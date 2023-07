Skone, la leyenda española del freestyle hace una radiografía de esta cultura que cada vez tiene más impacto en Colombia

El rapero español habló con Infobae sobre el freestyle en Colombia. Foto: Red Bull - Cortesía

El freestyle es una forma de expresión cultural que ha venido tomando una enorme fuerza en todo el continente y cada vez se sigue expandiendo más entre los jóvenes. El rap, la creatividad y la destreza mental se unen en medio de un cypher en una plaza, en la calle, en un teatro o hasta en un estadio para entretener y sorprender a las personas. Para hablar del impacto que ha tenido esta forma de rapear improvisadamente, es necesario mencionar a quienes ya se consideran leyendas y han hecho parte de esta expansión, uno de ellos es José Miguel Manzano, pero tal vez ustedes lo conozcan como Skone.

“Hay una cosa en la que lo vuelvo loco, él me quiere golpear porque es un loco... golpear lo saben todos, rimar solo unos pocos” - Skone vs. Dtoke en FMS (Freestyle Masters Series)

El español resaltó el crecimiento del freestyle en Colombia. Foto: Red Bull - Cortesía

Colombia, casa del freestyle

Skone es considerado por muchos como el ‘Rey de las humillaciones’ debido a sus brutales punchlines en competencia. El español es una leyenda viviente del freestyle y su carrera lo ratifica debido a que ha sido campeón nacional de Red Bull Batalla en España (2016 y 2020), campeón de la God Level en Argentina (2018) y campeón de la Red Bull Batalla Internacional 2016. En una charla con Infobae Colombia, el MC realizó una radiografía del freestyle y cómo este ha cambiado para tener un impacto mucho más grande en las personas, ve con buenos ojos lo que está pasando con esta cultura, es optimista con lo que pasará en el futuro y destacó el momento que se está viviendo en países como Colombia.

El freestyle cada vez gana más adeptos en Colombia y esto ha quedado evidenciado en las diferentes competencias que se han realizado, donde los nuevos talentos están surgiendo y están empezando a pedir más espacios. Además, con el pasar del tiempo hay muchas más personas que se están interesando en estas formas de expresión. Skone ratificó el crecimiento que ha tenido las batallas en el país y destacó que ahora se está convirtiendo en “un lugar indiscutible” dentro de la cultura del rap.

“Creo que Colombia está pasando por un momento bonito en el freestyle porque viene de unos años donde no había una gran logística ni un gran ecosistema a nivel freestyle y de repente ahora está creciendo y está sentándose como lugar de moda para el freestyle y lugar indiscutible, lo que está haciendo que salgan nuevos chavales y nuevas generaciones y ahora los ojos del mundo están en Colombia”, afirmó.

Aunque Colombia ha tenido grandes representantes en el freestyle, solo ha podido llegar a disputar dos finales en la Red Bull Internacional, en 2008 con Mena y en 2019 con Valles-T; sin embargo, Skone piensa que será cuestión de tiempo para ver a un colombiano levantar el anhelado cinturón de campeón.

“En España estuvo bastante cerca Valles-T con Bnet, yo creo que sí, Colombia tiene un montón de grandes representantes y es cuestión de tiempo, al final el freestyle es súper cíclico y hoy en día equipa la potencia y mañana es otro y así va”, afirmó el rapero español.

“Aczino, Arkano y yo hacemos que todos tengaís contrato... vivís 20 en una casa que hemos construido cuatro” - Skone vs. Acertijo - Red Bull Batalla Internacional 2020.

El español fue campeón internacional de Red Bull Batalla en 2016. Foto: Red Bull - Cortesía

El surgimiento de los nuevos talentos en el freestyle

Skone considera que los freestylers deben aprovechar el gran momento que está atravesando el país para que puedan resaltar su “identidad propia a través de los artistas y los chavales, que digan, ‘esto es Colombia y esto es lo que somos nosotros’”.

El freestyle colombiano tiene enormes representantes a nivel mundial que han dejado huella y que siguen llevando el nombre del país a lo más alto como lo son Marithea, Valles - T, Carpediem, Elevn, RBN, entre muchos otros. Los nuevos talentos en muchas ocasiones deben medirse con algunos de ellos; sin embargo, Skone considera que esto es algo muy positivo y de paso le envió un mensaje a todos los que están surgiendo y quieren llegar a lo más alto.

