Periodista tildó de “Judas” a Juan Fernando Quintero por su salida de Junior de Barranquilla

La salida del antioqueño caló hondo en el periodismo barranquillero. Imagen: @josehugoillera

El adiós de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla sigue generando repercusiones tanto en la hinchada como en un sector del periodismo deportivo, que ha mostrado su inconformidad por el actuar del jugador que pasó sin pena ni gloria por el cuadro Tiburón.

Uno de los que arremetió contra el Nalgón fue el comunicador José Hugo Illera, que en su columna de opinión en el portal Diario Deportes fue lapidario con el ex River Plate, al que tildó de “Judas” Quintero por la forma en que se dio su salida del cuadro Rojiblanco, al que llegó como refuerzo estrella para el primer semestre.

“Lo de Juan Fernando Quintero quedará en el Junior como el negocio más chimbo de su historia. Y no por Junior, sino por la viveza de un jugador que se cree más de lo que es y cuyo recibimiento, con bombos y platillos, lo infló tanto que terminó reventándose”.

Y agregó: “Y como la vida te da, te quita y te enseña, quisiera saber cómo se sintió “Judas” viendo la maravillosa fiesta de Viera en el Metro y la manera como el Juniorismo ama a sus ídolos. En esa lista no aparecerá jamás”.

El reportero de Win Sports aseguró que las propuestas que decía tener el volante de 30 años sobre la mesa antes de firmar por Junior, no eran más que especulaciones para acelerar su fichaje con el Tiburón.

“La verdad es que “Judas” Quintero nunca estuvo en Junior. Cuando llegó y decía tener ofertas hasta de la China y la Conchinchina, lo usó como palanca para hacer que el Junior de Barranquilla “le comprara el pase” siendo un jugador libre y le firmara tres años de contrato”.

Del mismo modo, Illera afirmó que no es cierto que exista un interés del fútbol Azteca por el ex Independiente Medellín: “Después ha comentado que tiene una oferta de Cruz Azul. Nada cierto. El equipo mexicano para, poder inscribir a Willer Ditta, tuvo que salir del jugador chileno Iván Morales por el tema de cupos de extranjeros”.

En diálogo con Win Sports, Hernán Darío Gómez volvió a referirse a la sorpresiva salida de Quintero, al que elogió por su capacidad técnica y contrario a lo que dijo el mismo jugador de no encajar en su sistema, manifestó que el futbolista tiene las condiciones para adaptarse a cualquier estilo de juego.

“Lo de Juanfer no va por ahí, él no se sentía incomodo, puede tener alguna otra situación que le hizo tomar esa decisión (...) me gustaba mucho de mediapunta (posición en la cancha) porque yo si se lo dije a él ‘yo veo muy solo a Lencina, yo quiero que te acerqués más a él’”

Y añadió: “Yo no creo que sea por ese lado, es un muy buen jugador y es capaz de jugar en cualquier parte o cualquier sistema que un técnico le ponga. Yo todavía siento tristeza y no sé por qué se fue porque lo quiero mucho, lo conozco y es un crack”.

Para el mismo medio Quintero dejó claro que su decisión se dio netamente porque no encajó en el equipo de Bolillo Gómez y descartó haber tenido diferencias con el entrenador antioqueño. “Por mis características, por lo que yo viví y lo que vi, yo sentí que no encajaba y no me sentí bien y no iba a poder explotar mis cualidades”.