Gobernador de Antioquia propuso sacar a EPM de Hidroituango y Daniel Quintero le respondió

Aníbal Gaviria propone terminar contrato con EPM en Hidroituango

Aníbal Gaviria le propuso a Empresas Públicas de Medellín (EPM) que le ceda a la Gobernación de Antioquia y al IDEA las acciones que tiene en Hidroituango, a cambio de no pagar las demandas por incumplimientos en la construcción de la hidroeléctrica. El gobernador señala que la compañía tiene una interpretación desequilibrada del contrato de ejecución y afectaría los ingresos por generación de energía.

Te puede interesar: Se cerró la recepción de ofertas para la construcción de la segunda fase de Hidroituando

La propuesta que fue planteada en una carta de Gaviria dirigida a la Junta Directiva y el gerente de EPM se da en medio de una disputa jurídica entre la Sociedad Hidroituango, compuesta por la Gobernación de Antioquia y el IDEA, y la compañía medellinense que, además de socia del proyecto, es ejecutora del contrato de construcción, operación y mantenimiento (BOOMT).

Aníbal Gaviria propone terminar contrato con EPM en Hidroituango

La Sociedad Hidroituango presentó una demanda en contra de EPM por incumplimiento de tres hitos, como la contingencia y retrasos en la entrada de operación, por los cuales exige el pago de 1.2 billones de pesos. Esa controversia contractual la resolverá un tribunal de arbitramento que debería emitir su fallo en los próximos meses.

Te puede interesar: Ley de Paz Total: Corte Constitucional no emitió pronunciamiento de fondo sobre una de las demandas

En medio de los alegatos, EPM presentó un peritaje financiero que sacó de quicio al gobernador Gaviria. Según dijo en su carta, “el documento determina que, a partir de la proyección del plan de negocios de la central hidroeléctrica, el precio de venta de energía, la generación, los ingresos del cargo por confiabilidad y el costo promedio ponderado de capital (WACC), la sociedad Hidroituango no tiene derecho a remuneración alguna y adicionalmente calcula un Valor Presente Neto (VPN) del proyecto negativo en 960 millones de dólares calculado a 50 años de operación”.

Es decir, la hidroeléctrica produciría a pérdidas al menos durante la mayor parte del próximo siglo porque calcula que en 70 años el valor negativo sea de 863 millones de dólares. “No puede ser que, en 50 años de operación de la hidroeléctrica, EPM gane miles de millones de dólares mientras la sociedad Hidroituango y sus socios, la Gobernación de Antioquia y el IDEA, no reciben un solo peso, dineros necesarios y esperados para la inversión social en los 125 municipios del departamento”, señaló Gaviria.

Aníbal Gaviria propone terminar contrato con EPM en Hidroituango

La Sociedad Hidroituango es la dueña mayoritaria de la hidroeléctrica con poco más del 51% de las acciones y EPM tiene el otro 48%, además de ser la operadora por el contrato del BOOMT que le fue entregado para que todo quedara entre socios. Sin embargo, ante las contingencias e incumplimientos se desató un conflicto contractual que el gobernador propone resolver con la salida de EPM.

Te puede interesar: Aumentan recompensa por información que permita encontrar a ingeniero forestal desaparecido en Antioquia

“Dado el concepto de EPM sobre el VPN negativo de Hidroituango y con el fin de dar por terminadas las diferencias actuales y futuras entre EPM y la Sociedad Hidroituango, proponemos que concertadamente se dé por terminado anticipadamente el contrato BOOMT, EPM ceda a la Gobernación de Antioquia las acciones que tiene en la sociedad Hidroituango y sea entregado el proyecto a la sociedad Hidroituango para que esta continúe con su operación, con ello la Sociedad Hidroituango”, sostuvo Gaviria.

Según el gobernador, adicional a la demanda que ya está en proceso ante un tribunal de arbitramento, se avecina otra por el incumplimiento de otro hito, que sumaría alrededor de 3 billones de pretensiones. En lugar de pagar ese dinero, Gaviria propone que se ceda la participación en la empresa, que consideran que producirá valores negativos.

Hidroituango

Aunque esa acción podría llegar a incurrir en un detrimento patrimonial, el gobernador asegura que confía en Hidroituango y que el concepto de EPM ante el tribunal subvalora los frutos de la hidroeléctrica. “Yo no puedo permitir como gobernador de Antioquia que me digan que el kilovatio hora, cuando me lo van a pagar a mí, vale $100, pero cuando lo están negociando con otro vale $300, $400, $600″, sostuvo en Telemedellín, con base en los contratos que se habrían celebrado para generación de energía entre 2023 y el 2027.

Si EPM cede a la propuesta, la Sociedad Hidroituango se encargaría de operar la hidroeléctrica. De lo contrato, pedirán a la Procuraduría acompañamiento para una conciliación ante la demanda actual por lo que consideran desequilibrios del contrato. Si esto tampoco se logra, Gaviria señala que procederán con el proceso para otra demanda por por incumplimiento del Hito 10 del contrato BOOMT y una más por desequilibrio económico y financiero del contrato o por incumplimiento.

Daniel Quintero le respondió al gobernador Aníbal Gaviria

Ante la carta del gobernador que toca los intereses de Medellín, propietaria de EPM, el alcalde Daniel Quintero respondió con un escueto mensaje con una advertencia. Ambos mandatarios no tienen una buena relación y difieren respecto al manejo que se le ha dado al proyecto hidroeléctrico en la actual Alcaldía.