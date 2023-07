Desde Venezuela advierten sobre cualificación médicos integrales comunitarios que podrían llegar a Colombia

Médicos en Venezuela. EFE /Rayner Peña /Archivo

La Federación Médica Venezolana (FMV) ha expresado su inquietud por la posibilidad de que Colombia homologue los títulos de los médicos integrales comunitarios (MIC), formados en Venezuela.

En una entrevista con canal NTN24, el presidente de la FMV, Douglas León Natera, advirtió sobre los riesgos que enfrenta Colombia al validar a los médicos integrales comunitarios. En el Congreso de la República se han llevado a cabo dos mesas técnicas de trabajo para discutir esta iniciativa.

“En Venezuela, se ha comparado a los médicos comunitarios con algunos técnicos, cuando ni siquiera llegan a la categoría de enfermeros”, comentó León Natera.

Según León Natera, los médicos integrales comunitarios no están preparados para ejercer como médicos en Colombia, ya que la mayoría de ellos “solo estudian a través de internet”.

En su conversación con el noticiero internacional mencionado, agregó: “Ellos han tenido una formación deficiente. Son más de 30,000 médicos que podrían graduarse (...). No tienen la suficiente acreditación y formación para ejercer la medicina en cualquier parte del mundo”.

La formación de estos médicos venezolanos ya había sido cuestionada en su país, ya que la idea fue concebida por Hugo Chávez como una política estatal para formar médicos enfocados en la medicina preventiva y la atención primaria de salud, conocida como el Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria.

La oposición venezolana ha denunciado en repetidas ocasiones que estos médicos no reciben una formación adecuada, ya que la coordinación de la formación académica está a cargo del régimen chavista en colaboración con la Misión Médica Cubana, el Ministerio de Educación Universitaria y el Ministerio de Salud.

El plan de estudios de los médicos integrales comunitarios de Venezuela tiene una duración de 4 años, a diferencia de los médicos formados en las universidades públicas venezolanas, que deben estudiar durante 6 años y luego realizar una especialización que puede durar tres años.

Esta política pública educativa se estableció formalmente a través de una resolución emitida en octubre de 2008, que declaraba: “Los profesionales legalmente autorizados para ejercer la medicina son los Doctores en Ciencias Médicas, los Médicos Cirujanos, los Médicos Integrales Comunitarios y las Médicas Integrales Comunitarias”.

En cuanto a las habilidades de los médicos integrales comunitarios, la Universidad Bolivariana de Venezuela señala que pueden desempeñarse en “Consultorios Populares de Barrio Adentro, Centros Médicos de Diagnóstico Integral, Centros Médicos de Alta Tecnología, Servicios de Rehabilitación Integral, Ambulatorios, Hospitales y otras instituciones dedicadas a la salud”.

Reparos del Colegio Médico Colombiano

A través de un comunicado de prensa, el Colegio médico colombiano (CMC) alertó a la sociedad sobre un creciente rumor, según el cual los Médicos comunitarios integrales, formados en Venezuela, podrían lograr la titulación de médicos en Colombia.

“Una potencial amenaza que se cierne sobre la salud de los colombianos, y obedece a la preocupación legítima que nos asiste debido al hecho cierto de que en el Congreso de la República se vienen realizado varias mesas de trabajo orientadas a lograr que los denominados Médicos Integrales Comunitarios (MIC), titulados en la República Bolivariana de Venezuela, puedan convalidar sus títulos y ejercer en nuestro país”, expone la corporación.

Mesas como la anunciada por el senador campesino, Roberto Daza, el martes 11 de julio en su cuenta de Twitter: “el MinEducación, el MinSalud, la Embajada de Venezuela y las universidades venezolanas. Este momento donde el país se debe pensar para las comunidades, la experiencia de estos médicos es indispensable”.

Sin embargo, desde el Colegio médico colombiano, consideran que convalidar los títulos de médicos integrales comunitarios (MIC) –de nivel técnico, según estimaciones– como profesionales de la medicina, puede representar una amenaza para los pacientes. Y es que su formación teórico-práctica “es muy deficiente y precaria”, comparada con la de un médico que ha estudiado 7 u 8 años antes de ejercer.

De acuerdo con lo expuesto por el presidente del Colegio médico colombiano (CMC), el doctor Stevenson Marulanda, en entrevista para Blu Radio, coincide “en los fines –de los promotores de esta incitativa– pero no en los medios ¿Por qué? Porque estos médicos integrales comunitarios, no son médicos y no tienen la formación, el currículum, el pénsum que se requiere para ser médico”.

Se guía por la carta que envió la Academia Nacional de Medicina de Venezuela al MinEducación, en la que se analiza a fondo el proyecto Misión Barrio Adentro, para el que fue creada la figura de los MIC. Sostienen que es un programa experimental y que no cumple con la formación que se exige en los sistemas educativos universitarios venezolanos.

“Esas facultades tradicionales venezolanas no están de acuerdo tampoco, ni las sociedades científicas venezolanas, ni la Federación Médica Venezolana”, equivalente al CMC en Colombia.