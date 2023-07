Mujer encontró la moto de su esposo frente a un motel en Santa Marta y la destrozó a punta de martillo: el acto fue grabado por los transeúntes

Mujer celosa le destruó la moto al marido que estaba en un hotel con otra

Una escena peculiar se presentó en el centro histórico de Santa Marta, hasta donde llegó una mujer y destrozó con un martillo una moto que estaba parqueada al frente de un hotel. Al parecer, la motocicleta pertenecía a su esposo, quien estaba dentro del establecimiento con otra persona.

En la filmación se nota cómo la mujer llega la calle 21 entre carreras 3 y 4 del centro histórico de Santa Marta con la herramienta en la mano y en cuestión de segundos se ensaña contra los espejos, guardabarros y partes del tablero del vehículo que estaba bajo el inclemente sol samario.

La mujer terminó su cometido, se marchó del lugar sin mediar palabras con nadie y bajo la mirada atónita de los transeúntes que de inmediato dedujeron que el acto de intolerancia pudo haber sido causado por una infidelidad.

Tras el hecho, los internauta no dudaron en pronunciarse. La mayoría de personas que opinaron al respecto coincidió en que la moto no debía pagar por la infidelidad de su esposo.

Fuente: Al Punto Santa Marta Noticias

“Las cosas materiales no tienen porque pagar las infelidades, después hay que volverlos a reponer”, expresó un usuario de Facebook, pero también hubo voces a favor, que respaldaron el acto de la mujer como otra usuaria de la red social que dijo: “Esa es la actitud, te felicito, esa somos las mujeres de armas tomar. ¿Qué creen los hombres? ¿Que ellos pueden y uno en casa como una ‘cachifa’?”.

En otros mensajes, los unusrios de redes expresaron: “¿Y si el dueño estaba en otro sitio y parqueó la moto ahí casualmente? Eso no lo sabemos”, “Ay no es ridícula, no la juzgo. Quién sabe qué mentira le dijo y mire el regalo que se encontró, tremenda sorpresa”, “Encontró la moto de su esposo ahí, pero no confirmó si le había sido infiel. ¿Qué sabe ella?”, “¿Será que es domiciliario? Ja, ja,ja,ja”, “Qué mujer tan tóxica”.

Aunque la grabación se cortó antes de que el dueño de la motoapareciera, muchos aseguan que su cara no debió ser de buenos amigos cuando se encontró el ‘detalle’ que le dejó su esposa.

Daño a bien ajeno

Pese a tener algunos mensajes de apoyo, la mujer despechada puede afrontar líos con ja justicia que pueden ir desde el pago elevadas multas, hasta años de cárcel, ya que cometió el delito de daño a bien ajeno.

De acuerdo con el ministerio de Justicia, ese delito tiene como regla general penas de entre 1 y 5 años de cárcel; así mismo, la persona encontrada culpable de dicho delito debetá pagar entre 5 y 25 salarios mínimos legales vigentes al afectado, lo que equivaldría a un monto entre los $5.800.000 y $29.000.000 millones de pesos.

Frente a este tipo de casos, el MinJusticia recomienda instaurar una denuncia penal ante la Fiscalía de forma verbal o escrita, narrando de forma clara y breve los hechos con una fecha clara para establecer el valor de los bienes afectados.

“En caso de no poder acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación, puede dirigirse al cuadrante de la Policía Nacional de su barrio, quienes lo orientará sobre los pasos a seguir”, indica la cartera de Estado, que también aclara las situaciones de daño a bien ajeno: