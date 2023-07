Superintendencia de Transporte sancionó a seis concesionarios por no habilitar peajes electrónicos

Los concesionarios sancionados podrán interponer dentro del término de ley, el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión administrativa. Superintendencia de Transporte.

Tras considerar la regulación sobre la materia y previo al cumplimiento del plazo para que operadores de los peajes en el país se habilitaran en el Sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV), la Superintendencia de Transporte (Supertransporte) inició los procesos correspondientes a los concesionarios que no acataron lo dispuesto en la Resolución 35125 del 11 de agosto de 2021 y la Resolución 51695 del 29 de octubre de 2021 del Ministerio de Transporte.

Te puede interesar: Emergencia en Quetame: empresarios alertan por aumento del costo del pasaje para viajar al Llano

Por lo anterior, el ente de vigilancia y control encontró responsables a seis concesionarios por negarse a la habilitación de sus peajes en IP/REV. Son los siguientes:

BTS Concesionario S.A.S.

Autopistas de la Sabana S.A.

Concesión Vial de Cartagena S.A.

Concesión Montes de María S.A.S.

Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S.

Unión Vial Río Pamplonita S.A.S

La superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, afirmó que desde la entidad se acompaña a las concesiones y los actores que deben cumplir con lo dispuesto en las regulaciones del Ministerio de Transporte, que establecieron como plazo máximo plazo hasta el 30 de octubre del 2022 para la habilitación en el Sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV).

“El objetivo es cubrir el 100% de los peajes que existen en nuestro país, sin embargo, existen algunos operadores que no han acatado la norma y por esto hemos iniciado las investigaciones correspondientes, lo que ha generado a la fecha seis sanciones y una orden administrativa, garantizando el debido proceso”, dijo la funcionaria.

También dejó claro que este sistema genera beneficios para la logística del transporte, así como para los conductores, transportadores, para la seguridad vial y para el medio ambiente.

Te puede interesar: Ministerio de Transporte anunció aumento en el precio de los peajes en Colombia en los próximos meses

Adicional a las sanciones, en la actualidad existen dos investigaciones que se encuentran con cierre de etapa probatoria y una que está en etapa de pruebas.

Entre los asuntos que se encuentran en análisis de la Dirección de Investigaciones de Concesiones e Infraestructura asociados al Sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV) se resaltan aquellos que a pesar de estar habilitados no han implementado el sistema de recaudo electrónico, aquellos que no están interoperando con los seis intermediadores y los que a la fecha aún no se habilitaron

Sanciones

El valor total de las multas impuestas a los concesionarios hasta la fecha asciende a la suma de $152.000.000.

Recursos

Los concesionarios sancionados podrán interponer dentro del término de ley el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión administrativa. Lo anterior para respetar el debido proceso correspondiente.

Tarifas de peajes en Colombia tendrán aumento de precios

El ministro de Transporte, William Camargo, dijo el 19 de julio, que junto con el Ministerio de Hacienda se estudian aumentar el precio de los peajes en Colombia. El incremento se podría registrar en los próximos meses, luego de ocho de estar congelados.

“Ese es un ejercicio que ya tenemos previsto con (el ministerio de) Hacienda, ya nos habilitaron recursos para eso, estamos empezando, ya, a compensar los concesionarios, pero tenemos, obviamente, que restablecer ese valor a unas condiciones que recojan el incremento en la estructura tarifaria, porque de lo contrario tendríamos que recurrir a recursos del presupuesto, que obviamente tienen otra destinación”, le dijo el ministro Camargo a Caracol Radio

Entre las razones que tiene el Gobierno para estudiar estos incrementos está, primero, que el Decreto 50 de 2023, que congelaba las tarifas, buscaba disminuir el impacto en la canasta de los colombianos, que se vio afectada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el que cerró el 2022; segundo, tiene que restablecerse el aumento “porque en la práctica está consumiendo recursos del Presupuesto nacional que pueden destinarse a otro tipo de necesidades del Estado”.