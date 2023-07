Así va la tabla del descenso del fútbol colombiano: Deportivo Cali se aleja del fondo

Julio 17 de 2023. Jornada 1 liga BetPlay 2023 semestre II Deportivo Pereira vs Deportivo Cali (Fotógrafo: Juan Sebastián Henao)

A falta de dos partidos para culminar la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor II-2023, Deportivo Cali obtuvo una importante victoria que le permitió escalar en la tabla del descenso. Así mismo, Atlético Huila salió del fondo de la tabla y tras la compra por parte del Grupo Independiente promete dar la batalla para mantenerse en la primera división en 2024. La victoria de los opitas fue ante Unión Magdalena, el otro cuadro en zona de descenso directo.

Quien no logró sumar los puntos necesarios para poner tierra de por medio entre ellos y la zona de descenso fue Once Caldas, que empató en condición de local ante más de 10.000, 1-0 contra Atlético Nacional. De los dos partidos pendientes por disputarse en la Fecha 1, tres clubes tienen la mira puesta en esta tabla: Jaguares de Córdoba que enfrenta a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, y Alianza Petrolera vs. Boyacá Chicó, duelo directo en esta clasificación, que tendrá como sede el estadio Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja

En el caso del cuadro azucarero, Gustavo Adrián Ramírez, con gol y asistencia, y Jhon Cabal, el otro autor del gol, fueron quienes le dieron los primeros tres puntos ante Deportivo Pereira. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital de Risaralda y sirvió a Jaime de la Pava, para desde la tribuna comenzar a perfilar los jugadores que le serán más importantes en la actual campaña.

Deportivo Cali llegó en la tabla del descenso a 122 puntos, superando tras la reciente jornada a Envigado, y su promedio se planta en 1.23. La pérdida de categoría en Colombia se define a final de 2023, cuando los dos equipos con peor promedio en los tres últimos años en primera división sean quienes juegue la segunda división en el 2024. La fase de todos contra todos del segundo semestre del año consta de 20 partidos y se jugará hasta el primer fin de semana de noviembre.

Así va la tabla de descenso en la Liga BetPlay Dimayor I-2023

20. Unión Magdalena: 59 puntos - 61 partidos jugados - 0.97 promedio

19. Atlético Huila: 21 puntos - 21 partidos jugados - 1.00 promedio

18. Once Caldas: 114 puntos - 99 partidos jugados - 1.15 promedio

17. Alianza Petrolera: 113 puntos - 98 partidos jugados - 1.15 promedio

16. Jaguares de Córdoba: 118 puntos - 98 partidos jugados - 1.20 promedio

15. Envigado FC: 121 puntos - 99 partidos jugados - 1.22 promedio

14. Deportivo Cali: 122 puntos - 99 partidos jugados - 1.23 promedio

13. Deportivo Pasto: 123 puntos - 99 partidos jugados - 1.24 promedio

12. Deportivo Pereira: 131 puntos - 99 partidos jugados - 1.32 promedio

11. Atlético Bucaramanga: 133 puntos - 99 partidos jugados - 1.34 promedio

10. Águilas Doradas: 139 puntos - 99 partidos jugados - 1.40 promedio

9. Club La Equidad: 140 puntos - 99 partidos jugados - 1.41 promedio

8. Independiente Santa Fe: 145 puntos - 98 partidos jugados - 1.48 promedio

7. América de Cali: 147 puntos - 99 partidos jugados - 1.48 promedio

6. Boyacá Chicó: 30 puntos - 20 partidos jugados - 1.50 promedio

5. Independiente Medellín: 149 puntos - 99 partidos jugados - 1.51 promedio

4. Junior FC: 153 puntos - 99 partidos jugados - 1.55 promedio

3. Deportes Tolima: 156 puntos - 99 partidos jugados - 1.58 promedio

2. Atlético Nacional: 178 puntos - 99 partidos jugados - 1.80 promedio

1. Millonarios FC: 182 puntos - 99 partidos jugados - 1.84 promedio