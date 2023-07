Maluma revolucionó las redes sociales con estas sensuales fotos: “Es el más lindo de Colombia”

“Me siento emocionado de regresar a los escenarios en Estados Unidos este otoño. Me he tomado un año para centrarme en perfeccionar lo que considero el mejor álbum de mi carrera, Don Juan", dijo sobre la gira que lo tiene en Europa

Desde Roma, en Italia, Maluma ‘encendió' las redes sociales con tres fotografías subidas a su cuenta de Instagram. En ellas aparece en una cama, semidesnudo. El paisa, en las imágenes, solo lleva consigo su ropa interior. El artista, para el momento, se encuentra en territorio europeo con su gira de conciertos, la Don Juan World Tour.

“Si Maluma me lo pide, yo me porto bonito”; “Quién sufrió más jesucristo (lo mataron) o yo (no estoy casado con Maluma)”; “Maluma es el más lindo de Colombia, ok”, se lee en algunos de los comentarios hechos en la publicación de las fotografías.

“Me siento emocionado de regresar a los escenarios en Estados Unidos este otoño. Me he tomado un año para centrarme en perfeccionar lo que considero el mejor álbum de mi carrera, Don Juan. No puedo esperar presentarle a mis fans por primera vez las nuevas canciones del álbum junto a mis grandes éxitos en lo que considero será la producción de conciertos más ambiciosa hasta la fecha. He esperado para ofrecer a mis fans una experiencia musical y de concierto como ninguna otra y espero que la gira Don Juan en Estados Unidos sea una experiencia alucinante, que nunca olvidarán”, dijo ante la prensa tras anunciar sus presentaciones.

Esta gira se anunció tras una exitosa ronda de conciertos a la que llamó Papi Juancho World Tour. Con ese tour recorrió Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y Medio Oriente entre los años 2021 y 2022. En aquellos conciertos le presentó a sus seguidores un escenario redondo, con la modalidad de 360 grados. Recaudó 24.488.668 de dólares, por lo que alcanzó el puesto número 14 de la lista de las giras más lucrativas de 2021 según la revista Billboard.

Así confirmó Maluma que tendrá colaboración con J Balvin en su nuevo álbum: “Pero serio”

Maluma y J Balvin se han convertido en dos de los más grandes artistas del género urbano hecho en Colombia, rompiendo récords y llegando a escenarios nacionales e internacionales con su música. Tras varios meses de pausa de Balvin en las redes sociales, el artista regresó, anunciando nueva música con su colega.

Casualmente, ambos cantantes tenían presentaciones por estos días en Europa, y coincidieron en un desfile durante la semana de la moda en París, en el que un saludo caluroso entre los dos demostró que la amistad se sostiene a través de los años. Pero esto no fue lo único que se vio de José (J Balvin) y Juan Luis (Maluma) por Europa.

Compartieron escenario en Ibiza y aprovecharon para anunciar que próximamente tendrán una nueva canción juntos. Maluma lo confirmó a través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, en la que dedicó un especial mensaje a su colega, pero en la que anticipó que en su próximo álbum tendrá una colaboración con J Balvin.

“Aquí estamos después de varios años celebrando la vida y la carrera del otro. Las diferencias ya no existen y la vibra está más alta que NUNCA! Te quiero, te admiro, te respeto”, empezó Juan Luis su mensaje a José, reconociendo que aunque existieron problemas entre ellos en el pasado, los años sobre los escenarios representando al país los han convertido en amigos.

“Que vengan los éxitos en abundancia porque lo merecemos y hemos trabajado como un hp por eso”. Finalmente, Maluma confirmó lo que muchos fanáticos del reguetón siguen esperando, una nueva colaboración entre los colombianos. “PD: viene un tema en el álbum pero serio”, concluyó el paisa, anticipando que la canción estará en Don Juan, su nuevo disco.

Esta sería la segunda colaboración entre Maluma y J Balvin. En 2019, los colombianos complacieron a sus seguidores con una colaboración conjunta, algo que llevaban pidiendo desde hace tiempo. Qué pena fue la canción en la que ambos paisas colaboraron y se convirtieron en un éxito; sin embargo, los fanáticos se han quedado con ganas de más canciones que unan a los dos talentos colombianos.

Maluma no fue el único, pues J Balvin también sorprendió publicando fotos junto a su colega y confesando que habían pasado varios años desde la última vez que compartieron un escenario. “Pasaron más de 10 años sin compartir tarima. Es un orgullo ver el gran artista que hoy eres y más grande aún ver la persona que eres y ver lo sexys que estamos”, escribió el paisa.