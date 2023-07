James Rodríguez acompañaría a Lionel Messi en la MLS: estaría en la mira de un equipo norteamericano

Desde abril de 2023 que James Rodríguez no juega un partido oficial, siendo la última vez con el Olympiacos. Foto: @olympiacosfc

James Rodríguez sigue en la búsqueda de equipo para el segundo semestre de 2023, ha estado en medio de toda clase de rumores y con ofertas de algunos clubes, pero el colombiano no se decide y la mayoría de equipos en el mundo avanzan en pretemporada o ya juegan su torneo local.

Aunque el colombiano espera seguir su carrera en el fútbol de Europa, donde pasó por Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern, Everton y Olympiacos, desde que se fue, en abril de 2023, parece que no existe mucho interés de los conjuntos provenientes del Viejo Continente por su irregularidad.

El volante se encuentra a la espera de la oferta de algún club que quiera hacerse a sus servicios para la temporada 2023-2024

Por esa razón es que han aparecido ofertas de países como Brasil y recientemente existiría la intención de un conjunto de Estados Unidos para quedarse con los servicios del cafetero, en especial para que le haga competencia a nada menos que Lionel Messi en la Major League Soccer.

James iría a un grande

Aunque no se conocen muchos detalles al respecto, tal parece que James Rodríguez sería una de las nuevas figuras que llegaría al fútbol de los Estados Unidos en el actual mercado de fichajes, como pasó con Lionel Messi, Sergio Busquets, entre otras estrellas.

Los Angeles Galaxy es el equipo más ganador en Estados Unidos con cinco ligas. Foto: Darren Yamashita-USA TODAY Sports

Según medios como Antena 2 y Futbolred, el volante colombiano se encontraría en carpeta de Los Angeles Galaxy, uno de los clubes más ganadores de la MLS y reconocido tanto en EE. UU. como en el mundo porque jugaron figuras como David Beckham, Steven Gerrard, Zlatan Ibrahimovic, entre otros.

En caso de que James Rodríguez acepte una oferta del Galaxay, compartiría camerino con otros futbolistas muy destacados en el plano internacional como el mexicano Javier Chicharito Hernández y Riqui Puig, pero que no han logrado sacar al club del penúltimo lugar en la conferencia oeste.

Lo tienen entre ojos

James Rodríguez había mostrado interés en llegar a la liga de Estados Unidos, donde no solo se puede vivir del deporte, sino de otros negocios exitosos para los futbolistas, pero la MLS ha dejado claro que ya no desea más jugadores al borde del retiro.

Don Garber, comisionado del torneo, respondió a un comentario que hizo el colombiano en febrero de 2022, cuando habló del lugar donde le gustaría finalizar su carrera: “Quisiera Estados Unidos, un país que me gusta mucho, estaría más cerca de mi hija, que está en Miami. La cultura de Estados Unidos me encanta, siempre voy en vacaciones para allá, desde hace muchos años. Estados Unidos es una parte que me gustaría”.

Don Garber, comisionado de la MLS, no quiere que más jugadores lleguen a la liga de Estados Unidos para retirarse. Foto: Jessica Rapfogel-USA TODAY Sports

El directivo le dijo lo siguiente, al igual que a Neymar, que tenía la misma idea: “No necesitamos traer a un jugador de renombre al final de su carrera porque decidió que quiere retirarse en la MLS. Cuando Zlatan dejó la Major League Soccer, nadie dijo que se iba a retirar a Italia. Y, francamente, eso me insultó”.

“Queremos que nuestra historia sea sobre jugadores jóvenes que vienen aquí en las primeras etapas o en la flor de su carrera y hacen de nuestra liga su liga preferida. Como todas las mejores ligas del mundo, se trata de comprar y vender jugadores”, añadió el comisionado.

Mucho por hacer

En caso de que James llegue a Los Angeles Galaxy, tendrá la tarea de sacar al equipo del penúltimo puesto en la conferencia oeste con 22 puntos, a siete del Houston Dynamo que se encuentra en la novena posición y, por ahora, en puestos de playoffs para la post-temporada.

En su último compromiso, el 15 de julio, el cuadro de California perdió 4-2 ante Vancouver Whitecaps y cortó una racha de siete partidos sin perder en el campeonato, además que es el tercer conjunto con la mayor cantidad de goles en contra de la temporada con 37.