“Me pongo en el lugar de ellos, si yo fuera un chaval nuevo y de repente me toca compartir escenario con Marithea, Valles-T, con Carpediem, lo que van a aprender es increíble, entonces que lo interioricen, que se fijen mucho en ellos y que vayan a ganar. Los nombres al final son nombres y ya está, no hay más”.

Resaltó que lo más importante, en caso de que quieran aventurarse en el mundo del freestyle es tener, “identidad, o sea ser tú mismo, creer en ti por encima de todo y lucha la batalla segundo a segundo, dejando todo en cada intervención como si fuera la última de tu vida y así ocurre”.

“Me siento súper orgulloso, además de que fuimos los primeros que empezamos a poner las piedras en algo que no sabíamos que iba a ser así. Creo que todavía queda muchísimo por hacer y esa gente que dice ‘no es que el freestyle está estancado, es que ahora se está muriendo’, al final es cíclico y eso lo he vivido muchas veces. Ahora está de la mano de las nuevas generaciones, como nos tocó a nosotros poner piedras, ahora les toca ellos que doblen la espalda un poco y que hagan esto siga creciendo y al final es a base de talento”, afirmó.

Incluso va más allá y sueña que estas nuevas generaciones puedan seguir creciendo y aumentando el impacto del freestyle para que todos los MC’s puedan vivir de este arte. “Sueño con ver a los chavales en Ferrari, Lamborghini rollo Connor McGregor... me encantaría”.

“Me siento el profe de dictado, colega... porque dije una frase y puse escribir a la clase entera” - Skone vs. Chuty

Red Bull Batalla Final Nacional que se celebró en Medellín. Foto: Pablo Figueroa Páez - Infobae

Las mujeres en el freestyle

Aunque en un comienzo se llamaba batalla de los gallos, esto tuvo que ser modificado debido a que cada vez eran más las mujeres que empezaron a surgir en el freestyle y que demostraron que podían entrar a un cypher a expresar sus ideas y demostrar que eso del ‘sexo débil’ es ‘puro cuento’. En Colombia una de las más representativas es Marithea, quien ha dejado en claro en estos últimos años que no teme enfrentarse a varios de los mejores.

El MC español y ganador de la Red Bull Batalla Internacional 2017 destacó que en el freestyle todos son iguales, que no importa de donde vengas o cuál sea tu género, si tienes capacidades y las agallas de medirse a algunas de estas batallas siempre será bienvenido.

“Al final era cuestión de tiempo, yo creo que en el freestyle nosotros siempre nos hemos mostrado como un movimiento en general, bastante abierto a todas las personas del planeta tierra. Yo creo que lo guay que tiene el freestyle es el antielitismo, todo el mundo entra aquí y si tú tienes capacidades y tienes talento, da igual. Sea hombre, mujer o seas una rana, era cuestión de tiempo que sucediera”

Y agregó, “cada vez las mujeres van cogiendo más fuerza y eso me hace sentir orgulloso porque al final nos muestra el mundo como un movimiento más heterogéneo y al final lo que proyectamos al mundo, aquí cabemos todos y todo el mundo bienvenido”

“Habla de mis dientes aquí de forma grotesca, soy el dentista, dejo al público con la boca abierta” - Skone en FMS

Marithea es una de las grandes representantes de las mujeres en el freestyle. Foto: Cortesía - Red Bull

La comunidad hispanohablante unida en el freestyle

Países como España, Argentina, Chile, México, Perú y Colombia se han convertido en grandes referentes del freestyle a nivel mundial y dejaron claro que con el arte se pueden romper todas las barreras que dividen a los países. La comunidad hispanohablante se ha unido de maneras nunca antes vistas y se han convertido en una verdadera familia que solo se enfrenta cuando están dentro del cypher.

“Por suerte todos los países que formamos parte de la comunidad del freestyle es gente llena de talento, al final en convertirse como cultura pop, llega a todos los hogares y en cada hogar siempre hay un talento nuevo que sale, entonces queda un techo infinito”, aseguró Skone a Infobae.

Por último, el reconocido freestyler destacó que se siente “agradecido y siento un honor que me tengan como faro en esta película, pero les diría que se fijen en nosotros en cómo hemos hecho las cosas y que nos tengan como un ‘se puede hacer’, pero que busquen dentro de ellos mismos su identidad, su arte y piensen qué es lo que los hace distinto a todo el mundo, a mi primo, a mi hermano, a mi amigo y a mi vecino y eso lo convierta en freestyle”.