Candidato a la Gobernación de Santander causa polémica por fuerte ataque al portero del Atlético Bucaramanga

Ferley Sierra, candidato a la Gobernación de Santander. Foto: captura de video redes sociales.

Arrepentido se debe sentir Ferley Sierra, candidato a la Gobernación de Santander por la Alianza Verde, quien madrugó este domingo 16 de abril a hacer un fuerte ataque en contra del portero de Atlético Bucaramanga, James Aguirre:

“¿Qué opinión le merece al Club de Fútbol @ABucaramanga que en su nómina tenga al hijo de un NARCOTRAFICANTE EXTRADITADO a Estados Unidos, JAMES AGUIRRE CORTÉS, e hijo de una CORRUPTA que orquesta el robo a los artistas? @WinSportsTV, Es normal tener hijos del NARCOTRÁFICO en el FPC?”, escribió el actual diputado en su cuenta de Twitter, sobre las 6:30 de la mañana.

Twitter del diputado.

Horas después, el candidato borró la polémica publicación de la red social, pero ya los santandereanos habían empezado a criticarlo por las palabras en contra de Aguirre, quien se ha ganado un espacio en los corazones de los hinchas leopardos. El equipo llegó con él a las semifinales de la Copa en 2012; luego logró el ascenso en 2015 y ha estado en las fases finales de la primera división en 2016, 2017, 2018 y 2022.

Además, está a punto de convertirse en el guardameta con más partidos en el equipo santandereano; según el estadígrafo Didier Saúl Niño, está ad portas de superar al histórico Adolfo Riquelme, quien acumuló 204 juegos con la camiseta del equipo leopardo.

“He sido un crítico de James Aguirre, pero esto es una bajeza, los errores de los padres son de ellos, cada quien responde por lo que hace, me solidarizo con ⁦@jamesaguirre9⁩. Este país solo intentamos acabar con la integridad de las personas. ⁦@ExtratiempoCO⁩”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista Sergio Prada.

Twitter Sergio Prada.

Así mismo, Arley Durán, otro periodista, publicó en su cuenta de Twitter: “¿Acabar con James Aguirre por los errores de su papá? ¿Entonces qué debe hacer, retirarse del fútbol? Acabar con todo lo que se cruce para lucir popular, la nueva moda...mesura y respeto”.

Arley Durán Twitter.

En otro trino, que minutos después también fue borrado, el candidato Sierra escribió: “No pretendo ser dueño de la verdad, toda mi vida he creído en ello, borré los trinos de hoy por los argumentos válidos que algunos dieron y creo que la función principal para lograr consensos es escucharnos unos a otros. Igual sí, acepto que me duele demasiado todo lo que he...”

Luego, después de las 9:30 pidió disculpas y dijo que errar es de humanos: “@jamesaguirre9 y a toda la hinchada del Atlético Bucaramanga. La angustia y dolor que me ha causado esta investigación y ver la forma como el clan Aguilar sigue robando de frente a las personas más vulnerables me llevó a equivocarme. Es de humanos errar”.

Twitter Ferley

Luego, por medio de un extenso comentario, confesó que no le gusta el fútbol y que nunca ha asistido a un estadio y que no sabe nada del deporte:

“Debo aceptar que poco o nada sé de fútbol y sus pasiones. No les puedo mentir, en mi vida jamás he ido siquiera a un estadio, ni siquiera cuando amigos que saben de asesoría política me han recomendado que me ponga las camisetas de los equipos de la región, pero prometí no mentir ni engañar a nadie y eso haré, el fútbol no me mueve, la búsqueda de una mejor sociedad sí y en ese camino quizás cometo errores y me excuso por ello con los hinchas fieles del Atlético Bucaramanga a quienes pude ofender, nunca pretendí hacerlo, sueño una sociedad justa y el dolor que me ha generado toda esta investigación me ha hecho mella en lo más profundo mi propia alma, me duele ver como los malos triunfan una y otra vez, me duele ver que al final a los más vulnerables nadie los escucha y cuando se les intenta dar voz se mueve toda la estructura del estado para silenciarlos y hundirlos aún más”, escribió el candidato a la Gobernación del departamento.