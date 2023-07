Conductor de plataforma, víctima de robo en el sur de Bogotá, murió por un paro cardíaco

El hecho se dio en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Crédito: Blu Radio

Sigue en aumento la inseguridad en Bogotá; en la localidad de Rafael Uribe Uribe un conductor de plataformas digitales fue robado, amordazado y secuestrado por delincuentes que pretendían robar su vehículo. Pese a la intervención de la Policía, la víctima perdió la vida en un centro asistencial.

De acuerdo con el informe entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima recogió un supuesto servicio y a mitad del camino los delincuentes lo atacaron, lo amordazaron y lo tiraron en los cojines traseros de su carro.

En el intento de huida, los ladrones chocaron contra un taxi y abandonaron el carro con la víctima en su interior. El taxista notó la presencia de un hombre amarrado en la parte trasera del vehículo abandonado y de inmediato dio aviso a las autoridades. La víctima fue trasladada hasta la clínica Santa Juliana, donde perdió la vida por un paro cardiorrespiratorio, causado por la traumática situación que acababa de vivir.

“Se presenta un caso en donde la comunidad informa que hay un señor que está en un vehículo abandonado. Llega el cuadrante, encuentra que hay una persona en los asientos de la parte trasera, lo trasladan al Hospital Santa Juliana, donde llega y allí fallece por un paro cardiorrespiratorio”, declaró el coronel José Bejarano, vocero de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Una modalidad de robo recurrente

Los ladrones tienen azotados a los conductores de plataformas digitales, a quienes les piden un servicio a altas horas de la noche y aprovechan la soledad de las vías para amordazarlos y robarlos.

Uno de los tantos casos de esta modalidad de robo se dio en la madrugada del 1° de junio, cuando dos sujetos solicitaron un servicio de transporte por medio de una plataforma digital en el barrio 20 de Julio, de la localidad San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

A mitad de camino los hombres intimidaron al conductor, lo despojaron de sus pertenencias y lo amordazaron dentro de su carro para robárselo. Según informó el Ojo de la Noche en Blu Radio, los ladrones fueron interceptados por otros conductores a la altura de la calle 68 con carrera 68, quienes al parecer eran compañeros de la plataforma digital de transporte.

Los transportadores forzaron a los dos sujetos a bajar del carro, liberaron al hombre amordazado y arremetieron a golpes contra los dos captores. Fue necesaria la intervención de la Policía para evitar que lincharan a los delincuentes, que fueron apresados y trasladados hasta la estación de Engativá.

Otro suceso similar terminó en tragedia el sábado 17 de junio cuando otro conductor de plataforma, víctima de robo, fue atado de pies y manos y posteriormente lanzado por los ladrones de su vehículo en movimiento. El hombre perdió la vida tras ser arrollado por un bus del Sitp.

“Él salió de la casa el sábado a las 10:00 p. m. y asumimos que fue el primer servicio que él cogió porque pues él trabajaba con aplicaciones con el carro familiar. Habían visto que se había lanzado un muchacho de un carro rojo por los lados de Potosí, que pasaba un SITP y lo arrolló”, le dijo una hermana de la víctima a City Tv.

Los familiares del conductor arrollado agregaron que a los ladrones no les bastó con asesinar a su ser querido, también hicieron múltiples llamadas extorsivas pidiendo una alta suma de dinero para devolver el carro robado.

En coordinación con las autoridades, las víctimas de extorsión grabaron algunas llamadas con los delincuentes quienes dijeron: “Ese chino se tiró de ese carro, la real, no sé dónde está, búsquelo en un hospital o algo así, porque si no aparece no sé por qué. Él se tiró del carro, yo solo le pido recompensa por el carro, por nada más, del man no sé nada”.

A causa de la inseguridad, algunos prestadores del servicio de transporte han optado por crear frentes de seguridad y redes de apoyo por WhatsApp, para reaccionar de forma conjunta frente a los robos bajo esa modalidad.