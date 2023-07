Él es Joe Manganiello, el hombre que se casó y se separó de Sofía Vergara

Sofía Vergara y Joe Manganiello

Después de que se conociera a mediados de 2022 de la ruptura sentimental entre Shakira y Gerard Piqué, ahora otra separación acapara los titulares mundiales: la de Sofía Vergara y Joe Manganiello.

Días atrás habían comenzado los rumores de una supuesta crisis en su matrimonio, especulaciones que recientemente fueron confirmadas. Medios internacionales como Page Six compartieron un comunicado de la expareja por medio del cual piden respeto a su privacidad, luego de hablar sobre su decisión de dar por terminado su matrimonio.

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”.

Sofía Vergara y Joe Manganiello tuvieron una boda soñada. Foto: Archivo.

Pero, ¿quién es Joe Manganiello y cómo comenzó su romance con la actriz colombiana? Pues bien, fue en el 2014 cuando todo comenzó. Los actores se conocieron en una fiesta realizada por la productora de Modern Family, serie estadounidense protagonizada por la barranquillera.

Fue a través del actor Jesse Tyler Ferguson que entablaron conversación, pues, como resume El Español, la colombiana le manifestó a su colega querer conocer a Manganiello y este hizo el puente entre ambos. Sin embargo, por aquel tiempo Sofía Vergara no estaba soltera, de hecho, estaba comprometida con Nick Loeb. Empero, su noviazgo terminó poco después, por lo tanto, Joe Manganiello tuvo el camino libre para conquistarla.

Sofía Vergara anunció su divorcio con Joe Manganiello, luego de siete años de matrimonio. Foto: Archivo.

Así las cosas, desde el 2014 comenzaron su romance y no pasó mucho tiempo para que llegaran al altar, en el 2015. A su boda asistieron todo tipo de celebridades, desde actores como Arnold Schwarzenegger hasta estrellas de la música como Marc Anthony y Jennifer López.

¿En qué producciones ha trabajado Joe Manganiello?

El actor estadounidense, de 46 años de edad, cuenta con una amplia filmografía. En cuanto a la pantalla chica, ha plasmado su talento en series como One Tree Hill (2008), How I Met Your Mother (2006) y True Blood (2010).

Ahora bien, Manganiello también reúne importantes títulos en el cine, participando en producciones de superhéroes como fue el caso de Spider-Man (2002); pero también ha pasado por las comedias románticas como Qué esperar cuando estás esperando (2012), experimentó la ciencia ficción con Rampage (2018). Y, si se habla de sus proyectos más recientes, hay que mencionarle Metal Lords, lanzada en 2022.

Joe Manganiello llega a la fiesta Vanity Fair de los Oscar durante la 94 edición de los premios de la Academia en Beverly Hills, California, Estados Unidos, 27 de marzo de 2022. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Recientemente fue el cumpleaños de Sofía Vergara y así la felicitó Manganiello

El pasado 10 de julio Sofía Vergara alcanzó sus 51 ‘primaveras’ y las celebró desde Italia en compañía de sus amigos. Sin embargo, por aquellos días ya habían comenzado a circular los rumores de separación de Joe Manganiello, además, el actor no estuvo con ella durante el viaje por lo que muchos se preguntaban por su presencia.

Empero, pese a la situación sentimental en la que están, el estadounidense no se olvidó de la fecha de cumpleaños de su ahora exesposa y la felicitó por medio de las redes sociales. Fue asó que compartió una fotografía muy casual de ambos y escribió en la leyenda del post: “¡Feliz Cumpleaños Sofía!”.

Joe Manganiello habría dejado frío mensaje a Sofía Vergara por su cumpleaños y rumores de una separación salieron a la luz. @joemanganiello/Instagram

Por su parte, la estrella colombiana no respondió públicamente al mensaje y se la ha visto disfrutar mucho de sus vacaciones. No sobra mencionar que la noticia de su divorcio cayó como agua fría a los fanáticos, pues la barranquillera y el estadounidense se veían como una pareja muy estable.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre los motivos por los cuales su historia de amor desembocó en un punto final. Y probablemente prefieran llevar todo lo relacionado con su separación en el terreno de lo privado, en vista del comunicado que le compartieron a los medios de comunicación recientemente.

