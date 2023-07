Gustavo Petro instala el Congreso por primera vez: “Aquí no están debatiendo leyes inocuas”

El presidente de la República, Gustavo Petro, durante la instalación del Congreso. Foto @infopresidencia/Twitter

El presidente de la República, Gustavo Petro, instaló el jueves 20 de julio de 2023 el periodo legislativo del Congreso, por primera vez desde que asumió el mando como jefe de Estado; en medio de un ambiente de crispación por los más recientes escándalos que salpican a su gabinete y la fuerte caída en los índices de popularidad, con respecto a 2022.

En esta ceremonia, el mandatario se refirió a las banderas que liderará su Gobierno en este nuevo periodo, algunas de las cuales se hundieron en la anterior legislatura; como también a la problemática del cambio climático que no afecta solo al país sino al mundo; a propósito de la cercanía del Fenómeno del Niño.

Y reafirmó el eslogan de su mandato, el de que Colombia es una “potencia mundial de la vida”.

“Este es el primer discurso para iniciar unas sesiones que prometen ser intensas, interesantes, creo que como ocurrió en el periodo pasado, cada uno de ustedes debe ser consiente que están discutiendo temas neurálgicos de los colombianos, la salud, las pensiones, las condiciones laborales, las circunstancias que hacen un mejor vivir para millones de personas; o lo contrario”, indicó en su intervención.

2023 - 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro, le explicó a los Congresistas y Representantes lo que busca el Gobierno en esta nueva legislatura. Video @infopresidencia/Twitter

“Aquí no están debatiendo leyes inocuas. Ustedes están en el centro del país y es importante que tengan claro la posición del Gobierno. Qué pretende y para dónde va”, agregó el mandatario.

“No es un logo, sino un concepto”

En su intervención, el mandatario enfatizó su discurso en el papel preponderante que cumple, según él, el país en materia de cambio climático. Y, con ello, la reafirmación del mensaje de su Gobierno en este sentido, enfocada hacia las prácticas sostenibles con el medio ambiente y la revitalización de la selva amazónica.

“Quiero comenzar explicando algo conceptual sobre lo que busca el Gobierno. Dijimos en campaña que queremos construir de Colombia una potencia mundial de la vida y no es un logo, es un concepto”, manifestó el presidente, quien explicó que “los paradigmas han cambiado” y que “la humanidad no será igual en los próximos años”.

“¿Qué serán de nuestros hijos en 20 años? la vida de nuestros nietos es irreversible si no hacemos lago en esta década. No es apocalíptico, es la ciencia”, declaró el gobernante, quien se refirió a la grave situación que viven ciudades como Montevideo, en Uruguay, que se quedó sin suministro de agua debido a las fuertes sequías.

Para Petro, el camino de Colombia está basado en su propia diversidad, en un mundo que sufre las delicadas consecuencias, y en el fortalecimiento de dos grandes bases; que son los que “alumbran” su forma de hacer política. En ser, “en un mundo que muere, una potencia mundial de la vida”.

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió al concepto de Colombia como una "potencia mundial de la vida", con justicia ambiental y la justicia Social. Video @infopresidencia/Twitter

“¿Pero cómo llegar a él? ¿Debe ser con el socialismo? ¿Tiene que ver con el capitalismo? Aún no encontramos la respuesta. No podemos decir sí o no. El camino que proponemos tiene dos pilares: la justicia ambiental y la justicia social”, agregó.

Los proyectos de ley que presentará en la nueva legislatura

En uno de los apartes de su intervención, Petro confirmó que presentará ante el Congreso un proyecto de ley que estará enfocado en la minería, que busca –de acuerdo a su explicación– “una alianza entre la pequeña minería y el Estado”, que deje un lado el extractivismo y se enfoque hacia la producción, y dejar de darle contratos de exploraciónn a los “cómplices políticos” de los gobernantes.

“¿De dónde vamos a sacar la posibilidad de una Colombia agraria y turística? La demanda de carbón y petróleo ya cayó. Y no lo dice Petro, lo dice el mundo. Por primera vez la generación de energía limpia es mayor a la de energía fósil. ¿Entonces qué pasará en Colombia?”, destacó.

