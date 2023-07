Manuel Turizo predijo el accidente de Shakira con la pecera del video en “Copa vacía”

La canción tiene una letra que, según los seguidores, es un mensaje claro para su exesposo, Gerard Piqué. Foto: captura de pantalla del videoclip

El 29 de junio Shakira lanzó el video de una de sus más recientes canciones: Copa vacía. El tema, en colaboración con su colega colombiano Manuel Turizo, fue acompañado de un cortometraje en el que la barranquillera hacía el papel de una sirena. En medio de una entrevista con el diario ABC de España, habló de los momentos incómodos que vivió al no poder caminar con la cola del personaje, incluso, en medio de un incidente durante el rodaje.

Te puede interesar: Primera “selfie” de Shakira y Lewis Hamilton: historia de la foto que es viral

Según contó, a pesar de que pensaba que todo dentro del set de grabación era completamente seguro, no todo salió como ella y su equipo esperaban. La pecera en la que ella tuvo que entrar para grabar una de las escenas se reventó, por lo que se generó un caos.

“Una de las cosas que sucedió, que no esperaba, al menos yo, aunque Manuel ya me lo había advertido, era que se iba a romper la pecera. Yo decía: ‘no se va a romper, esto es perfecto. Tenemos unos estándares de seguridad aquí (...) a prueba de balas. Y no, resulta que tenía razón (Manuel). Se rompió la pecera y me tuvieron que sacar, se empezó a inundar el set, me tuvieron que sacar como sea de ahí, que no era nada fácil, además, porque yo estaba con una cola de sirena. No podía salir de ahí. Me tuvieron que acercar una grúa, sacarme con el columpio y ahí sálvese quien pueda”, dijo al hablar de la accidentada grabación.

Te puede interesar: Shakira reveló qué ha hecho para “cambiar todo eso que me molestaba ver” en Colombia

Copa Vacía es una de las varias canciones que la colombiana ha lanzado desde su divorcio. Llegó justo después de Acróstico, aquella que cantó con sus hijos, Milán y Sasha. La canción tiene una letra que, según los seguidores, es un mensaje claro para su exesposo, Gerard Piqué. “Siempre tan ocupado con tanto negocio, estaría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. No hay que ser poeta pa’ endulzarme el oído. Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo”, canta.

Copa Vacía es una de las varias canciones que la colombiana ha lanzado desde su divorcio. Llegó justo después de Acróstico, aquella que cantó con sus hijos, Milán y Sasha Imagen compartida por Shakira en sus redes sociales

Shakira enfrenta una segunda investigación por presunto fraude fiscal: cuándo será la audiencia

Nuevamente, Shakira se enfrenta a la justicia española. En este nuevo capítulo, un juzgado de este país abrió una segunda causa en contra de la artista, en la cual acusa a la barranquillera de defraudar a la Hacienda en los impuestos de IRPF y el patrimonio del ejercicio fiscal del 2018.

Te puede interesar: Shakira está “muy enamorada” de un amigo de James Rodríguez qué juega en la NBA, informó medio estadounidense

El juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat, Barcelona, investiga a la artista por dos delitos contra la Hacienda Pública, según información brindada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el jueves 20 de julio.

La compositora será juzgada desde el lunes 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros entre 2012-2014. Al mismo tiempo, se inició un litigio de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona.

En medio de la polémica se conoció un comunicado hecho por parte del equipo de defensa de la barranquillera en donde se aclaran algunos puntos.

“Shakira no ha recibido notificación alguna sobre la querella que hoy los medios afirman que se ha interpuesto por el ejercicio 2018. Una vez más, como viene ocurriendo durante todos estos años, es a través de los medios de comunicación cómo la cantante se ha enterado de la interposición de esta querella, evidenciando la presión mediática y reputacional a la que se ve sometida”, inicia diciendo el documento.

“El equipo legal de la cantante no hará ningún comentario hasta que la notificación le llegue por los cauces formales y legalmente establecidos. Como es sabido públicamente, y tal y como se notificó oficialmente a la Hacienda española, desde hace unos meses Shakira reside en Miami, por lo que se le deberá notificar personalmente en su nuevo domicilio, de estricto acuerdo con lo que marca la Ley”, continúa.

“Como ya se ha trasladado en numerosas ocasiones, Shakira defiende haber actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas. Ahora se encuentra centrada en su vida artística en Miami y está tranquila y confiada en la resolución favorable de sus asuntos fiscales”, añade.