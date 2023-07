“El ego tenían que dejarlo en la casa”: Amparo Grisales arremetió contra dos antiguos jurados de ‘Yo me llamo’

Amparo Grisales dijo que, a diferencia suya, jurados anteriores tenían el ego por “por las nubes” y que, por eso, nunca hubo la química que se esperaba. Archivo

Caracol Televisión anunció el estreno de su nueva edición del programa ‘Yo me llamo’. El concurso del ‘doble perfecto’ estará al aire desde el próximo miércoles 26 de julio de 2023.

En su novena temporada, el programa tendrá como jurados a César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno. Y es que, al parecer, la ‘diva de divas’ no se acopló con otras personalidades en las que, en versiones anteriores del reality, había tenído fuertes encontrones.

Así lo confirmó diciendo que, a diferencia suya, jurados anteriores tenían el ego por “por las nubes” y que, por eso, nunca hubo la química que se esperaba. Aseguró que esas diferencias terminaron por reflejarse al aire.

“Yo he aprendido a domesticar bien mi ego, gracias a las bendiciones que Dios y la vida me han dado en mi carrera, así la gente piense que no porque confunde carácter con otras cosas. Y a mí me gusta que los demás también se destaquen, no tengo problemas con eso. Pero me tocaron jurados que no dejaban que eso sucediera. Y se ofenden y se molestan, y se perdían el respeto y la buena energía”, le dijo Amparo Grisales a Semana.

César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno, jurados de 'Yo me llamo'. Foto: Caracol Televisión.

Además, no dudó en señalar que los jurados a los que se refiere son Yeison Jiménez y Jessie Uribe. Manifestó que no estuvieron a la altura de lo que exige el programa pues, en el caso de uno de ellos, no hubo compromiso y, además, no le gustaba recibir críticas constructivas:

“Yo estudio mucho antes de cada capítulo del programa. Y, por respeto a los concursantes, siempre hay que llegar empapado de todos los artistas, de su voz, de su look, de su historia y notaba que, en el caso de Yeison, de repente no tenía mucho tiempo para eso. Y que le dijera eso a él no le gustaba mucho. Y entonces por eso llegaba la confrontación entre nosotros”, sostuvo.

Seguido, comparó a los antiguos jurados de ‘Yo me llamo’, con el que nuevamente se sentará junto a ella en la nueva temporada: Pipe Bueno. “Cuando uno ya está maduro en su profesión, uno sabe cuándo está trabajando con gente que está sintonizada con la calidad. Que es lo que me pasa con Pipe, que en medio de todas las exigencias de su carrera se toma en serio su labor como jurado de ‘Yo me llamo’. Ni Yeison ni Jessi (Uribe) tenían eso”, enfatizó la ‘diva de divas’.

Finalizó diciendo que Yeison Jiménez y Jessi Uribe se sentían superiores a los demás jurados y siempre querían sobresalir ellos solos: “Se sentaban por primera vez aquí y querían dominar, imponer. Decían: “El rating es por mí”. Y no, el ego tenían que dejarlo en la casa. Esto es un concurso de talentos, no de egos”.

¿Quiénes serán los presentadores de la nueva temporada de ‘Yo me llamo’?

Para la edición de 2023, el programa optó por continuar con su fórmula ganadora en la presentación: Melina Ramírez y Carlos Calero. Archivo

‘Yo me llamo’ se estrenará el próximo miércoles 26 de julio. El horario en el que se emitirá el concurso es de 8:00 p. m. a 10:00 p. m. (hora colombiana), pues será el reemplazo del Desafío The Box.

Para la edición de 2023, el programa optó por continuar con su fórmula ganadora en la presentación: Carlos Calero y Melina Ramírez.

Este es, incluso, el motivo por la que Calero ha estado ausente en Día a día, el otro espacio de Caracol Televisión que presenta. Entre las novedades de ‘Yo Me Llamo’ se destaca que llegará un nuevo jurado, aunque estará presente en momentos puntuales.

Una temporada cargada de talento, emociones y mucha diversión, en la que estarán en juego durante toda la competencia 1.100 millones de pesos.