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Así están las exportaciones de café de Colombia luego del terremoto del 10 de agosto: la Federación Nacional de Cafeteros despejó dudas

Mientras el gremio cafetero asegura control en la cadena logística, Asoexport alertó incertidumbre ante la complejidad vial en el suroccidente del país

Colombia exporta alrededor de 1.000.000 de sacos de café de 60 kilos al mes - crédito Luisa González/Reuters
Colombia exporta alrededor de 1.000.000 de sacos de café de 60 kilos al mes - crédito Luisa González/Reuters
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Las exportaciones de café colombiano mantienen su curso luego del terremoto del 10 de agosto de 2026, según la Federación Nacional de Cafeteros. Los envíos al exterior se efectúan por los puertos caribeños de Cartagena y Santa Marta, mientras que Buenaventura retomó operaciones luego de inspecciones en sus instalaciones. La vía terrestre entre Buga y Buenaventura opera con restricciones, lo que afecta el flujo habitual de carga desde el interior del país.

La información la confirmó el gremio luego de que el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport), Gustavo Gómez, advirtió que las dificultades logísticas impactaron la estructura exportadora, aunque la capacidad de Colombia para despachar café al mundo sigue activa. Y es que el puerto de Buenaventura, responsable del 60% de las exportaciones de café colombiano, fue inspeccionado en sus tres terminales antes de reanudar actividades. Cada año, Colombia exporta cerca de 10 millones de sacos de café a 106 países, con Estados Unidos como principal destino.

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Al respecto, la Federación señaló que “las exportaciones de café colombiano continúan sin interrupciones. Las terminales portuarias de Buenaventura han suspendido temporalmente sus operaciones mientras se realizan inspecciones de infraestructura y algunos deslizamientos que han afectado las vías de acceso al puerto”.

La FNC dice que el envío de café al exterior continúa de manera fluida - crédito FNC
La FNC dice que el envío de café al exterior continúa de manera fluida - crédito FNC

Ante la situación, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamon Jaramillo, afirmó que “las exportaciones de café continúan sin interrupciones a través de las terminales del norte del Caribe, en Cartagena y Santa Marta. A pesar de los desafíos operativos relacionados con el café verde en las zonas afectadas, las exportaciones totales de café colombiano mantienen su ritmo mediante las rutas de embarque del norte”.

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Monitoreo de daños y respaldo a las familias cafeteras

La Federación indicó que mantiene un monitoreo permanente en todos los puertos para asegurar el control de calidad y la confiabilidad del grano en los mercados globales. Según la información suministrada por las autoridades de transporte, la vía Buga-Buenaventura se habilita de forma gradual y con paso restringido.

Afirmó que “mantenemos una supervisión permanente en todos los puertos, garantizando el control de calidad y la confiabilidad del café de Colombia para los mercados del mundo”. Añadió que, hasta ahora, las afectaciones en Buenaventura no han generado una interrupción generalizada de las exportaciones.

A puertas de cumplir 100 años de historia, la organización reafirmó su compromiso con más de 560.000 familias caficultoras en 23 departamentos y con sus clientes internacionales. La Federación sostuvo que el abastecimiento, la calidad y el prestigio del café de Colombia se mantienen.

Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la FNC, dijo que "oy, la prioridad es salvar vidas. Y desde ya, la Federación está en el territorio identificando, familia por familia, los daños en viviendas, fincas e infraestructura rural" - crédito @GermanBahamon/X

Bahamon Jaramillo describió el trabajo en las zonas afectadas: “Desde la Federación Nacional de Cafeteros estamos en terreno, levantando la afectación finca por finca… vivienda rural e infraestructura productiva. Con esa información presentaremos al Gobierno la dimensión real de los daños y trabajaremos para que la reconstrucción llegue a las familias cafeteras que hoy más la necesitan. No podemos dejar sola a nuestra ruralidad”.

De igual manera, el dirigente gremial insistió en la atención a los productores afectados. “A nuestras familias cafeteras afectadas por el terremoto: no están solas”, enfatizó. Puntualizó el dirigente en que “hoy, la prioridad es salvar vidas. Y desde ya, la Federación está en el territorio identificando, familia por familia, los daños en viviendas, fincas e infraestructura rural. Después de la emergencia vendrá la reconstrucción. Y allí también estará la Federación, al lado de nuestros cafeteros”.

La advertencia de Asoexport sobre una parálisis exportadora

La posición de Asoexport es distinta. Gustavo Gómez afirmó que las exportaciones están prácticamente paralizadas porque no hay forma de movilizar carga al puerto de Buenaventura desde el interior del país. Sostuvo que “la vía a Buenaventura no se encuentra habilitada para vehículos de comercio exterior, de exportación e importación”. También dijo que “nosotros no podemos en este momento llevar carga al puerto de Buenaventura desde el interior del país”.

Afirmó que Buenaventura concentra más del 67% de las exportaciones nacionales de café. A su juicio, esa dependencia amplía la afectación para el sector.

Gómez agregó que el impacto se agrava porque el sismo afectó al Eje Cafetero, donde opera la mayor parte de las plantas de procesamiento y trilladoras. “La mayor parte de los exportadores tienen trilladoras tanto en Manizales como en Pereira, Armenia y Cartago, toda esta zona es fundamental para el procesamiento”, precisó.

El terrremoto del 10 de agosto dejó, hasta las 4:00 p. m. del 13 de agosto, 273 muertos en Colombia, así como vías y edificaciones destruidas - crédito Sergio Acero/Reuters
El terrremoto del 10 de agosto dejó, hasta las 4:00 p. m. del 13 de agosto, 273 muertos en Colombia, así como vías y edificaciones destruidas - crédito Sergio Acero/Reuters

Dijo que incluso en Huila, Tolima, Cauca y Nariño, donde los daños fueron menores, la falta de acceso a vehículos de carga complica la salida del café hacia otros puertos. Entre esas alternativas mencionó Puerto Antioquia, Cartagena y Santa Marta.

Vías restringidas y salida alterna por el Caribe

Según el presidente de Asoexport, Gustavo Gómez, la vía por Letras y el paso por La Línea siguen incomunicados por derrumbes y bloqueos, tanto por caída de rocas como por acumulación de material. Ante ese diagnóstico, afirmó que “la estructura de exportación está parada”.

Añadió que las empresas exportadoras evalúan los daños en sus instalaciones y el efecto de la emergencia sobre sus empleados.

Gómez remarcó además que “todo esto ha hecho que el engranaje de exportación de café esté prácticamente paralizado”. Según su versión, el sector trabaja con el Gobierno nacional para reabrir vías y reactivar los despachos primero por la costa Caribe y después por Buenaventura cuando sea posible restablecer el tránsito.

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