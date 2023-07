Epa Colombia sorprendió a sus fans creándole perfil de Instagram a Dafnesamara, su futura hija. / Imagen @epa_colombia

Epa Colombia comenzó haciéndose fama como una influenciadora más, sin embargo, al día de hoy la bogotana se ha convertido en una exitosa empresaria tras entrar en el negocio de la venta de keratinas. Sin embargo, pese a que le ha ido muy bien económicamente en este aspecto, también ha pasado por momentos difíciles especialmente con su equipo de trabajo, puesto que varios de los administradores que ha tenido le han robado altas sumas de dinero.

Por medio de sus redes sociales, la creadora de contenido recordó la millonada que le han hurtado sus empleados, fue así que comenzó por decir:

“¡A mí con los administradores me ha ido mal! ¡me roban! La de Medellín en diciembre me robó 12 millones, el que despedí hace poquito de Restrepo... me robó 29 millones. El que estuvo en Villavicencio en noviembre me robó 7 millones... he estado muy aburrida porque la gente uno le da trabajo, yo soy buena jefe y la gente no sé por qué lo roba a uno”.

Posteriormente, la empresaria aseguró que ahora le toca estar pendiente todos los días del inventario; “la gente hoy en día no obra bien”, destacó. A su vez, aseguró que está en la búsqueda de gente “honesta” y “transparente” para trabajar con ella. Por otro lado, también quiso resaltar que suele pedirle a Dios que le dé un buen equipo de trabajo.

“Lo peor es que la gente luego sale hablando mal de uno y usted cree que yo soy una mala jefe, que yo me la gano fácil. Usted no sabe lo que hay detrás de una puerta, no sabe lo que hay detrás de la Epa Colombia. La gente antes lo resulta a uno demandando, haciéndolo quedar mal, hablando mal de la empresa de uno, la queratina de uno. La verdad, yo siempre le pido a Dios que me rodeé de un buen equipo de trabajo y que me dé la fortaleza de seguir adelante”.

Epa Colombia habló de la millonada que le han robado sus administradores: “La gente hoy en día no obra bien”

Además de las polémicas con sus administradores, Epa Colombia también suele sonar con frecuencia entre las redes sociales y los medios de comunicación por su vida sentimental, sus diferentes líos con la ley, por sus rifirrafes con otras creadoras de contenido como Yina Calderón de quien en algún momento fue amiga o por mostrarse cantando en redes sociales.

En este último sentido, pareciera ser que la empresaria bogotana siente gran pasión por la música, principalmente por el canto. De hecho, en mayo comentó que estaba tomando clases de música, fue así que desde las Historias de Instagram de su empresa de keratinas expresó: “¿Amiga a ti te parece que yo estoy cantando mejor? escúchalo”. Posteriormente, empezó a entonar un tema. “Estoy en música, clases de música”, concluyó.

Y por si había quedado duda a sus seguidores de sus avances con el canto, la también influenciadora volvió a cantar. Esta vez interpretó ‘Yo Te Esperaba’, canción de la mexicana Alejandra Guzmán. Sin embargo, algunos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con sus supuestas mejorías como cantante, pues hubo quienes le escribieron cosas como: “Cantas como ñata, estás cantando peor”; a lo que la bogotana respondió: “No seguiré con mi carrera artística”.

Pero eso no fue todo, Daneidy Barrera Rojas (nombre de pila de la creadora de contenido) también compartió otra crítica que le llegó a su cuenta de Instagram: “Uy no, sin cantar linda”. A este comentario también decidió responder: “Todo bien, después dicen que cambié, que no la doy, que me pierdo, bye”.

