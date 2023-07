James Rodríguez cumple 32 años: felicitaciones, polémicas y dudas sobre el futuro de la estrella del fútbol colombiano

El '10' se sigue preparando para el futuro. Foto: FCF

James Rodríguez ha sido uno de los jugadores más talentosos que han vestido la camiseta de la Selección Colombia. Su gran logro con la Tricolor fue el de ser goleador del Mundial de Brasil 2014. Sin embargo, ahora con 32 años, su futuro profesional es una incógnita, pues completó cuatro meses sin jugar un partido oficial y son pocas las ofertas reales por contratar al volante que tiene en su haber más de 500 partidos jugados.

La carrera de James inició en Envigado FC del fútbol colombiano en 2006, su primer partido fue contra Cúcuta Deportivo Ese mismo año, los antioqueños descendieron a la Segunda División y fue en este torneo donde anotó su primera diana como futbolista ante el Depor F.C. No pasó mucho tiempo antes de que los ojeadores argentinos enfocaran su atención en el talento que demostró Rodríguez con el equipo y a principios de 2008 arribó en Banfield.

En su época en el fútbol sudamericano completó 81 partidos y marcó 19 goles junto con ocho asistencias. Estas estadísticas, acompañada de su calidad y regate, fueron suficientes para que en Europa centraran sus ojos en él y diera el paso a uno de los clubes donde mejores registros han tenido los colombianos, el FC Porto. Allí vivió una época dorada de su carrera al conseguir siete títulos locales (Tres Ligas de Portugal, tres Supercopas de Portugal y una Copa de Portugal), además vivió su primer título europeo, la Europa League del 2010-2011.

La UEFA felicitó a James Rodríguez en su cumpleaños 32 con algunas de las mejores anotaciones marcadas con la camiseta del FC Porto en la UEFA Europa League

Este es el segundo club donde más partidos ha jugado (108), en donde anotó 33 goles y dio 30 asistencias. James, pasaría de Portugal a Francia, seducido por el sonoro proyecto del AS Mónaco, donde volvió a compartir camerino con Radamel Falcao. El volante tuvo un fugaz paso por el principado, donde en 38 encuentros participó en 21 goles. Fue su brillante Mundial en 2014 lo que le permitió fichar por Real Madrid, club que fue dueño de sus derechos hasta 2019-2020.

El Real Madrid ha sido el club en donde James más títulos sumó a su palmarés, la mayoría de carácter internacional (dos Supercopas de Europa, dos UEFA Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Ligas de España y una Supercopa de España). La casa blanca también es donde más encuentros ha disputado 125, con un balance de 37 goles y 37 asistencias. Algunos compañeros de equipo como Karim Benzema se acordaron de Rodríguez en su día de cumpleaños

Mensaje de la Karim Benzema a James Rodríguez

Su salida al Bayern Munich coincidió con el inicio de sus más fuertes polémicas

James estuvo con el Bayern Munich entre 2017 y 2019 a préstamo desde Real Madrid, tuvo una buena primera temporada y en la segunda no jugó mucho tiempo, pero le querían dar la oportunidad de continuar en el club, sin embargo, el colombiano no quiso seguir en Alemania por una razón totalmente distinta a lo deportivo.

El volante dijo en una entrevista en 2020 con Daniel Habif que el clima en Munich era tan frío que no aguantaba ni siquiera salir de su casa a los entrenamientos: “Los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular en el club, me querían mucho. Vivir no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados, eso para mí era muy duro. Había días que me iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: ‘qué estoy haciendo aquí con este frío’”.

La llegada de James Rodríguez al Al Rayyan de Catar en 2021, tras jugar en el Everton de Inglaterra, marcó una etapa importante en la carrera del volante colombiano, pero no por ser su primera experiencia en el fútbol asiático ni salir e Europa para reivindicarse, sino porque agravó más sus polémicas por su actitud en el club.

También se recuerda que, pese a tener contrato vigente con Al Rayyan, en el verano de 2022 se ofreció al Valencia de España para que lo contratara, algo que al final nunca pasó y fue en ese momento que el colombiano arribó al Olympiacos porque fue el único conjunto en Europa que lo aceptó.

Sin embargo, del cuadro griego también por la puerta de atrás tras no completar ni siquiera una temporada, y al contrario, rescindir su contrato con duelos que le hubieran permitido sumar un nuevo título aún en el calendario. Con el conjunto de El Pireo disputó 23 partidos con un balance de cinco goles y seis asistencias, los mismos que con Al Rayyan pero allí en menos partidos jugados.

James Rodríguez y sus estadísticas en la selección Colombia

La imagen de James Rodríguez en la actual era de la selección Colombia es una de las más importantes. Su legado se puede comparar con el del histórico goleador Radamel Falcao, el del jugador con más partidos jugados David Ospina o el de un referente con dos Mundiales encima como Juan Guillermo Cuadrado. Así mismo, su aporte podría ser comparado con el de referentes de otras épocas como Carlos Valderrama, Fredy Rincón o René Higuita.

El cucuteño ha hecho parte de todas las categorías de la Tricolor desde la sub-17 y son en total 108 partidos jugados defendiendo la camiseta Amarilla. Algunos de los momentos más recordados no han sido solo las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018, sino el Mundial sub-20 que tuvo como sede Colombia y en donde él fue el encargado de capitanear al equipo.

James es el séptimo jugador con más encuentros disputados con la selección Colombia de mayores (90), el segundo goleador histórico por detrás de Radamel Falcao con 26 tantos y el máximo goleador en partidos de una Copa del Mundo con seis goles en ocho encuentros jugados. La polémica acá tampoco ha sido ajena en este ámbito, especialmente luego de que eligió a Falcao, Cuadrado y Ospina como los mejores en la historia, por encima de otros deportistas que han vestido la Amarilla.

Mensaje de la selección Colombia a James Rodríguez

El futuro de James Rodríguez sigue siendo una incógnita

Desde que salió de Olympiacos, no ha habido certeza sobre en donde continuará la carrera de James Rodríguez. El único club con intenciones reales que descartó su nombre por las altas pretensiones salariales ha sido el Botafogo de Brasil. El cuadro líder del Brasileirao pasó una oferta formal a los representantes del colombiano, pero esta no llegó a buen término. Entre tanto, entre los clubes que han sido nombrados como el nuevo destino del 10 están: Boca Juniors, Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray y equipos de Estados Unidos.

El jugador, que fue felicitado hasta por el mismo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, incluso ha sido relacionado con cuadros del fútbol colombiano como Deportes Tolima, tras una reciente visita a Ibagué, y Atlético Nacional, tras el fallido intento de Millonarios por fichar a Radamel Falcao.

Mensaje de Gianni Infantino a James Rodríguez

En sus redes sociales, el deportista ha compartido algunos videos en donde ejecuta algunos ejercicios de control dirigido de la pelota junto con trabajos de definición. A juzgar por los videos, la habilidad de definición de James sigue intacta y se mantiene en buen estado físico, aunque su ritmo de juego es la única duda sobre su actual nivel.