Así se jugará la segunda fecha de la Liga BetPlay II

Dimayor informó que los encuentros Águilas vs. Nacional; Unión Magdalena vs. América y Cali vs. Santa Fe, quedan pospuestos por “falta de acompañamiento de la Fuerza Pública”. / Imagen @ligabetplaydimayor

La segunda jornada de la Liga BetPlay II sigue desarrollándose. Tres partidos se jugaron el 21 de julio de 2023, donde una victoria y dos empates marcaron el primer envión de partidos del segundo round del todos contra todos. Tolima le ganó tres por uno a Once Caldas; La Equidad empató a un tanto en Bogotá contra Envigado y Deportivo Pasto igualó con Alianza Petrolera en el estadio la Libertad.

Ahora bien, esta segunda jornada del todos contra todos está marcada por varios encuentros aplazados. Así lo informó la Dimayor en un extenso comunicado de prensa donde notificó que Águilas vs. Nacional; Unión Magdalena vs. América y Cali vs. Santa Fe quedan pospuestos por “falta de acompañamiento de la Fuerza Pública”

Los partidos mencionados estaban programados para llevarse a cabo el sábado de 22 de julio y domingo 23 de julio respectivamente.

“En atención a la comunicación presentada el día 13 de julio del 2023, por parte del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, donde se solicitaba que de manera excepcional se reprogramaran algunos partidos entre los días 22 y 23 de julio. La Dimayor procedió a indicar la antelación con la cual publicó las fechas, reiterando la importancia de contar con el acompañamiento de la fuerza pública para los eventos deportivos que tendrían lugar en tales fechas”, es parte del comunicado.

Este es parte del comunicado que compartió Dimayor. / Imagen web Dimayor

Tras esta primera información, el texto termina indicando que las fechas en las que se disputarán estos encuentros aplazados se darán a conocer en los próximos días:

“Los nuevos horarios de realización de tales partidos serán anunciados próximamente, en atención a la complejidad que representa tal circunstancia extraordinaria para nuestro calendario deportivo.

Desde la Dimayor esperamos contar con el acompañamiento de la fuerza pública en los diferentes encuentros deportivos que componen el FPC, ya que, en los términos de la Corte Constitucional, las funciones de seguridad en los estadios, al tratarse de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas, no pueden ser delegadas en ninguna organización de naturaleza privada, siendo de competencia exclusiva de las autoridades que salvaguardan el orden público en el territorio nacional”.

Estos son los horarios del resto de partidos de la segunda fecha de la Liga BetPlay II

De los cuatro partidos que se llevarán a cabo, dos parecen ser los más atractivos. Los dirigidos por Alberto Gamero se miden contra unos matecañas que cayeron en la primera fecha contra Deportivo Cali.

Por otro lado, el foco de varias cámaras apunta a lo que haga el cuadro dirigido por Hernán Darío Bolillo Gómez, pues la hinchada parece no tener más paciencia y una nueva derrota contra el Deportivo Independiente Medellín avivaría el fuego que viene envolviendo las toldas tiburonas.

Nota 1: Junior de Barranquilla cayó escandalosamente cero por uno (0-1) ante Águilas Doradas en el estadio Metropolitano.

Millonarios vs. Deportivo Pereira - sábado 22 de julio - 8:30 p.m.

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Huila - domingo 23 de julio - 3:45 p.m.

Deportivo Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla - 8:10 p.m.

Jaguares vs. Boyacá Chicó - lunes 24 de julio - 7:00 p.m.

Nota 2: el encuentro entre Llaneros y Patriotas Boyacá, válido por el torneo de ascenso de nuestro balompié, también quedó aplazado por las razones que informó Dimayor.

