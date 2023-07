En Cali contactaron a un Dj para una presentación y apareció muerto

Fuente: Radio Reloj

Hay consternación en Cali por la muerte de William Ruiz García, un reconocido Dj de la ciudad que salió de su casa el 14 de julio para concretar una presentación y fue encontrado sin vida en una morgue de la capital vallecaucana.

De acuerdo con los allegados de la víctima, una mujer lo contactó para una presentación en el sector de Remansos de Comfandi, en la comuna 21, en el oriente de Cali. Según se puede constatar en imágenes de una cámara de seguridad del sector, Ruiz García, conocido como Dj Sasa, salió de su lugar de residencia, abordó un taxi de placas WMW-619 y no volvió.

Tras cuatro días sin tener rastros de William Yesid Ruiz, sus familiares recibieron una llamada de Medicina Legal para que fueran a reconocer el cuerpo sin vida de un hombre con las características de su ser querido.

Las autoridades indicaron que encontraron el cuerpo sin vida del artista en el oriente de la ciudad con varios impactos de bala y dedujeron que lo asesinaron para robarle sus pertenencias y los costosos equipos con los que trabajaba.

Hasta el momento no hay rastros del posible homicida, solo un audio de una supuesta cliente que contactó al Dj para que se presentara en Remansos de Comfandi e, incluso, le ofreció un adelanto y enviarle transporte hasta su vivienda para que fuera a concretar en persona la contratación.

“Soy de la junta de acción comunal de Remansos de Comfandi. Entonces para que nos confirmes para hacer el evento, yo estoy acá con el equipo de trabajo organizando todo, si tú gustas te mando el transporte para que vengas, veas el salón, como es el equipo de trabajo, el espacio, hablamos y te damos un anticipo”, le dice la mujer a la víctima.

La víctima era un reconocido Dj de Cali Crédito: Facebook William García

Por prevención Dj Sasa le reenvió los audios de WhatApp a un amigo y que le enviaba la ubicación del lugar para que supiera dónde estaba; sin embargo, la ubicación nunca llegó y su teléfono suena apagado.

En otra de las notas de voz que están en poder de las autoridades, la supuesta empleadora le dice a William Ruiz: “Estaba hablando acá con mis compañeros y ellos me dicen que es para hacer una fiesta el sábado (15 de julio), es para poner electrónica, pero necesitamos confirmar para ver qué equipos necesitamos, para que midas el espacio y coordinar todo bien ya que los muchachos se graduaron. Hay buen dinero, ya tú me dirías, yo podría mandar a recogerte o tú me dirías si estás disponible o cómo haríamos”.

Los audios de la mujer son la última pista que se tiene sobre el paradero de William Yesid Ruiz García; sus allegados los hicieron públicos a través de redes sociales en la desesperada búsqueda. Las grabaciones fueron entregadas a la Policía, que trata de ubicar el taxi que recogió a la víctima y trazar con videos de seguridad la posible ruta que tomaron para así dar con más pistas que conduzcan a los asesinos del reconocido Dj.

William García apareció muerto en una morgue Crédito: Facebook William García

Por otra parte, el gremio de músicos y Dj de Cali lamenta la muerte del popular Dj Sasa, quien dejó huérfana a una niña. “Dios te tenga en su santa gloria amigo... muchas fuerzas para tu familia y para tu hermosa hija... y ojalá todo se aclare para que aparezca los responsables no tenían derecho a quitarte la vida!!!”; “Es muy triste saber qué se sale de casa con la esperanza de realizar algún trabajo, labor o menester que le genere ingresos para su diario vivir y que no vuelvan mas”; “Bienvenidos a la potencia mundial de la vida y la paz total, el joven William más conocido como Dj Sasa fue asesinado vilmente por 2 cobardes”, son algunos de los mensajes publicados en redes sociales.

Las exequias de William Yesid Ruiz García serán este miércoles 19 de julio a las 4:00 p. m. en el centro memorial La Ermita en la vía que de Cali conduce a Jumbo.