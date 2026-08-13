Atlético Nacional informó qué va a pasar con las boletas del partido ante Santa Fe e invitó a las donaciones en el concierto ‘Colombia, Medellín Te Quiere’

El partido entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, válido por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II, quedó suspendido - crédito Luisa González/Reuters

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Atlético Nacional confirmó qué sucederá con las boletas adquiridas para el partido contra Independiente Santa Fe y anunció que trasladará su iniciativa de apoyo a las víctimas del terremoto al concierto solidario “Colombia, Medellín Te Quiere”, luego de que la Dimayor volviera a aplazar la reanudación del fútbol profesional colombiano por la emergencia que atraviesa el país.

Colombia continúa atendiendo las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. De acuerdo con el balance conocido este jueves 13 de agosto, la emergencia deja 273 personas fallecidas y 40.753 familias afectadas, mientras continúan las labores de rescate, atención y recuperación en las zonas golpeadas por el movimiento sísmico.

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La situación también obligó a modificar nuevamente el calendario del fútbol profesional colombiano. La Dimayor decidió aplazar el encuentro entre Atlético Nacional y Santa Fe, correspondiente a la quinta fecha de la Liga BetPlay, que estaba programado para este sábado en el estadio Atanasio Girardot. La decisión respondió al contexto de emergencia nacional y a las consecuencias que ha dejado el terremoto.

Comunicado oficial de Atlético Nacional sobre lo que pasará con las boletas del partido ante Independiente Santa Fe y su centro de acopio, luego del aplazamiento por parte de la Dimayor - crédito Atlético Nacional

Centro de acopio dispuesto por Atlético Nacional

Ante este escenario, Atlético Nacional explicó que el centro de acopio humanitario que había organizado para recibir ayudas en las afueras del estadio durante la jornada ya no se realizará bajo las condiciones inicialmente anunciadas.

Sin embargo, el club aseguró que mantendrá su compromiso con las comunidades afectadas y decidió concentrar sus esfuerzos en el concierto “Colombia, Medellín Te Quiere”, iniciativa promovida por la Alcaldía de Medellín para recaudar recursos destinados a los damnificados del terremoto.

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El evento se llevará a cabo este sábado 15 de agosto en el Centro de Eventos La Macarena, desde el mediodía hasta las 8:00 de la noche. La programación contará con más de 25 artistas, entre ellos Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana, Jhonny Rivera y Westcol, además de otros nombres de la música y el entretenimiento nacional.

El concierto “Colombia, Medellín te quiere” ya tiene cartel, horarios y una promesa clave - crédito cortesía

La totalidad de los recursos obtenidos mediante la boletería será destinada a las comunidades afectadas por el terremoto en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. El dinero será canalizado a través de la corporación PRESENTES, organización que participa en la iniciativa.

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Por eso, Atlético Nacional hizo un llamado a sus hinchas y a la ciudadanía para que asistan al concierto y conviertan el valor de su entrada en un aporte para las personas afectadas por la emergencia.

Las localidades tienen precios de $140.000, $90.000 y $60.000, bajo las denominaciones “Medellín te quiere”, “Colombia se levanta” y “Somos solidarios”, respectivamente. Las puertas del escenario estarán abiertas desde las 11:00 de la mañana y la programación artística comenzará al mediodía. Además, habrá un centro de acopio que recibirá donaciones desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

"Nos une la solidaridad por Colombia", la iniciativa de Atlético Nacional para ayudar a los damnificados por el terremoto en el país - crédito Atlético Nacional

¿Qué pasará con las boletas de Nacional vs. Santa Fe?

Atlético Nacional también entregó claridad a los aficionados que ya habían comprado entradas para el partido frente a Santa Fe. El club estableció dos alternativas ante el aplazamiento del compromiso.

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La primera consiste en solicitar la devolución del dinero. Para hacerlo, los aficionados deberán comunicarse con el servicio al cliente de Tribuna Verde a través del WhatsApp 3136220438.

La segunda opción es conservar la boleta y dejarla asegurada para la nueva fecha en la que sea programado el partido. De esta manera, quienes decidan no solicitar el reembolso podrán utilizar la misma entrada cuando se confirme el nuevo día del encuentro.

El equipo antioqueño recordó que la determinación sobre cuándo se reanudará la Liga BetPlay corresponde exclusivamente a la Dimayor. Por ahora, los clubes deberán esperar la comunicación oficial del organismo encargado del campeonato para conocer la nueva programación.

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Así, Atlético Nacional dejó en manos de sus hinchas la decisión sobre las entradas del partido aplazado, mientras que invitó a convertir la jornada inicialmente prevista para el fútbol en una oportunidad para respaldar a los damnificados del terremoto.