septiembre del 2021. Sobre su compromiso, en marzo de este año, la española aseguró, en El Hormiguero: “Me lo pidió en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos que está en la montaña (…) y había fuegos artificiales porque habían sido las campanadas”.

En una entrevista con Billboard, la ahora expareja habló de su relación: “Ella es una adicta al trabajo locamente loca. Lecciones de piano, lecciones de baile, lecciones de voz; ¿qué más puedes aprender cuando nadie canta como tú? Al principio, realmente no lo entendí, pero después de un tiempo, dije: ‘Está bien, déjame tratar de seguir su ejemplo y veré’. Y la diferencia es enorme”, comentó el puertorriqueño.

Recientemente, Rosalía terminó su gira de conciertos mundial llamada ‘Motomami’, aquella con la que se presentó en Colombia por primera vez. “Se terminó ‘Motomami’, pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis de por vida. ‘Motomami’ ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todos los motomamis del mundo por haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. A todos y cada uno de vosotros, quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto”, escribió.