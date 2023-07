Divorcio de Sofía Vergara y Joe Manganiello: quién tiene más dinero

Sofia Vergara y Joe Manganiello se separaron después de siete años de matrimonio. / Imagen @joemanganiello

En 2014 Sofía Vergara y Joe Manganiello se conocieron en una fiesta realizada por la productora de Modern Family, serie estadounidense protagonizada por la barranquillera; y fue a través del actor Jesse Tyler Ferguson que entablaron conversación, pues, como resume El Español, la colombiana le manifestó a su colega querer conocer a Manganiello y este hizo el puente entre ambos.

Por aquel tiempo Sofía Vergara no estaba soltera; de hecho, estaba comprometida con Nick Loeb. Empero, su noviazgo terminó poco después, por lo tanto, Joe Manganiello tuvo el camino libre para conquistarla.

Sin embargo, después de siete años de matrimonio todo terminó. Según la revista People en español, cada uno tenía planes diferentes para su vida, por lo que decidieron dar por finalizada su relación, más allá de que en recientes ocasiones se les haya visto compartir en varios eventos públicos.

Mucho se especuló sobre los motivos que dieron pie al matrimonio de Sofía Vergara y Joe Manganiello, pues el patrimonio de cada actor es bastante considerable, y recién se casaron, se rumoreó que esta relación era por puro y físico interés.

El patrimonio de Sofía Vergara

Según el portal web Celebrity Net Worth (página que informa estimaciones de los activos totales y las actividades financieras de las celebridades), Sofía Vergara tiene un patrimonio total de 180 millones de dólares gracias a varios negocios como: patrocinios de marca, ser la imagen en comerciales y por su carrera como actriz tanto en series como en películas.

Así mismo, tiene un salario que ronda los 10 millones de dólares por ser jurado en el programa America’s Got Talent. Sumado a esto, tiene una línea de jeans que se vende en Walmart, así como una línea de muebles y perfumes.

El patrimonio de Joe Manganiello

Joe Manganiello, de 46 años, cuenta con una amplia filmografía. En cuanto a la pantalla chica, ha plasmado su talento en series como One Tree Hill (2008), How I Met Your Mother (2006) y True Blood (2010).

Ahora bien, Joe Manganiello también reúne importantes títulos en el cine, participando en producciones de superhéroes como fue el caso de Spider-Man; pero también ha pasado por las comedias románticas como Qué esperar cuando estás esperando; experimentó la ciencia ficción con Rampage (2018). Y, si se habla de sus proyectos más recientes, hay que mencionarle Metal Lords, lanzada en 2022.

Pero más allá de la cantidad de producciones en las que el estadounidense ha trabajado, su patrimonio ronda los 40 millones de dólares; es decir, 140 millones de dólares menos que Sofía Vergara.

Las capitulaciones que Sofía Vergara le hizo firmar a Manganiello

Según se conoció por cuenta de un cercano a la pareja durante una entrevista con Life & Style en 2015, la colombiana habría tomado la decisión de firmar un acuerdo prenupcial o capitulaciones, por cuenta de la disputa legal que tuvo con su expareja, Nick Loeb, por la custodia de los embriones congelados de la barranquillera.

“Sofía vale mucho más que él, así que un acuerdo prematrimonial era lo lógico. No quería discutir todos los detalles de eso con él, así que sus abogados concretaron todo con los de Joe”, indicó la persona al portal citado.

Por lo que se dice que, tan pronto terminó la ceremonia de matrimonio en la que estuvieron presentes cerca de 400 invitados con celebridades, se dispusieron a firmar las capitulaciones en las que la actriz de Modern Family protegía sus finanzas personales.