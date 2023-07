Arquero de Atlético Bucaramanga, James Aguirre, respondió al ataque en redes sociales de un candidato a la Gobernación de Santander

El portero del Atlético Bucaramanga ha recibido el respaldo de la hinchada tras los comentarios del candidato a la Gobernación de Santander, Ferley Sierra

James Aguirre recibió un fuerte ataque a través de redes sociales de Ferley Sierra, candidato a la Gobernación de Santander. En la mañana del domingo 16 de julio, el político del partido Alianza Verde criticaba a Atlético Bucaramanga por los actos ilegales del padre y la madre del futbolista y preguntaba al canal dueño de los derechos de televisión si eso podía ser aceptado.

Te puede interesar: Candidato a la Gobernación de Santander causa polémica por fuerte ataque al portero del Atlético Bucaramanga

“¿Qué opinión le merece al Club de Fútbol @ABucaramanga que en su nómina tenga al hijo de un NARCOTRAFICANTE EXTRADITADO a Estados Unidos, JAMES AGUIRRE CORTÉS, e hijo de una CORRUPTA que orquesta el robo a los artistas? @WinSportsTV, Es normal tener hijos del NARCOTRÁFICO en el FPC?”, dijo.

Aunque James Aguirre no ha dado declaraciones sobre esta polémica, sí publicó un video en sus redes sociales donde destaca sus mejores momentos como portero del cuadro leopardo. El guardameta se ha ganado un espacio en los corazones de los hinchas leopardos. El equipo llegó con él a las semifinales de la Copa en 2012; luego, logró el ascenso en 2015 y ha estado en las fases finales de la primera división en 2016, 2017, 2018 y 2022.

Te puede interesar: Dayro Moreno, ex verde, se ha convertido en una pesadilla para Atlético Nacional: cuántos goles le ha anotado a su viejo equipo

Además, está a punto de convertirse en el guardameta con más partidos en el equipo santandereano; según el estadígrafo Didier Saúl Niño, está ad portas de superar al histórico Adolfo Riquelme, quien acumuló 204 juegos con la camiseta del equipo leopardo.

Uno de los hinchas más reconocidos del Atlético Bucaramanga es Andres Marocco, periodista de ESPN y que en redes sociales no oculta su fanatismo por el equipo santandereano. A través de sus redes sociales, con camiseta de James en la mano, respaldó al portero y aseguró que toda la hinchada del equipo Leopardo estaba junto a él:

“Esta camiseta que tengo acá, me la regaló James Aguirre, el año pasado, después de un partido que se jugó aquí en Bogotá contra La Equidad. Me contó en esa época que estaba muy cerca de romper el récord de ser el arquero con más partidos atajados en el Atlético Bucaramanga. Estaba muy orgulloso de eso y yo estoy muy orgulloso de esta camiseta y me siento honrado de que me la haya regalado (...) Hoy que James no solo pasa ese buen momento, también pasa un momento difícil por un personaje que está diciendo cosas terribles de él. James sepa que el hincha de Bucaramanga lo respaldamos y lo queremos”

Así mismo, la Asociación de Futbolistas Profesionales de Colombia (Acolfutpro) emitió un comunicado rechazando la publicación del político y enviando un mensaje al guardameta: “¡Rechazamos que se utilicen las redes sociales para atentar contra la integridad moral y el buen nombre de cualquier futbolista! Repudiamos la manifestación con la que @ProfeFerley trata de enlodar la reputación de nuestro compañero 𝗝𝗔𝗠𝗘𝗦 𝗔𝗚𝗨𝗜𝗥𝗥𝗘 @jamesaguirre9, quien es un profesional a carta cabal y un excelente ser humano. @ABucaramanga, @WinSportsTV, @FIFPRO y @Dimayor”.

“Poco o nada sé de fútbol” la Gobernación de Santander, Ferley Sierra

Por medio de un extenso comentario en Twitter, confesó que no le gusta el fútbol y que nunca ha asistido a un estadio y que no sabe nada del deporte:

Te puede interesar: César Gaviria, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras se unen en respaldo a Juvenal Díaz para la Gobernación de Santander

“Debo aceptar que poco o nada sé de fútbol y sus pasiones. No les puedo mentir, en mi vida jamás he ido siquiera a un estadio, ni siquiera cuando amigos que saben de asesoría política me han recomendado que me ponga las camisetas de los equipos de la región, pero prometí no mentir ni engañar a nadie y eso haré, el fútbol no me mueve, la búsqueda de una mejor sociedad sí y en ese camino quizás cometo errores y me excuso por ello con los hinchas fieles del Atlético Bucaramanga a quienes pude ofender, nunca pretendí hacerlo, sueño una sociedad justa y el dolor que me ha generado toda esta investigación me ha hecho mella en lo más profundo mi propia alma, me duele ver como los malos triunfan una y otra vez, me duele ver que al final a los más vulnerables nadie los escucha y cuando se les intenta dar voz se mueve toda la estructura del estado para silenciarlos y hundirlos aún más”, escribió el candidato a la Gobernación del departamento.